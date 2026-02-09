Ilyet még nem látott a világ: valódi esküvő volt a Super Bowl halftime show-jában

A Super Bowl félidei műsorának középpontjában Latin-Amerika, különösen Bad Bunny szülőföldje, Puerto Rico állt. A hatalmas díszlet egy jellegzetes puerto ricói lakónegyedet idézett: volt benne fodrászat, manikűrszalon, italbolt, cukornádültetvény, sőt még egy ikonikus „casita” is – az a kis ház, amely Bad Bunny korábbi, Puerto Ricóban tartott fellépéseinek is fontos eleme volt.

Bad Bunny fellépése a Super Bowl félidei show-jában 2026. február 8-án

Forrás: Getty Images

A fellépés a Tití Me Preguntó című slágerrel indult, az énekes ezzel azonnal felpörgette a hangulatot. Bad Bunny végigsétált a díszleten, találkozott dominózó idősekkel, egy tacoárussal és Toñitával, a Caribbean Social Club tulajdonosával is, aki egy pohár rumot nyújtott át neki. A háttérben táncosok töltötték meg a teret. A show látványvilága egy hatalmas, lüktető utcai fesztiválra hasonlított.

Valódi esküvő a Super Bowl halftime show-jában

A műsor egyik legmeglepőbb pillanata egy esküvő volt: Lady Gaga salsásított feldolgozásban adta elő Bruno Marssal közös slágerét, a Die With a Smile-t, a színpadon pedig közben egy pár valóban összeházasodott.

Egy pár házasságot köt Bad Bunny fellépése alatt a Super Bowl félidei show-jában 2026. február 8-án Santa Clara-ban, Kaliforniában.

Forrás: Getty Images

A Puerto Ricó-i gyökerek előtt tisztelgett Ricky Martin is. A színpadon először egyedül énekelt, mellette egy üres székkel – sokak szerint ez a Maria hurrikán több mint háromezer áldozatára utalt. A háttérben közben a táncosok áramszünetet imitáltak, felidézve azt az időszakot, amikor a sziget 2017-ben hosszú hónapokra maradt áram nélkül. Később Ricky Martin és Bad Bunny együtt adták elő az El Apagón című dalt, amely szintén az áramszünetet és a társadalmi egyenlőtlenségek témáját dolgozza fel.

Ricky Martin a Super Bowl félidei show-jában

Forrás: Getty Images

A fellépés végén a futballpálya hatalmas táncparketté változott, zászlókat lengető táncosokkal, tűzijátékkal és a DTMF című dal lüktető ritmusával. Bad Bunny egy futball-labdát emelt fel, amelyre az üzenet volt írva: „Együtt vagyunk Amerika.”

A vasárnapi félidei show különleges mérföldkőnek számít: ez volt az első olyan Super Bowl-fellépés, amelynek elsődleges nyelve a spanyol volt. Bár latin előadók korábban is szerepeltek a félidőben – Shakira, Jennifer Lopez, Gloria Estefan vagy J Balvin –, Bad Bunny produkciója minden eddiginél következetesebben és nyíltabban vállalta fel a latin-amerikai identitást.