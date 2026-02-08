Amikor a csúcspont egy börtön: kényszerkielégülésben szenved egy fiatal nő

Nem minden csúcspont örömteli: egy húszéves lány évek óta szenved egy rendkívül különleges betegségben.

Az orvosok is értetlenül álltak a fiatal nő tünetei előtt, aki naponta több csúcspontot élt át.

A csúcspont árnyékában: hihetetlen betegséggel küzd egy fiatal nő

Bár sok nő számára problémát okoz a csúcspont elérése és irigykedve hallgatja azokat a sztorikat, amikor a társaik az eget rengető kalandjaikról mesélnek, egy kínai lány számára a sorozatos kielégülés egy furcsa betegség miatt igazi rémálommá vált.

A 20 éves Li ugyanis 14 éves kora óta produkál különös tüneteket: először csak furcsa, elektromossághoz hasonló érzést tapasztalt a hasában, majd ehhez medence-összehúzódás, végül pedig orgazmus is párosult.

Az egészben a legkülönösebb az volt, hogy ezek a tünetek minden külső ingerlés nélkül érkeztek és napjában többször is, sokszor nyilvános helyen, ami érthető módon különösen zavaró volt Li számára. Ezzel egy időben pedig mentálisan is romlani kezdett a fiatal lány állapota: tévképzetek gyötörték, miszerint mások olvasni tudnak a gondolataiban és folyamatos paranoia kínozta.

Az orvosok értetlenül álltak az eset előtt

A doktorok nem tudták mire vélni a különös tünetegyüttest, de amikor Li 15 éves lett, annyira megromlott a mentális egészsége, hogy kórházba került, ahol depressziós és pszichotikus tünetek miatt kezelték. Többféle gyógyszert is kipróbáltak a lány kezelésére, többek között epilepszia és depresszió ellen is, de a sorozatos orgazmusok továbbra sem maradtak el.

Az orvosok végül PGAD-t diagnosztizáltak nála, ami egy rendkívül ritka állapot, ahol a genitáliák nem szűnő és nem kívánt szexuális izgalom - vagy orgazmusérzést tapasztalnak az azt kiváltó szexuális inger vagy vágy nélkül.

A diagnózis felállítása után antipszichotikus gyógyszerekkel kezdték el kezelni a lányt

Néhány hét kezelés után a lány tünetei jóval enyhébbek lett, így visszamehetett dolgozni és végre arra is képes volt, hogy újra társasági életet éljen. Bár a gyógyszerek ideiglenesen segítettek Li állapotán, de valahányszor abbahagyta a kezelést, a tünetek ugyanolyan intenzitással tértek vissza, mint azelőtt, így Li élete végégig gyógyszeres kezelésre szorul a PGAD miatt, ami jelenleg nem gyógyítható.