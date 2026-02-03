Súlyos veszteség: 55 éves korában meghalt a Narcos sztárja

Gerardo Taracena halálhírét vasárnap közölte a Mexikói Filmakadémia. Közleményükben mély együttérzésésüket fejezték ki a színész családjának, barátainak és pályatársainak.

Gerardo Taracena és Cristina Rojo a True Detective: Night Country mexikói bemutatóján 2024. január 11-én

Forrás: Getty Images

Gerardo Taracena: a Netflix tette világhírűvé

A közlemény szerint Gerardo Taracena munkássága kitörölhetetlen nyomot hagyott a mexikói filmművészetben - aki egyszer is látta a vásznon vagy a képernyőn, az nem felejti.

A színész a Netflix Narcos: Mexikó című sorozatában alakította Pablo Acostát, a guadalajarai drogkartell egyik vezető figuráját. A sorozat az 1980-as évek drogháborúinak eseményeit dolgozza fel, és a Kolumbiában játszódó eredeti Narcos sorozat folytatásaként készült. Ez a sorozat hozott Taracena számára nemzetközi ismertséget, de karrierje ennél jóval szerteágazóbb volt. Számos filmben és színházi produkcióban játszott: egyik legemlékezetesebb alakítását Mel Gibson 2006-os filmjében, az Apocalyptóban nyújtotta. Az alkotás a maja civilizáció bukásának időszakában játszódik, és egy fiatal vadász drámai sorsát követi nyomon. Gerardo Taracena egy kegyetlen harcost alakított a filmben, színészi teljesítménye akkor komoly visszhangot váltott ki a kritikusok körében is - írja a New York Post.

🎬🎥🎥LUTO EN EL CINE MEXICANO🎥🎬🎬

Lamento el fallecimiento del actor Gerardo Taracena, quien murió a la edad de 55 años el día de hoy. Destacó por sus papeles en Apocalypto, Man on Fire, The Mexican y Sin Nombre, así como en la serie de Netflix Narcos: México.

No olvidaré su… pic.twitter.com/RRTbSJVBNs — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) February 1, 2026

