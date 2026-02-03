Mennyi az annyi, avagy ezt árulja el rólad a szexpartnereid száma a tudomány szerint

Amikor eljön a harmadik randin az akció ideje – és itt most nem a leértékelt cukkiniről van szó – gyakori hangulatgyilkos kérdés, hogy mégis mennyi illetővel tartottunk korábban pásztorórát. Akik zavarba jönnek a kérdéstől, egy nemrégiben zárult tudományos kutatás segíthet más megvilágításba helyezni a korábbi szexpartnerek számának kérdését.
Hány szexpartner számít soknak?
Minden kapcsolat alapja az őszinteség, így nem lehet kikerülni a korai randikon azt a kérdést, hogy mégis hány szexpartner színesíti múltunkat. A közhiedelem szerint – melyet korábbi tanulmányok is fűtöttek – akik korábban sok partnerrel élvezték a hús örömeit, kevésbé voltak kívánatosak párkapcsolat létesítésére.
Ezen a trenden a társadalmi kettős mérce, valamint a popkultúrából jövő nem mindig jól fésült poénok sem segítettek sokat.
Konkrét példa: 2017-ben egy kutatás azt az eredményt hozta ki, hogy azok a nők, akiknek 10 vagy több korábbi szexpartnerük volt, nagyobb valószínűséggel váltak el. Ilyen körülmények között nem csoda, hogy görcsbe rándul az ember gyomra, ha a randin felmerül a korábbi partnereinek száma.
A walesi illetőségű Swansea Egyetem kutatása azonban árnyalta a képet, és ezzel pontot tehet néhány vitára.
Kutatás a szexpartnerek számáról: ezt mondja el valójában rólad
11 ország 5000 résztvevőjével végezték azt a kutatást a tudósok, ahol a szexpartnerek száma mellett azok időbeli elhelyezkedését is vizsgálták. Az alanyoknak több idővonalat mutattak, ahol a potenciális partner szexuális múltja volt ábrázolva, mikor, milyen gyakorisággal, hány partnerük volt. A résztvevőknek meg kellett válaszolni, melyikkel alakítanának ki komoly párkapcsolatot.
A várakozásoknak megfelelően a több partner csökkentette a párkapcsolat kialakításának hajlandóságát, ám kiderült, sokat javít az esélyeken, ha a légyottok idővel megritkultak.
Az eredmények szerint azok, akiknek a régmúltban, egy évtizedre visszamenőleg volt sok szexpartnere, kívánatosabb, mint az, akinek a közeli múltban. Egy olyan személlyel, akinek 12 korábbi partnere volt, de a vad korszaka legalább egy évtizede véget ért, lenyugodott, szívesebben alakítanak ki komoly kapcsolatot.
Szexparterek száma: nők vs. férfiak
A walesi kutatás ezen felül egy régi sztereotípiát is összetört: eredményeik szerint a nőket egyáltalán nem ítélték meg szigorúbban, mint a férfiakat korábbi „hancúrtársaik” számának fényében. Ez alapján nem létezik a sok helyen tapasztalt kettős mérce, miszerint a szokásosnál aktívabb szexuális életű nővel kerülik a szerelmet és intimitást.
Akkor számít a szexpartnerek száma, vagy sem?
Bebizonyosodott, hogy a korábbi szexpartnerek számának, és azok jelentőségének jóval árnyaltabban van szerepe a párválasztásban, mint hittük. A nagy számok sem a nők, sem a férfiak esetében nem mutatnak jól, ha a nagy részük a közelmúltra vonatkozik, ám ha az egykori partnerek már jó ideje a régmúlt homályába vesztek, nem gond, hogy egykor ugyanannak a nőnek csapták a szelet, mint az aktuális pasi.
