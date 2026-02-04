Mennyire lennél menyasszonyként jégkirálynő? A személyiségtesztünkkel megtudhatod

Téli esküvőhöz menyasszonyi ruhát választani nagy feladat. Cserébe viszont több helyszín áll a rendelkezésedre, sőt még az árak is alacsonyabbak szezonon kívül. Ha a legújabb trendet követve téli esküvőt tervezel, akkor még azzal sem vádolhatnak, hogy mainstream vagy, hiszen a legtöbb esküvő a tavasz végétől ősz elejéig tartó időszakban szokott történni. Mindegy, hogy csak álmodozol egy majdani esküvőről, vagy már tudod az időpontot is, és valóban téli esküvőd lesz: ez a személyiségteszt mindenképpen neked szól!

Milyen téli esküvői ruhában lépj az oltár elé télen? A személyiségtesztből kiderül!

Forrás: Shutterstock

Személyiségteszt: téli menyasszonyi ruha, hogy te légy a legszebb

Szép menyasszonyi ruhát akkor is magunkra ölthetünk, ha a legbizarrabb házasságok listájára akarunk felkerülni – például a telefonunkhoz megyünk feleségül. De maradjunk annál, hogy egy élő személy kéri meg a kezed! Ha nem akarod elkövetni a királyi esküvői ruha divatkatasztrófáit, akkor

készülj fel már jó előre, és válaszd ki a hozzád illő menyasszonyi stílust!

Kövesd a 2026-os esküvői trendeket is, vagy járd a szíved útját, a lényeg, hogy az esküvői ruhádban igazán jól érzed magad! Ha pedig megvan már a ruha a fejedben, akkor irány az esküvői kiegészítők! De előbb lássuk, hogy a személyiségedhez milyen stílus passzol a leginkább!

Menyasszonyiruha-személyiségteszt

1. Hogyan írna le téged a legjobb barátnőd?

A: kifinomult, elegáns, időtálló

B: merész, magabiztos, drámai

C: sikkes, romantikus, álmodozó

D: egyedi, bevállalós, kreatív

2. Milyen az álomesküvőd helyszíne?

A: hagyományos kápolna klasszikus virágfüzérekkel

B: történelmi kastély

C: szőlőültetvény vagy kert

D: erdei szertartás kilátással

3. Az esküvő mely pillanatát várod a leginkább?

A: Az első táncot, avagy a romantika pillanatát.

B: Az oltárhoz sétálást, hogy minden szem rám szegeződjön.

C: A szertartást, ami alatt összeköttetünk a szerelmemmel.

D: A bulit, amiről jó sok kép fog készülni.

4. Milyen lenne a menyasszonyi csokrod?

A: vadvirágok zöldellő levelekkel

B: klasszikus fehér rózsacsokor

C: több, élénk színben pompázó virág

D: lépcsőzetes csokor különleges virágokkal