Végre választ kaptunk az örök kérdésre: vajon tényleg gyorsítja a hajnövekedést, ha levágjuk a hajunkat?

Megvan az érzés, amikor elmész a fodrászodhoz, és csak annyit mondasz neki, hogy a hajvégekből vágjon le kicsit, hogy egészséges hajad legyen? És természetesen azt gondolnánk, hogy ezzel párhuzamosan a gyorsabb hajnövekedés is garantált. De ez tényleg így van?

Vajon mi állhat az egészséges haj és a gyorsabb hajnövekedés mögött?

Forrás: Shutterstock

Hajnövekedés – Levágjam vagy ne?

Volt idő, mikor a hosszú hajú lányok milliomosok lehettek egy-egy hajvágás után, hiszen nagyon magas volt a minőségi haj ára. Persze, ma is eladhatjuk a hajunkat, sőt el is ajándékozhatjuk, viszont drasztikus hajvágásra nem minden nap szánja rá magát az ember. Ha igazán szereted a hosszú hajad, de bármit megadnál egy kis bob frizuráért (kivéve persze a teljes hajhosszadat), akkor az új TikTok-trendet, a „rösszú” hajat neked találták ki. Ezt az alul rövid, felül hosszú hajat egyetlen felcsatolással vagy leengedéssel tudod szabályozni.

De mi van, ha kevés és ráadásul vékony szálú a hajad? Fodrászok szerint vannak volumennövelő tippek, de vajon az is igaz, hogy ha levágatod a hajad, akkor gyorsabb lesz a hajnövekedés is?

Hajápolás hajvágással?

A helyes válasz: igen is, meg nem is. Attól, hogy levágod a hajad, még nem fog extrán nagy gyorsasággal kiburjánzani az egészséges és hosszú haj a fejedből, viszont az is igaz, hogy abszolút jót tesz a hajnak egy kis frissesség.

Mivel a haj nem a végéből nő, hanem a gyökeréből, ezért a hajápolásnak egy nagyon fontos része a a fejbőr táplálása és stimulálása. A rendszeres hajvágás pedig megakadályozza a hajkárosodást, amely lelassíthatja az egészséges hajnövekedést.

A rendszeres hajvágás fontos a töredezett hajvégek eltávolításához és annak megakadályozásához, hogy azok feljebb terjedjenek a hajszálon, ami további károsodáshoz és töréshez vezethet

– nyilatkozta Min Kim, aki a legnagyobb amerikai sztárok hajával foglalkozik. Kim szerint továbbá a hajvágás segít megőrizni a haj természetes formáját és kezelhetőségét. De természetesen nem szabad elfeledkezni a megfelelő hajápolásról sem, melynek egy kiemelten fontos része – a hajtövek táplálásán túl – a hajvégek ápolása.

Akkor most menjek fodrászhoz vagy ne? A válasz egyszerűen: igen! Érdemes rendszeresen fodrászhoz járni, ha azt akarod, hogy a hajkoronád olyan egészséges és gyönyörű legyen, mint egy Disney-hercegnőnek. Azt viszont továbbra se várd, hogy rekordsebességgel kinőjön a hajad egy-egy vágás után. A hajvágás okozta felfrissítés és a megfelelő hajápolás együtt tudja elősegíteni a gyorsabb hajnövekedést.

Ha még többet szeretnél olvasni a hajápolás témakörében, akkor ezeket se hagyd ki!