Söpörd le az osztrigát az asztalról, az új afrodiziákum a félelem

Mi az, ami igazán felkelti a vágyat? Ha eddig azt hitted, csak egy romantikus film, a pezsgő, a gyertyafény vagy netán az osztriga indíthatja be az intim érzékeidet, most meg fogsz lepődni. Egyre több kutatás és szakértői vélemény mutat rá ugyanis arra, hogy az emberi test reakcióit egy másfajta afrodiziákum is beindítja. Ideje tehát újragondolni a szenvedély forrásait.

Az ijesztő horrorfilmek tudományosan bizonyítottan afrodiziákumként hathatnak.

Forrás: 123rf.com

A meglepő afrodiziákum, amire sose gondoltál volna

Ha pusztán az emberi test fiziológiáját nézzük, számos olyan ételt ismerünk, amely afrodiziákumként képes feléleszteni a vágyat. Az idegrendszer azonban akkor is bekapcsol, amikor félelmet élsz át, legyen az egy ijesztő film vagy egy váratlan helyzet. Mit tapasztalsz ilyenkor? A szívverésed és a légzésed felgyorsul, a vérnyomásod pedig megemelkedik. Ezek mind nagyon hasonlóak ahhoz, ahogyan a szexuális izgalom során reagál a szervezeted.

Ez a biológiai párhuzam alapozza meg azt a jelenséget, amit a szakirodalom és a popkultúra is egyre gyakrabban emleget scarousal-jelenségnek, vagyis a félelemből fakadó izgalomnak. Egy 2025-ös felmérésben például a megkérdezettek 82 százaléka számolt be arról, hogy egy horrorfilm vagy egy kísértetház jellegű élmény, bizony intim vágyakat is felébresztett bennük.

Ne lepődj meg, ha a félelem hatására végül az ágyban köttök ki.

Forrás: 123.rf.com

Dr. Justin Lehmiller, a Kinsey Intézet kutatója szerint ennek hátterében egészen egyszerűen az áll, hogy a testi reakciók – legyenek azok félelemmel vagy romantikusan izgalmi állapottal összefüggőek – sokkal hasonlóbbak, mint azt elsőre gondolnánk. A szervezet harc vagy menekülés reakciója felerősödik, és így készenléti állapotba hozza a testet. Ez könnyen összekeverhető az intim vágyakkal, ezért nevezhetjük a félelmet afrodiziákumnak.

A pszichoterapeuta Lee Phillips arra hívja fel a figyelmet, hogy a félelemből fakadó izgalom sokak számára zavaró vagy szégyenteljes lehet, mert nehezen illeszthető bele a klasszikus romantikus forgatókönyvekbe. A szakember szerint azonban nem szerencsés elítélnünk magunkat ezért a természetes biológiai reakcióért. Némi önismerettel pedig ezen könnyen segíthetünk.