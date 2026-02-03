Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Lányain élősködne Sarah Ferguson: Beatrix és Eugénia nem hajlandóak eltartani az anyjukat

Úgy tudni, hogy mindketten befogadnák, de külön háztartást nem finanszíroznak neki. Sarah Ferguson a lányaitól, Beatrixtől és Eugéniától vár segítséget.

Anyagi gondokkal küzd Sarah Ferguson. York volt hercegnője sem exférjével nem költözik tovább, sem a lányaival nem akar együtt lakni, így extrán nehéz helyzetben van. Beatrix és Eugénia az otthonukban szívesen látják, de több pénzt nem adnak neki. 

Sarah Ferguson a lányaival tartatná el magát.
Forrás: Getty Images Europe

Sarah Ferguson a lányaival tartatná el magát

Mint köztudott Sarah Fergusont is száműzték a királyi családból, miután a Jeffrey Epstein-botrány­ba belekeveredett ex­férjét, Andrew Mountbatten-Windsort megfosztották a rangjától. A volt herceget kilakoltatták az eddigi lakhelyéről, amely 2004 óta volt az otthona, és ahová exe négy évvel később követte. Fergie a botrány óta rendszeresen a férjezett lányaitól, akik tovább élvezik a hercegi rangjukkal járó előnyöket, kér pénzt a kiadásaira, de náluk is betelt a pohár. Eugénia és Beatrix a történtek ellenére szeretik és szívesen magukhoz vennék anyjukat, ám Fergie saját királyi háztartást akar, amit szerinte a lányainak és a vejeinek kellene finanszírozniuk, mondván, hogy ő már idős és nem tud dolgozni. „Sarah eddig baráti kapcsolatban élt a volt férjével a harmincszobás Royal Lodge-ban, de most, hogy múlt hétvégén el kellett hagyniuk a rezidenciát, pánikba esett. Összeomlott a megszokott világa, és nincs önálló vagyona, hiszen eddig eltartották” – idézi a Woman’s Day nyomán a királyi bennfentest a Bors

A családi titkokat teregetné ki pénzért

Mindeközben arról is lehet olvasni, hogy a volt hercegné kétségbeesésében azt tervezi, hogy jó pénzért leleplezi a királyi család titkait. Állítólag több amerikai és brit tévécsatornától is hatszámjegyű ajánlatot kapott, ha nyilatkozik a Jeffrey Epstein-botrány rá gyakorolt hatásáról. A brit királyi család aggódik, azt latolgatják, mi minden láthat még napvilágot. „Több millió dollárt is kaphatna egy részletes sztoriért” – nyilatkozta egy bennfentes, aki hozzátette, mindenki reméli, hogy Sarah tudja hol a határ és azt nem lépi át. Az biztos, hogy a volt yorki hercegnének egyre nehezebb lesz a felszín felett maradnia, ugyanis nemrégiben nyilvánosságra kerültek olyan újabb e-mailek, amelyekben közvetlen, bizalmas hangnemben kommunikált Jeffrey Epsteinnel. Sarah Ferguson szinte udvarolt a bűnözőnek, sőt azt is mondta neki, hogy elvehetné feleségül

York korábbi hercege életének egyik legsúlyosabb krízisét éli. Bennfentesek szerint a Royal Lodge-ból való kilakoltatása és társadalmi elszigetelődése odáig vezetett, hogy Andrew Mountbatten-Windsor már csak plüssmackóiban talál érzelmi támaszt .

 

