Logikai IQ-teszt: igazi fenomén vagy, ha rájössz, ki csal a futóversenyen

A mai IQ-tesztünk kicsit olyan, mintha nagyítóval néznél egy sportközvetítést, ugyanis itt is számít minden egyes apró részlet! A futók között rejtőző csaló nem feltétlenül a leggyorsabb, vagy a leglassabb, hanem a leggyanúsabb – a kérdés, hogy vajon kiszúrod-e, mielőtt lejár a stopper!
Logikai IQ-teszt a csalhatatlan elméknek
- Egy új fejtörő tartja lázban az internet népét.
- Ebben az IQ-tesztben meg kell találnod azt a résztvevőt, aki csal a futóversenyben.
- Teszteld magad és lássuk, mennyire gyors a gondolkodásod!
Ma egy igazi különlegességet hoztunk a számodra: ebben az IQ-tesztben nem kell optikai illúziókkal felvenned a harcot, az irodalmi ismereteidre sem lesz szükség és a személyiséged rejtett oldalait sem most fogjuk kifürkészni.
Ma a logikádat teszteljük, méghozzá egy futóverseny keretei között: három sportoló, mindhárom fut, az egyikük csal és neked kell igazságot szolgáltatnod köztük a kanapéd nyugalmából.
Oh és igen: erre mindössze 5 másodperced van! Az ilyen jellegű kihívásoknak a lényege, hogy karban tartsák a kognitív képességeket és közben azért persze szórakoztassanak is. Ha te vagy az a személy a társaságban, aki a moziban mindig először jön rá, hogy ki a gyilkos és fejben ad össze hatjegyű számokat, akkor ez a feladvány nem foghat ki rajtad! Készen állsz? Akkor lássuk!
Íme a kép a három futóval.
Már mindegyikük a célegyenesben van, az utolsó lépéseket teszik meg.
Az egyikük viszont próbál túljárni a többiek és a te eszeden.
De vajon melyik?
Nos, erre kellene rájönnöd nagyjából még három másodpercen belül!
Gondolkozz logikusan és nézd meg a kép apró részleteit!
Már csak két másodperc maradt!
Na, kész a megfejtés?
Akkor ellenőrizd, hogy jól gondolkodtál-e!
Bizony, a jobb szélső versenyző a ludas, ugyanis ő a másik két résztvevővel szemben egyáltalán nem izzadt meg, így nem nehéz kitalálni, hogy jóval kevesebbet futott, mint ők! Ugye, hogy milyen egyszerű volt?!
Ha szívesen próbára tennéd még magad a képes rejtvények segítségével, akkor csekkold ezeket a cikkeket is: