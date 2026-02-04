Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 4., szerda Csenge, Ráhel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tudáspróba

A hétköznapi tudás kvíze: aki 8 pont felett teljesít, okosabb, mint egy átlagos felnőtt

tudáspróba általános műveltség kvízjáték érdekesség
Vannak, akik mosolyogva emlékeznek vissza a gimnáziumi óráikra. Imádtad a történelmet vagy elvarázsolt a biológia világa? Akkor nosztalgiázz velünk! Az alábbi kvíz kitöltéséhez elég az általános műveltség. Mutasd meg, milyen penge az agyad!

A látszat néha csal! Lehet, hogy elsőre könnyűnek hangzik, ha azt mondjuk, az általános ismereteidet teszteljük, de hidd el mielőtt nekifognál a következő kvíznek, fogadj meg egy tanácsot: soha ne hamarkodd el a választ!

általános ismeretek kvíz
Ha te nem leszel ennyire boldog az általános ismeretek kvízünk eredményétől, akkor ne búsulj! A fun facteket ugyanis később felhasználhatod a baráti társaságodban.
Forrás: Shutterstock

Általános ismeretek kvíz – Ettől nemcsak okosabb leszel, hanem menőbb is!

Ha jól átgondoltad a válaszaid, és megvannak az eredmények, akkor raktározd el az infókat! Ezeket a kérdéseket ugyanis bármikor bedobhatod a közösbe! 

Teljesen mindegy, hogy társasjátékest van vagy csak baráti iszogatás, ezekkel a fun factekkel te leszel a legmenőbb a csapatban!

Próbálj meg visszaemlékezni az iskolapadban szerzett tudásodra, vagy csak gondolkozz józan paraszti ésszel. De vigyázz, a tudás veszélyes! Egyes kérdések ugyanis olyan váratlan válaszokat rejtegetnek, hogy még a végén azon kapod magad, hogy nem elégszel meg az előtted elhúzott mézes madzaggal, és már a nyolcadik lapot nyitod meg a böngésződben a témával kapcsolatban.

Úgyhogy görgess csak lejjebb, és töltsd ki a kvízt. Hadd tudja meg az egész világ, ha átlag feletti a tudásod!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Melyik állat tudja hosszabb ideig visszatartani a lélegzetét, mint egy delfin?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Melyik országban található a legtöbb piramis a világon?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Melyik a legnagyobb emberi szervünk?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Melyik az egyetlen bolygó, ami az oldalán forog?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Melyik volt a történelem legrövidebb háborúja?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Mi a leggyakrabban ellopott élelmiszer a világon?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Melyik a legkisebb ország a világon?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Melyik a világ legrégebb óta használatban lévő pénzneme?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Melyik országban található a világ legrégebbi, még mindig működő egyeteme?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Mi Skócia nemzeti állata?

Versidézetkvíz: emlékszel még, ki írta ezeket a sorokat? Kiderül, mennyit felejtettél az irodalomórákból

Irodalmunk tele van szebbnél szebb magyar költeményekkel, melyeket tinédzserkorunkban sokszor memoriterként kellett megtanulnunk. Felismered, hogy ki írta ezeket a híres versidézeteket?

Kőkemény földrajzi kvíz: te felismered Magyarország természeti kincseit?

Te mennyire ismered hazánk természeti látnivalóit? Az alábbi földrajzi kvíz kitöltésével kiderítheted!

Helyesíráskvíz: ezeket a szavakat a magyarok többsége elrontja – Neked mennek?

Ha úgy érzed, a helyesírás a te különleges képességed, akkor is akadhat egy-két szó, amelyen igenis el kell gondolkozni pár percre. Töltsd ki a kvízt és ellenőrizd a tudásod ezekkel a nehéz szavakkal, amelyeket a magyarok többsége mindig elír.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu