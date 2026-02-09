Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Logikai IQ-teszt: igazi fenomén vagy, ha rájössz, ki csal a futóversenyen

agytorna képes teszt IQ-teszt
2026.02.09.
A mai fejtörő kiválóan bizonyítja, hogy a futóversenyek még a képernyő előtt ülve is izgalmasak lehetnek! A feladat pofonegyszerű: találd meg a csalót, még mielőtt lejár az idő. Készen állsz az internet új kedvenc IQ-tesztjére?

A mai IQ-tesztünk kicsit olyan, mintha nagyítóval néznél egy sportközvetítést, ugyanis itt is számít minden egyes apró részlet! A futók között rejtőző csaló nem feltétlenül a leggyorsabb, vagy a leglassabb, hanem a leggyanúsabb – a kérdés, hogy vajon kiszúrod-e, mielőtt lejár a stopper! 

Logikai IQ-teszt a csalhatatlan elméknek 

  • Egy új fejtörő tartja lázban az internet népét. 
  • Ebben az IQ-tesztben meg kell találnod azt a résztvevőt, aki csal a futóversenyben. 
  • Teszteld magad és lássuk, mennyire gyors a gondolkodásod! 

Ma egy igazi különlegességet hoztunk a számodra: ebben az IQ-tesztben nem kell optikai illúziókkal felvenned a harcot, az irodalmi ismereteidre sem lesz szükség és a személyiséged rejtett oldalait sem most fogjuk kifürkészni. 

Ma a logikádat teszteljük, méghozzá egy futóverseny keretei között: három sportoló, mindhárom fut, az egyikük csal és neked kell igazságot szolgáltatnod köztük a kanapéd nyugalmából. 

Oh és igen: erre mindössze 5 másodperced van! Az ilyen jellegű kihívásoknak a lényege, hogy karban tartsák a kognitív képességeket és közben azért persze szórakoztassanak is. Ha te vagy az a személy a társaságban, aki a moziban mindig először jön rá, hogy ki a gyilkos és fejben ad össze hatjegyű számokat, akkor ez a feladvány nem foghat ki rajtad! Készen állsz? Akkor lássuk!

Íme a kép a három futóval. 

Már mindegyikük a célegyenesben van, az utolsó lépéseket teszik meg. 

Az egyikük viszont próbál túljárni a többiek és a te eszeden. 

De vajon melyik?

Nos, erre kellene rájönnöd nagyjából még három másodpercen belül!

Gondolkozz logikusan és nézd meg a kép apró részleteit!

Már csak két másodperc maradt! 

Na, kész a megfejtés? 

Akkor ellenőrizd, hogy jól gondolkodtál-e! 

Bizony, a jobb szélső versenyző a ludas, ugyanis ő a másik két résztvevővel szemben egyáltalán nem izzadt meg, így nem nehéz kitalálni, hogy jóval kevesebbet futott, mint ők! Ugye, hogy milyen egyszerű volt?! 

Ha szívesen próbára tennéd még magad a képes rejtvények segítségével, akkor csekkold ezeket a cikkeket is: 

