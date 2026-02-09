Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 9., hétfő Abigél, Alex

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hajápolás

Végre választ kaptunk az örök kérdésre: vajon tényleg gyorsítja a hajnövekedést, ha levágjuk a hajunkat?

Shutterstock -
hajápolás hajvágás hosszú haj
Sokszor nem azért megyünk fodrászhoz, mert valamilyen bődületes újítást szeretnénk kipróbálni a hajkoronánkkal, hanem mert azt akarjuk, hogy az végre egészséges legyen. De tényleg van szerepe a hajvágásnak a hajnövekedésben?

Megvan az érzés, amikor elmész a fodrászodhoz, és csak annyit mondasz neki, hogy a hajvégekből vágjon le kicsit, hogy egészséges hajad legyen? És természetesen azt gondolnánk, hogy ezzel párhuzamosan a gyorsabb hajnövekedés is garantált. De ez tényleg így van?

egészséges haj – gyorsabb hajnövekedés
Vajon mi állhat az egészséges haj és a gyorsabb hajnövekedés mögött?
Forrás: Shutterstock

Hajnövekedés – Levágjam vagy ne?

Volt idő, mikor a hosszú hajú lányok milliomosok lehettek egy-egy hajvágás után, hiszen nagyon magas volt a minőségi haj ára. Persze, ma is eladhatjuk a hajunkat, sőt el is ajándékozhatjuk, viszont drasztikus hajvágásra nem minden nap szánja rá magát az ember. Ha igazán szereted a hosszú hajad, de bármit megadnál egy kis bob frizuráért (kivéve persze a teljes hajhosszadat), akkor az új TikTok-trendet, a „rösszú” hajat neked találták ki. Ezt az alul rövid, felül hosszú hajat egyetlen felcsatolással vagy leengedéssel tudod szabályozni.

De mi van, ha kevés és ráadásul vékony szálú a hajad? Fodrászok szerint vannak volumennövelő tippek, de vajon az is igaz, hogy ha levágatod a hajad, akkor gyorsabb lesz a hajnövekedés is?

Hajápolás hajvágással?

A helyes válasz: igen is, meg nem is. Attól, hogy levágod a hajad, még nem fog extrán nagy gyorsasággal kiburjánzani az egészséges és hosszú haj a fejedből, viszont az is igaz, hogy abszolút jót tesz a hajnak egy kis frissesség.

Mivel a haj nem a végéből nő, hanem a gyökeréből, ezért a hajápolásnak egy nagyon fontos része a a fejbőr táplálása és stimulálása. A rendszeres hajvágás pedig megakadályozza a hajkárosodást, amely lelassíthatja az egészséges hajnövekedést.

A rendszeres hajvágás fontos a töredezett hajvégek eltávolításához és annak megakadályozásához, hogy azok feljebb terjedjenek a hajszálon, ami további károsodáshoz és töréshez vezethet

 – nyilatkozta Min Kim, aki a legnagyobb amerikai sztárok hajával foglalkozik. Kim szerint továbbá a hajvágás segít megőrizni a haj természetes formáját és kezelhetőségét. De természetesen nem szabad elfeledkezni a megfelelő hajápolásról sem, melynek egy kiemelten fontos része – a hajtövek táplálásán túl – a hajvégek ápolása.

Akkor most menjek fodrászhoz vagy ne?

A válasz egyszerűen: igen! Érdemes rendszeresen fodrászhoz járni, ha azt akarod, hogy a hajkoronád olyan egészséges és gyönyörű legyen, mint egy Disney-hercegnőnek. Azt viszont továbbra se várd, hogy rekordsebességgel kinőjön a hajad egy-egy vágás után. A hajvágás okozta felfrissítés és a megfelelő hajápolás együtt tudja elősegíteni a gyorsabb hajnövekedést.

Ha még többet szeretnél olvasni a hajápolás témakörében, akkor ezeket se hagyd ki!

Ne keféld, inkább bonts fel egy sört! − Bizarr, de hatékony hajápolási rutin, amire neked is át kell térned

Bizarr, de hatékony hajpolási rutinról beszélnek a szakemberek

Te is küzdesz az őszülés ellen? Akkor ezt a rossz szokást örökre felejtsd el

Sokkak életét megkeseríti, de vannak praktikák, amelyekkel lassíthatod.

Hámló fejbőr? Mutatjuk rá a legjobb hajápolási termékeket

Kiválogattuk a legjobb hajápolási termékeket, fejbőr szérumokat hámló fejbőr ellen. Kattints a részletekért!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu