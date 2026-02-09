Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
KVÍZ – Tudod mi a regölés és az ágütés? Teszteld a tudásod a magyar népszokásokról

régi idők magyar kvízek népszokás tradíció
Simon Benedek
2026.02.09.
A régi magyar népszokások jórészét ma már egyáltalán nem tartjuk számon – vagy csak nagyon kevés helyen. Neked még rémlik, hogy mit jelent a regölés és az ágütés? Ha igen, akkor talán sikerrel veszed ezt a kvízt a régi magyar népszokásokról!

Ebben a kvízben a régi korok népszokásait elevenítjük fel. Ha van sejtésed arról, hogy mit jelent a busójárás vagy a regölés, akkor van esélyed, hogy jó eredményt érj el a régi magyar népszokásokat felidéző kvízünkben!

Kvíz: régi magyar hagyományos ruhában lévő zenészek.
Kvíz: te ismered a régi magyar népszokásokat?
Forrás:  Getty Images
  • A régi magyar hagyományokat ma már nem igazán tartjuk, de a népi emlékezetben tovább élnek.
  • Ezúttal 8 magyar hagyományt hoztunk, amelyeket nem lesz könnyű felismerned!
  • Tedd próbára magad, ha ismersz olyan hagyományokat, mint a regölés vagy a busójárás.

Kvíz: régi magyar népszokások

A magyar népszokások évszázadok óta részei közösségeink életének, legyen szó lakodalomról, farsangról vagy a termésre vonatkozó különböző népi rítusokról. Sokszor nemcsak szórakoztatásra szolgáltak, hanem erkölcsi, társadalmi és mágikus szerepük is volt. A falusi élet ünnepi és hétköznapi szokásai összetartották a közösség tagjait, és alakították a mindennapi viselkedést. Vannak látványos, mindenki által ismert szokások, mint a lakodalmi tánc vagy farsangi busójárás, de léteznek kevésbé ismert népi szokások és hagyományok is. Néhány hagyomány, mint a regölés vagy az ágütés ma már csak néhány helyen él, de sokan emlékezhetnek még ezekre a népszokásokra. Teszteld, mennyire ismered ezeket az évszázados szokásokat, és fedezd fel a magyar népi kultúra rejtett kincseit! Készen állsz, hogy próbára tedd a tudásod? Akkor hajrá!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Mi az ágütés?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Mi a busójárás?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Tudod, hogy a magyar népi hiedelemben kit takart a bába megnevezés?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Tudod, mi az a regölés?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Mi az a kiszebáb égetés?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Melyik ünnep szól arról, hogy megáldják és mágikus módon biztosítják a gabonatermést és a kenyeret?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Mire szolgál a májusfa?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Milyen szokás kapcsolódik a balázsoláshoz?

Ezek is érdekelhetnek a magyar népszokásokról:

Farsangi hagyományok itthon: a mulatság a párválasztásról is szólt

A farsang nemcsak téltemető szórakozás, hanem a párválasztás és az esküvők időszaka is volt.

Vízkereszt napja: 4 megdöbbentő tény, amit eddig biztos hogy nem tudtál január 6-ról

Se nem három, se nem királyok, de legalább az asszonyok jót mulattak.

Meglepő régi magyar karácsonyi hagyományok, szokások

Nem biztos, hogy érdemes mindet feleleveníteni.

 

 

