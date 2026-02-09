Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A háború folytatódik: Brooklyn Beckhamnek új tetoválással üzent a testvére - Fotó

Horváth Angéla
2026.02.09.
Újabb fordulóponthoz érkezett Beckhamék családi viszálya: Romeo Beckham friss tetoválással üzent testvérének, aki elfordult a családtól. Brooklyn Beckham időközben eltüntette a testvéreihez és édesapjához köthető motívumait.

Hetek óta dúl a háború a Beckham családban. Brooklyn Beckham hivatalos nyilatkozatban tudatta: megszakította a kapcsolatot szüleivel és testvéreivel, és nem tervezi a kibékülést. Kifejtette álláspontját, és egyértelművé tette, hogy már csak a felesége, Nicola Peltz a családja. 

Romeo Beckham új tetoválással üzent testvérének, Brooklyn Beckhamnek

Pár napja kiderült az is, hogy Brooklyn Beckham eltüntette azokat a tetoválásait, amelyeket korábban a családja tiszteletére varratott. A jobb felkarján egykor az édesapjának szentelt „dad” felirat volt látható, ezt elfedte egy másik motívummal. Brooklyn ráadásul nem állt meg itt: testvérei, Romeo, Cruz és a legkisebb Harper neve is lekerült a testéről. Alig egy hete még tisztán kivehetők voltak ezek a tetoválások egy főzős videóban, mostanra azonban mindegyiket átsatírozták. 

Romeo Beckham válaszul az Instagramon mutatta meg legújabb tetoválását. A Fine Line Hearts Club nevű stúdióban járt, ahol a „family”, vagyis „család” szót tetováltatta a nyakára - pont oda, ahova Brooklyn a felesége szemeit rajzoltatta. 

Úgy tűnik azonban, hogy családi dráma Brooklynt és Nicolát már nem nagyon izgatja, a hírek szerint a házaspár az első közös gyermekük örökbefogadását fontolgatja. A párhoz közel álló források azt mondják, mindketten nagy családról álmodnak, amelyben legalább egy örökbefogadott gyermek is helyet kapna. Brooklyn és Nicola tisztában vannak kiváltságos helyzetükkel, és fontos számukra, hogy valamilyen módon visszaadjanak a világnak. Sokat beszélgetnek arról, hogy egy hátrányos helyzetű gyermek számára biztosítsanak jobb életet és jövőt.

