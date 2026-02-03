Hallottál Veronikáról, az eszközhasználó tehénről? Sztorija után átértékeled a hamburgereket − Videó

Nézd, milyen cukin kérődzik ott az a tehén! Igen, nagyon aranyos, de várj, mire készül azzal a seprűvel? Ez a párbeszéd nem egy sci-fi novellában hangzik el, egy osztrák farm közelében bármikor az életben is megeshet. Ismerd meg Veronikát, aki még a tudósokat is meglepte. Egy tehén, akinek videója pedig joggal pályázhatna az év legcukibb állatos felvétele címre.

Vajon más tehén is képes lehet arra, mint Veronika?

Forrás: 123.rf.com

Egy tehén, aki átlépte a határokat Veronika a saját kényelmének érdekében kezdett el botokat a szájába venni.

Ő az első olyan szarvasmarha, akinél megfigyelték a tudatos eszközhasználatot.

Korábban a tudósok úgy vélték, ez csak az „intelligensebb” fajoknál lehetséges.

A tehenek a farkukat használják arra, hogy elkergessék az őket zavaró rovarokat. Egy igazi osztrák tehén − tehát nem egy boantrópiában szenvedő ember − azonban új szintre emelte a komfortérzet megteremtését. Olyan viselkedést mutatott, amiről eddig mindenki azt hitte, csak néhány különösen intelligens állatfaj sajátja. Veronika története nemcsak különleges, hanem kényelmetlen kérdéseket is felvet arról, hogyan tekintünk a haszonállatokra, azon belül is a szarvasmarhákra.

Veronika az első vacca habilis

Homo habilisnak az ügyes, vagyis az eszközhasználó embert nevezzük, de úgy tűnik, most egy nőstény szarvasmarha is belépett a fejlődés ezen szakaszába. A tehenekről általában kevésbé feltételezzük, hogy összetett gondolkodásra vagy problémamegoldásra képesek. Többségünk számára leginkább a legelészés, a kérődzés, a finom tej és a farmok csendes mindennapjai jutnak róluk eszünkbe. Egy osztrák tehén azonban teljesen új megvilágításba helyezte ezt a képet.

A 13 éves Veronika egy osztrák farmon él, pár éve pedig gazdája figyelt fel először arra, hogy a tehén rendszeresen botokat emel fel a szájával, majd azokat ügyesen használva vakarja a hátát és az oldalát. A viselkedés nem egyszeri, nem véletlenszerű volt, az állat tudatosan választotta meg a vastagságot, méretet és azt, hogyan használja. A képesség az évek során pedig egyre kifinomultabbá vált.

Nem improvizáció, ez bizony tudatos eszközhasználat

Amikor tudomást szereztek Veronikáról, a kutatók érdeklődését is felkeltette. Azonnal a helyszínre siettek, és hosszabb ideig figyelték meg, hogyan bánik a tárgyakkal. Kiderült, hogy a tehén nemcsak használja az eszközöket, de alkalmazkodik is hozzájuk. Egy seprű sörtés végét például a vastagabb bőrfelületeken használja, míg a sima nyéllel az érzékenyebb területeket éri el. Mindezt stabilan tartva, pontos mozdulatokkal végezve.