Személyiségteszt − Mutasd a szemöldököd, megmondjuk, milyen erő lakozik benned

Szemöldök az arcod egyik legkifejezőbb része, hiszen érzelmek széles skáláját közvetítheted vele: a boldogságtól a szomorúságon át egészen a haragig. Természetesen van esztétikai értéke is, hiszen egy hozzád illő forma vagy méret képes kiemelni a tekintetedet. A szemöldököd ugyanakkor arról is sokat elárul, hogy mi rejtőzik benned. Személyiségtesztünkből ezt most egyszerűen kiderítheted, elég csak belepillantanod a tükörbe.

Forrás: Shutterstock

Szemöldök személyiségteszt

Nem csak abból tudhatsz meg többet magadról, hogy miként tartod a mobiltelefont, vagy épp milyen hosszú a kisujjad. Bizony, a szemöldököd eredeti vastagsága is sokat elárul arról, milyen mély személyiségjegyekkel rendelkezel. Vedd a kezedbe a tükröt, és tárd fel rejtett jellemvonásaidat!

Vastag szemöldök

A vastag szemöldökhöz tartozó személyiségjegyek.

Forrás: jagranjosh.com

Te vagy az, akit nem érdekelnek a divatirányzatok vagy a társadalmi elvárások. Mindig arra törekszel, hogy hiteles és önazonos legyél. Tisztában vagy az értékeiddel, és nem habozol azokat másoknak megmutatni. Erőteljes magabiztosságot sugárzol, ami egyszerre vonzó és egy kicsit félelmetes, de jó értelemben.

Hiszel az őszinte kommunikációban, és igyekszel elkerülni mindenféle cukormázat vagy manipulációt. Egyenes vagy, és olykor talán túlságosan is őszinte. Ugyanakkor ezek a jellemvonások megbízhatóvá is tesznek. Emiatt szinte mágnesként vonzod az embereket, akik szeretnek rád támaszkodni egy konfliktus során. Miért? Az ok egyszerű, te helyettük is kimondod az igazságot, még akkor is, ha ezt a másiknak nehéz befogadni.

Főbb személyiségjegyeid: magabiztos, független, kreatív, szenvedélyes, hűséges, védelmező, erős akaratú, rugalmas és optimista.

Vékony szemöldök

A vékony szemöldökhöz tartozó személyiségjegyek.

Forrás: jagranjosh.com

Te vagy a mély gondolkodó típus, aki gyakran ül magában, épp valamin agyalva. Álmodozó természeted és képzelőerőd pedig még az Alice Csodaországban mesével is felvehetné a versenyt. Ritkán érzed jól magad a figyelem középpontjában, és önszántadból szinte biztosan nem fogsz reflektorfénybe kerülni. Sokan halk szavú és visszahúzódó emberként jellemeznének, de ez nem feltétlenül fedi a valóságot. Egyszerűen csak megválogatod, kihez és mikor beszélsz. Előfordulhat, hogy mások bókjaiból, dicséreteiből építed fel az önbizalmadat, mivel híján lehetsz a magabiztosságnak.