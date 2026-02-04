A hétköznapi tudás kvíze: aki 8 pont felett teljesít, okosabb, mint egy átlagos felnőtt

A látszat néha csal! Lehet, hogy elsőre könnyűnek hangzik, ha azt mondjuk, az általános ismereteidet teszteljük, de hidd el mielőtt nekifognál a következő kvíznek, fogadj meg egy tanácsot: soha ne hamarkodd el a választ!
Általános ismeretek kvíz – Ettől nemcsak okosabb leszel, hanem menőbb is!
Ha jól átgondoltad a válaszaid, és megvannak az eredmények, akkor raktározd el az infókat! Ezeket a kérdéseket ugyanis bármikor bedobhatod a közösbe!
Teljesen mindegy, hogy társasjátékest van vagy csak baráti iszogatás, ezekkel a fun factekkel te leszel a legmenőbb a csapatban!
Próbálj meg visszaemlékezni az iskolapadban szerzett tudásodra, vagy csak gondolkozz józan paraszti ésszel. De vigyázz, a tudás veszélyes! Egyes kérdések ugyanis olyan váratlan válaszokat rejtegetnek, hogy még a végén azon kapod magad, hogy nem elégszel meg az előtted elhúzott mézes madzaggal, és már a nyolcadik lapot nyitod meg a böngésződben a témával kapcsolatban.
Úgyhogy görgess csak lejjebb, és töltsd ki a kvízt. Hadd tudja meg az egész világ, ha átlag feletti a tudásod!
1/10 Melyik állat tudja hosszabb ideig visszatartani a lélegzetét, mint egy delfin?
2/10 Melyik országban található a legtöbb piramis a világon?
3/10 Melyik a legnagyobb emberi szervünk?
4/10 Melyik az egyetlen bolygó, ami az oldalán forog?
5/10 Melyik volt a történelem legrövidebb háborúja?
6/10 Mi a leggyakrabban ellopott élelmiszer a világon?
7/10 Melyik a legkisebb ország a világon?
8/10 Melyik a világ legrégebb óta használatban lévő pénzneme?
9/10 Melyik országban található a világ legrégebbi, még mindig működő egyeteme?
10/10 Mi Skócia nemzeti állata?