Logikai IQ-teszt: igazi fenomén vagy, ha rájössz, ki csal a futóversenyen

A mai IQ-tesztünk kicsit olyan, mintha nagyítóval néznél egy sportközvetítést, ugyanis itt is számít minden egyes apró részlet! A futók között rejtőző csaló nem feltétlenül a leggyorsabb, vagy a leglassabb, hanem a leggyanúsabb – a kérdés, hogy vajon kiszúrod-e, mielőtt lejár a stopper!

A mai IQ-tesztünket csak a zsenik oldják meg 5 másodperc alatt!

Forrás: Shutterstock

Logikai IQ-teszt a csalhatatlan elméknek Egy új fejtörő tartja lázban az internet népét.

Ebben az IQ-tesztben meg kell találnod azt a résztvevőt, aki csal a futóversenyben.

Teszteld magad és lássuk, mennyire gyors a gondolkodásod!

Ma egy igazi különlegességet hoztunk a számodra: ebben az IQ-tesztben nem kell optikai illúziókkal felvenned a harcot, az irodalmi ismereteidre sem lesz szükség és a személyiséged rejtett oldalait sem most fogjuk kifürkészni.

Ma a logikádat teszteljük, méghozzá egy futóverseny keretei között: három sportoló, mindhárom fut, az egyikük csal és neked kell igazságot szolgáltatnod köztük a kanapéd nyugalmából.

Oh és igen: erre mindössze 5 másodperced van! Az ilyen jellegű kihívásoknak a lényege, hogy karban tartsák a kognitív képességeket és közben azért persze szórakoztassanak is. Ha te vagy az a személy a társaságban, aki a moziban mindig először jön rá, hogy ki a gyilkos és fejben ad össze hatjegyű számokat, akkor ez a feladvány nem foghat ki rajtad! Készen állsz? Akkor lássuk!

Az IQ-teszt feladványa.

Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

Íme a kép a három futóval.

Már mindegyikük a célegyenesben van, az utolsó lépéseket teszik meg.

Az egyikük viszont próbál túljárni a többiek és a te eszeden.

De vajon melyik?

Nos, erre kellene rájönnöd nagyjából még három másodpercen belül!

Gondolkozz logikusan és nézd meg a kép apró részleteit!

Már csak két másodperc maradt!

Na, kész a megfejtés?

Akkor ellenőrizd, hogy jól gondolkodtál-e!

Az IQ-teszt megfejtése.

Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

Bizony, a jobb szélső versenyző a ludas, ugyanis ő a másik két résztvevővel szemben egyáltalán nem izzadt meg, így nem nehéz kitalálni, hogy jóval kevesebbet futott, mint ők! Ugye, hogy milyen egyszerű volt?!

