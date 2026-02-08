6 apró jel, amivel a pasid a tudtán kívül elárulja, hogy rosszul csókolsz

Élete első csókjára mindenki emlékszik, akár jó volt, akár nem. Nem véletlenül, hiszen az ajkak összeérintése és az ebből kialakuló lassú „tánc" az egyik legintimebb és leggyakoribb dolog egy kapcsolatban. Arról nem is beszélve, hogy az ajkaink mennyi mindent elárulnak rólunk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy automatikusan jól is csókol az ember. A csókolózás olyan mint a vezetés: mindenki csinálja, de nem mindenki ügyes benne. Az ügyetlenség azonban orvosolható a hibák felismerésével és kijavításával. Mutatjuk, mi a 6 legtipikusabb jel, amit ha észreveszel magadon vagy a párodon, az azt jelenti, hogy bizony nem vagy egy csókmaestro.

A csókolózás nem magától értetődő tehetség: sokan rosszul csinálták, te köztük vagy?

6 jel, hogy nem vagy a csókolózás bajnoka

Bár mindenki szeretné azt hinni magáról, hogy jól csókol – és talán ebbe a hitbe is ringatták őt a partnerei – valójában ez egyáltalán nem alapvető. Ha ugyanis valakinek nem volt olyan csókkirály partnere, aki megtanította volna, és nem született eleve őstehetségnek, az bizony könnyen lehet, hogy rosszul csókol. Mutatjuk a 6 legtipikusabb jelet, amiből rájöhetsz, a rosszul csókolók táborát erősíted-e vagy sem.

1. Rossz lehelet

Még ha megfelelő is a szájhigiéniánk, nem árt bekapni egy mentolos rágót vagy cukorkát, ha tudjuk, hogy a következő órákban csókolózni fogunk. Egy csók ugyanis kétségtelenül jobb, ha finom a másik ajka. De megédesítheted a csókot akár egy közösen elfogyasztott desszerttel is. Ha te erre nem gyakran gondolsz és esetleg a szájápolásod sem olyan alapos, akkor villanjon fel a vészvillogó: lehet, hogy ezen az apróságon csúszik el a dolog.

2. Szájtörlés

Eléggé egyértelmű jel, mégis keveseknek tűnik fel: ha a párod megtörli a száját, miután csókolóztatok, akkor bizony kellemetlenül sok nyállal dolgozol, vagy épp túlságosan bekapod az ajkait. Ez senkinek sem kellemes. Nem, hogy érzéki nem lesz tőle a csók, de a másik már csak azt fogja várni egy idő után, hogy vége legyen. Figyeld meg, hogy a párod megtörli-e a száját csók után és tedd, amit tenned kell.

3. Rossz fejtartás

Egy 2017-es bangladesi tudóscsoport fedezte fel, hogy a legtöbb ember enyhén jobbra billenti a fejét csókolózás közben. Ha tehát te eddig nem így tetted, érdemes kipróbálnod, hátha javíthatod vele az élményt és nem fogtok összeütközni, valamint az orrotok is pont megfelelően kerüli ki egymást.