Mennyi az annyi, avagy ezt árulja el rólad a szexpartnereid száma a tudomány szerint

Amikor eljön a harmadik randin az akció ideje – és itt most nem a leértékelt cukkiniről van szó – gyakori hangulatgyilkos kérdés, hogy mégis mennyi illetővel tartottunk korábban pásztorórát. Akik zavarba jönnek a kérdéstől, egy nemrégiben zárult tudományos kutatás segíthet más megvilágításba helyezni a korábbi szexpartnerek számának kérdését.

Érdekes dolgot tárt fel a tudomány a szexpartnerek számáról.

Forrás: Shutterstock

Hány szexpartner számít soknak?

Minden kapcsolat alapja az őszinteség, így nem lehet kikerülni a korai randikon azt a kérdést, hogy mégis hány szexpartner színesíti múltunkat. A közhiedelem szerint – melyet korábbi tanulmányok is fűtöttek – akik korábban sok partnerrel élvezték a hús örömeit, kevésbé voltak kívánatosak párkapcsolat létesítésére.

Ezen a trenden a társadalmi kettős mérce, valamint a popkultúrából jövő nem mindig jól fésült poénok sem segítettek sokat.

Konkrét példa: 2017-ben egy kutatás azt az eredményt hozta ki, hogy azok a nők, akiknek 10 vagy több korábbi szexpartnerük volt, nagyobb valószínűséggel váltak el. Ilyen körülmények között nem csoda, hogy görcsbe rándul az ember gyomra, ha a randin felmerül a korábbi partnereinek száma.

A walesi illetőségű Swansea Egyetem kutatása azonban árnyalta a képet, és ezzel pontot tehet néhány vitára.

Kutatás a szexpartnerek számáról: ezt mondja el valójában rólad

11 ország 5000 résztvevőjével végezték azt a kutatást a tudósok, ahol a szexpartnerek száma mellett azok időbeli elhelyezkedését is vizsgálták. Az alanyoknak több idővonalat mutattak, ahol a potenciális partner szexuális múltja volt ábrázolva, mikor, milyen gyakorisággal, hány partnerük volt. A résztvevőknek meg kellett válaszolni, melyikkel alakítanának ki komoly párkapcsolatot.

A várakozásoknak megfelelően a több partner csökkentette a párkapcsolat kialakításának hajlandóságát, ám kiderült, sokat javít az esélyeken, ha a légyottok idővel megritkultak.

Az eredmények szerint azok, akiknek a régmúltban, egy évtizedre visszamenőleg volt sok szexpartnere, kívánatosabb, mint az, akinek a közeli múltban. Egy olyan személlyel, akinek 12 korábbi partnere volt, de a vad korszaka legalább egy évtizede véget ért, lenyugodott, szívesebben alakítanak ki komoly kapcsolatot.