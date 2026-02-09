KVÍZ – Tudod mi a regölés és az ágütés? Teszteld a tudásod a magyar népszokásokról

Ebben a kvízben a régi korok népszokásait elevenítjük fel. Ha van sejtésed arról, hogy mit jelent a busójárás vagy a regölés, akkor van esélyed, hogy jó eredményt érj el a régi magyar népszokásokat felidéző kvízünkben!
- A régi magyar hagyományokat ma már nem igazán tartjuk, de a népi emlékezetben tovább élnek.
- Ezúttal 8 magyar hagyományt hoztunk, amelyeket nem lesz könnyű felismerned!
- Tedd próbára magad, ha ismersz olyan hagyományokat, mint a regölés vagy a busójárás.
Kvíz: régi magyar népszokások
A magyar népszokások évszázadok óta részei közösségeink életének, legyen szó lakodalomról, farsangról vagy a termésre vonatkozó különböző népi rítusokról. Sokszor nemcsak szórakoztatásra szolgáltak, hanem erkölcsi, társadalmi és mágikus szerepük is volt. A falusi élet ünnepi és hétköznapi szokásai összetartották a közösség tagjait, és alakították a mindennapi viselkedést. Vannak látványos, mindenki által ismert szokások, mint a lakodalmi tánc vagy farsangi busójárás, de léteznek kevésbé ismert népi szokások és hagyományok is. Néhány hagyomány, mint a regölés vagy az ágütés ma már csak néhány helyen él, de sokan emlékezhetnek még ezekre a népszokásokra. Teszteld, mennyire ismered ezeket az évszázados szokásokat, és fedezd fel a magyar népi kultúra rejtett kincseit! Készen állsz, hogy próbára tedd a tudásod? Akkor hajrá!
1/8 Mi az ágütés?
2/8 Mi a busójárás?
3/8 Tudod, hogy a magyar népi hiedelemben kit takart a bába megnevezés?
4/8 Tudod, mi az a regölés?
5/8 Mi az a kiszebáb égetés?
6/8 Melyik ünnep szól arról, hogy megáldják és mágikus módon biztosítják a gabonatermést és a kenyeret?
7/8 Mire szolgál a májusfa?
8/8 Milyen szokás kapcsolódik a balázsoláshoz?
