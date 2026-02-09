KVÍZ – Tudod mi a regölés és az ágütés? Teszteld a tudásod a magyar népszokásokról

Ebben a kvízben a régi korok népszokásait elevenítjük fel. Ha van sejtésed arról, hogy mit jelent a busójárás vagy a regölés, akkor van esélyed, hogy jó eredményt érj el a régi magyar népszokásokat felidéző kvízünkben!

Kvíz: te ismered a régi magyar népszokásokat?

Forrás: Getty Images

A régi magyar hagyományokat ma már nem igazán tartjuk, de a népi emlékezetben tovább élnek.

Ezúttal 8 magyar hagyományt hoztunk, amelyeket nem lesz könnyű felismerned!

Tedd próbára magad, ha ismersz olyan hagyományokat, mint a regölés vagy a busójárás.

Kvíz: régi magyar népszokások

A magyar népszokások évszázadok óta részei közösségeink életének, legyen szó lakodalomról, farsangról vagy a termésre vonatkozó különböző népi rítusokról. Sokszor nemcsak szórakoztatásra szolgáltak, hanem erkölcsi, társadalmi és mágikus szerepük is volt. A falusi élet ünnepi és hétköznapi szokásai összetartották a közösség tagjait, és alakították a mindennapi viselkedést. Vannak látványos, mindenki által ismert szokások, mint a lakodalmi tánc vagy farsangi busójárás, de léteznek kevésbé ismert népi szokások és hagyományok is. Néhány hagyomány, mint a regölés vagy az ágütés ma már csak néhány helyen él, de sokan emlékezhetnek még ezekre a népszokásokra. Teszteld, mennyire ismered ezeket az évszázados szokásokat, és fedezd fel a magyar népi kultúra rejtett kincseit! Készen állsz, hogy próbára tedd a tudásod? Akkor hajrá!