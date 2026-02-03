Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 3., kedd Balázs

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
intim

Söpörd le az osztrigát az asztalról, az új afrodiziákum a félelem

intim afrodiziákum félelem vágy
Gondoltad volna, hogy az, amit egy ijesztő film vagy élmény közben érzel, hasonló ahhoz, amikor átható intim közelségre vágysz? Ez a szokatlan, mégis szinte belénk kódolt afrodiziákum többekben lobbantja fel a lángot, mint hinnéd.

Mi az, ami igazán felkelti a vágyat? Ha eddig azt hitted, csak egy romantikus film, a pezsgő, a gyertyafény vagy netán az osztriga indíthatja be az intim érzékeidet, most meg fogsz lepődni. Egyre több kutatás és szakértői vélemény mutat rá ugyanis arra, hogy az emberi test reakcióit egy másfajta afrodiziákum is beindítja. Ideje tehát újragondolni a szenvedély forrásait.

ijesztő filmek, mint afrodiziákum
Az ijesztő horrorfilmek tudományosan bizonyítottan afrodiziákumként hathatnak.
Forrás: 123rf.com

A meglepő afrodiziákum, amire sose gondoltál volna

Ha pusztán az emberi test fiziológiáját nézzük, számos olyan ételt ismerünk, amely afrodiziákumként képes feléleszteni a vágyat. Az idegrendszer azonban akkor is bekapcsol, amikor félelmet élsz át, legyen az egy ijesztő film vagy egy váratlan helyzet. Mit tapasztalsz ilyenkor? A szívverésed és a légzésed felgyorsul, a vérnyomásod pedig megemelkedik. Ezek mind nagyon hasonlóak ahhoz, ahogyan a szexuális izgalom során reagál a szervezeted.

Ez a biológiai párhuzam alapozza meg azt a jelenséget, amit a szakirodalom és a popkultúra is egyre gyakrabban emleget scarousal-jelenségnek, vagyis a félelemből fakadó izgalomnak. Egy 2025-ös felmérésben például a megkérdezettek 82 százaléka számolt be arról, hogy egy horrorfilm vagy egy kísértetház jellegű élmény, bizony intim vágyakat is felébresztett bennük.

a félelem és a vágy kapcsolata
Ne lepődj meg, ha a félelem hatására végül az ágyban köttök ki.
Forrás: 123.rf.com

Dr. Justin Lehmiller, a Kinsey Intézet kutatója szerint ennek hátterében egészen egyszerűen az áll, hogy a testi reakciók – legyenek azok félelemmel vagy romantikusan izgalmi állapottal összefüggőek – sokkal hasonlóbbak, mint azt elsőre gondolnánk. A szervezet harc vagy menekülés reakciója felerősödik, és így készenléti állapotba hozza a testet. Ez könnyen összekeverhető az intim vágyakkal, ezért nevezhetjük a félelmet afrodiziákumnak.

A pszichoterapeuta Lee Phillips arra hívja fel a figyelmet, hogy a félelemből fakadó izgalom sokak számára zavaró vagy szégyenteljes lehet, mert nehezen illeszthető bele a klasszikus romantikus forgatókönyvekbe. A szakember szerint azonban nem szerencsés elítélnünk magunkat ezért a természetes biológiai reakcióért. Némi önismerettel pedig ezen könnyen segíthetünk.

A vágyfokozó kristályokon nem, de a scarousal-jelenségen meglepődtél? Pedig ez nem azt jelenti, hogy mindenfajta félelem automatikusan szexuális vágyhoz vezet. Sokak számára ez a nem csupán női afrodiziákum egyszerűen az idegrendszer intenzív reakcióját váltja ki, amelyet a tudatunk könnyen félreértelmezhet. Abban az esetben azonban, ha ezt a dinamikát tudatosan, biztonságos és kölcsönös kontextusban fedezzük fel, akár gazdagíthatja is a párkapcsolat dinamikáját és intim kommunikációját.

A félelem valóban egyenlő az intim vágyakozással?

A félelem és a testi vonzalom biológiai szinten sok közös vonást mutat. A szívverés gyorsulása, a test készenléti állapota és az idegrendszer aktiválódása mind olyan reakciók, amelyek egyszerre jelenhetnek meg egy ijesztő film alatt vagy egy romantikus pillanatban. Ha tisztábban látod ezeket a mechanizmusokat, nemcsak önmagadat érteted meg jobban, hanem azt is, hogyan épülhet be az intenzív érzelmi élmény a párkapcsolatodba.

Az intimitással kapcsolatban ezeket is érdemes elolvasnod:

Amikor az üzeneteidnek is szaftosnak kell lenniük – Útmutató a tökéletes szextinghez

Ne légy boomer, flörtölj a telefonodon!

Szex télen: miért gerjedünk jobban, ha kint tombolnak az elemek?

A kutatók rájöttek, miért szexelünk gyakrabban télen, mint más évszakokban.

Karosszékpóz, ami nem csak egy villában áll jól

Figyelem, figyelem! Ha azt hitted, a romantika és az erőnléti edzés nem fér meg egy mondatban, akkor még nem próbáltad a karosszékpózt.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu