Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 9., hétfő Abigél, Alex

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
amerika

Ilyet még nem látott a világ: valódi esküvő volt a Super Bowl halftime show-jában

amerika esküvő super bowl Half Time Show Bad Bunny
Life.hu
2026.02.09.
Bad Bunny nem ígért keveset a Super Bowl halftime show-ja előtt, mint hogy az „egész világ táncolni fog”. A fellépés végére pedig világos lett, hogy ezt szó szerint gondolta.

A Super Bowl félidei műsorának középpontjában Latin-Amerika, különösen Bad Bunny szülőföldje, Puerto Rico állt. A hatalmas díszlet egy jellegzetes puerto ricói lakónegyedet idézett: volt benne fodrászat, manikűrszalon, italbolt, cukornádültetvény, sőt még egy ikonikus „casita” is – az a kis ház, amely Bad Bunny korábbi, Puerto Ricóban tartott fellépéseinek is fontos eleme volt.

Bad Bunny fellépése a Super Bowl félidei show-jában 2026. február 8-án
Bad Bunny fellépése a Super Bowl félidei show-jában 2026. február 8-án
Forrás: Getty Images

A fellépés a Tití Me Preguntó című slágerrel indult, az énekes ezzel azonnal felpörgette a hangulatot. Bad Bunny végigsétált a díszleten, találkozott dominózó idősekkel, egy tacoárussal és Toñitával, a Caribbean Social Club tulajdonosával is, aki egy pohár rumot nyújtott át neki. A háttérben táncosok töltötték meg a teret. A show látványvilága egy hatalmas, lüktető utcai fesztiválra hasonlított.

Valódi esküvő a Super Bowl halftime show-jában

A műsor egyik legmeglepőbb pillanata egy esküvő volt: Lady Gaga salsásított feldolgozásban adta elő Bruno Marssal közös slágerét, a Die With a Smile-t, a színpadon pedig közben egy pár valóban összeházasodott.

Egy pár házasságot köt Bad Bunny fellépése alatt a Super Bowl félidei show-jában 2026. február 8-án Santa Clara-ban, Kaliforniában.
Egy pár házasságot köt Bad Bunny fellépése alatt a Super Bowl félidei show-jában 2026. február 8-án Santa Clara-ban, Kaliforniában. 
Forrás: Getty Images

A Puerto Ricó-i gyökerek előtt tisztelgett Ricky Martin is. A színpadon először egyedül énekelt, mellette egy üres székkel – sokak szerint ez a Maria hurrikán több mint háromezer áldozatára utalt. A háttérben közben a táncosok áramszünetet imitáltak, felidézve azt az időszakot, amikor a sziget 2017-ben hosszú hónapokra maradt áram nélkül. Később Ricky Martin és Bad Bunny együtt adták elő az El Apagón című dalt, amely szintén az áramszünetet és a társadalmi egyenlőtlenségek témáját dolgozza fel.

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Ricky Martin performs with Bad Bunny onstage during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi's Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Neilson Barnard/Getty Images)
Ricky Martin a Super Bowl félidei show-jában
Forrás: Getty Images

A fellépés végén a futballpálya hatalmas táncparketté változott, zászlókat lengető táncosokkal, tűzijátékkal és a DTMF című dal lüktető ritmusával. Bad Bunny egy futball-labdát emelt fel, amelyre az üzenet volt írva: „Együtt vagyunk Amerika.”

A vasárnapi félidei show különleges mérföldkőnek számít: ez volt az első olyan Super Bowl-fellépés, amelynek elsődleges nyelve a spanyol volt. Bár latin előadók korábban is szerepeltek a félidőben – Shakira, Jennifer Lopez, Gloria Estefan vagy J Balvin –, Bad Bunny produkciója minden eddiginél következetesebben és nyíltabban vállalta fel a latin-amerikai identitást.

Lebukott: Timothée Chalamet is nepo baby, közeli rokona dogozik a filmiparban

Timothée Chalamet rajongóit alaposan meglepte egy friss felfedezés, amely az utóbbi napokban futótűzként terjedt a közösségi médiában. Kiderült ugyanis, hogy a világsztár családja korántsem állt olyan távol Hollywoodtól, mint azt sokan gondolták: édesanyja testvére, Rodman Flender évtizedek óta dolgozik a filmes szakmában.

Barbra Streisand nem tud leállni: klónoztatná a már klónozott kutyáit

Barbra Streisand rajongása a kutyái iránt messze túlmutat a megszokotton: a világsztár már egyszer klónoztatta kedvencét, és most ismét azon gondolkodik, hogy újabb másolatokat készíttet, még mielőtt jelenlegi kutyái elpusztulnának.

Meglepetés Los Angelesben: Meghan Markle egyedül lépett a vörös szőnyegre - Fotó

Meghan Markle váratlanul megjelent egy los angelesi vörös szőnyeges eseményen – férje, Harry herceg nem kísérte el. A sussexi hercegné mosolyogva érkezett a Fifteen Percent Pledge jótékonysági estjére szombat este.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu