Nimfománia vagy hiperszexualitás? Amit a túlzott szexuális vágyról ma már egészen másként gondolunk

A szexualitás mindig is érzékeny téma volt, különösen akkor, ha a társadalmi átlagnál erősebb nemi vágy kerül szóba. Sokan még ma is azt gondolják, hogy a nimfomán szó egyszerűen egy nagyon aktív szexuális életet élő embert jelöl, pedig a nimfománia jelentése ennél jóval összetettebb. A kérdés valójában nem az, hogy mennyi a „normális” libidó, hanem az, hogy a szexuális vágy mennyire irányítja az életünket.
Mi az a nimfománia, és miért nem ugyanaz, mint a magas libidó?
Sokan teszik fel a kérdést: „mi az a nimfománia?” vagy „ki a nimfomán?” A klasszikus értelmezés szerint a nimfomániás személy olyan túlzott nemi vágyat él meg, amelyet nehezen tud kontrollálni, és amely már a mindennapi élet rovására megy. Ezért beszélünk ma inkább hiperszexualitásról vagy szexfüggőségről, nem pedig egyszerűen erős libidóról.
A különbség röviden:
- a magas libidó: természetes, egészséges állapot is lehet,
- a hiperszexualitás: amikor a késztetés kényszeres jellegű, és problémákat okoz a munkában, a párkapcsolatban vagy az önértékelésben.
Az nimfománia, ha valaki mindig csak „arra” gondol?
Nem feltétlenül. Az erős nemi vágy vagy a szex utáni vágy önmagában nem kóros.
A szakemberek akkor beszélnek a szexfüggőség jeleiről, amikor a személy:
- folyamatosan a szexről fantáziál,
- hiába próbálja csökkenteni a viselkedést, nem sikerül,
- a szexualitást stressz, szorongás vagy üresség ellen használja,
- kapcsolatai vagy munkája is sérül a viselkedés miatt.
Ilyenkor a jelenség már inkább kényszerbetegséghez hasonló működést mutat.
Mit mond a történelem a női szexualitásról?
A női szexuális vágy megítélése történelmileg sokszor inkább társadalmi, mint orvosi kérdés volt. A kutatók – többek között a Wellcome Collection történeti anyagai és Dr. Kate Lister történész munkái – részletesen bemutatják, hogy a diagnózis történetileg nem mindig orvosi alapú volt.
A nimfomán címke sokszor egyszerűen azokra a nőkre került rá, akik a kor elvárásainál szabadabban élték meg a női szexualitást. Ez is jól mutatja, hogy a 19. században a nimfománia betegséget gyakran erkölcsi problémának tekintették, és az érintett nőket akár intézetekbe is zárták.
Mi az a libidó, és mitől változik?
A libidó jelentése a szexuális energia vagy testi vágy szintje. A női libidó különösen érzékeny biológiai és pszichés tényezőkre.
A fokozott nemi vágy okai lehetnek például:
- hormonális változások (a női nemi vágy hormon ingadozása),
- stressz vagy szorongás,
- trauma vagy korábbi bántalmazás,
- párkapcsolati problémák,
- hangulatzavarok.
Éppen ezért a túlzott nemi vágy sokszor nem maga a probléma, hanem egy mélyebb lelki folyamat tünete.
Nimfománia nőknél és férfiaknál
A közbeszéd gyakran a nimfomán nő kifejezést használja, pedig a jelenség férfiaknál is létezik. A történeti irodalomban ezt szatiriázisnak, ma inkább hiperszexuális zavarnak vagy szexfüggőségnek nevezik. A társadalmi megítélés azonban még mindig eltérő: a férfiakat gyakran pozitív értelemben csábítónak, csődörnek stb. nevezik, ugyanakkor a nőket negatívan szexmániásnak bélyegzik, miközben a szexfüggőség nőknél és férfiaknál éppúgy komoly pszichés teher lehet.
Erotománia vagy nimfománia?
Gyakori félreértés, hogy az erotománia jelentése azonos a nimfomániával. A két jelenség tehát teljesen különböző:
- nimfománia / hiperszexualitás: túlzott, kontrollálhatatlan szexuális vágy,
- erotománia: az a téves meggyőződés, hogy valaki – gyakran elérhetetlen személy – szerelmes belénk.
Nimfománia kezelése – van kiút
A jó hír, hogy a szexfüggőség és a hiperszexualitás kezelhető. A nimfománia kezelése általában pszichoterápiával történik, amely segít:
- felismerni a szexfüggőség okait,
- megtanulni az impulzusok kezelését,
- feldolgozni a múltbeli traumákat,
- egészségesebb megküzdési módokat kialakítani.
A szakemberek hangsúlyozzák: nem a vágy megszüntetése a cél, hanem az, hogy a szexualitás újra az öröm és az intimitás része legyen, ne pedig kényszer.
A legfontosabb üzenet: a vágy nem ellenség
A modern kutatások azt hangsúlyozzák, hogy a női szexualitás természetes és sokféle lehet. A magas libidó nem probléma, sőt teljesen egészséges jelenség.
A kérdés mindig az: a szexualitás gazdagítja az életet – vagy átveszi felette az irányítást?
Ha az utóbbi történik, érdemes segítséget kérni, mert a hiperszexualitás kezelhető, és a változás igenis lehetséges.
