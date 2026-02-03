Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 3., kedd Balázs

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
párkapcsolat

Mennyi az annyi, avagy ezt árulja el rólad a szexpartnereid száma a tudomány szerint

Shutterstock - Roman Samborskyi
párkapcsolat intimitás szexpartner
Bába Dorottya
2026.02.03.
Randizás során az egyik legkínosabb kérdés, hogy hány embert engedtünk be előtte a „virágoskertünkbe”. A tudomány most végre megválaszolta, hogy szexpartnereink száma mit mond el rólunk valójában.

Amikor eljön a harmadik randin az akció ideje – és itt most nem a leértékelt cukkiniről van szó – gyakori hangulatgyilkos kérdés, hogy mégis mennyi illetővel tartottunk korábban pásztorórát. Akik zavarba jönnek a kérdéstől, egy nemrégiben zárult tudományos kutatás segíthet más megvilágításba helyezni a korábbi szexpartnerek számának kérdését.

szexpartnerek száma
Érdekes dolgot tárt fel a tudomány a szexpartnerek számáról.
Forrás: Shutterstock

Hány szexpartner számít soknak?

Minden kapcsolat alapja az őszinteség, így nem lehet kikerülni a korai randikon azt a kérdést, hogy mégis hány szexpartner színesíti múltunkat. A közhiedelem szerint – melyet korábbi tanulmányok is fűtöttek – akik korábban sok partnerrel élvezték a hús örömeit, kevésbé voltak kívánatosak párkapcsolat létesítésére.

Ezen a trenden a társadalmi kettős mérce, valamint a popkultúrából jövő nem mindig jól fésült poénok sem segítettek sokat.

Konkrét példa: 2017-ben egy kutatás azt az eredményt hozta ki, hogy azok a nők, akiknek 10 vagy több korábbi szexpartnerük volt, nagyobb valószínűséggel váltak el. Ilyen körülmények között nem csoda, hogy görcsbe rándul az ember gyomra, ha a randin felmerül a korábbi partnereinek száma.

A walesi illetőségű Swansea Egyetem kutatása azonban árnyalta a képet, és ezzel pontot tehet néhány vitára.

Kutatás a szexpartnerek számáról: ezt mondja el valójában rólad

11 ország 5000 résztvevőjével végezték azt a kutatást a tudósok, ahol a szexpartnerek száma mellett azok időbeli elhelyezkedését is vizsgálták. Az alanyoknak több idővonalat mutattak, ahol a potenciális partner szexuális múltja volt ábrázolva, mikor, milyen gyakorisággal, hány partnerük volt. A résztvevőknek meg kellett válaszolni, melyikkel alakítanának ki komoly párkapcsolatot.

A várakozásoknak megfelelően a több partner csökkentette a párkapcsolat kialakításának hajlandóságát, ám kiderült, sokat javít az esélyeken, ha a légyottok idővel megritkultak.

Az eredmények szerint azok, akiknek a régmúltban, egy évtizedre visszamenőleg volt sok szexpartnere, kívánatosabb, mint az, akinek a közeli múltban. Egy olyan személlyel, akinek 12 korábbi partnere volt, de a vad korszaka legalább egy évtizede véget ért, lenyugodott, szívesebben alakítanak ki komoly kapcsolatot.

Szexparterek száma: nők vs. férfiak

A walesi kutatás ezen felül egy régi sztereotípiát is összetört: eredményeik szerint a nőket egyáltalán nem ítélték meg szigorúbban, mint a férfiakat korábbi „hancúrtársaik” számának fényében. Ez alapján nem létezik a sok helyen tapasztalt kettős mérce, miszerint a szokásosnál aktívabb szexuális életű nővel kerülik a szerelmet és intimitást.

Akkor számít a szexpartnerek száma, vagy sem?

Bebizonyosodott, hogy a korábbi szexpartnerek számának, és azok jelentőségének jóval árnyaltabban van szerepe a párválasztásban, mint hittük. A nagy számok sem a nők, sem a férfiak esetében nem mutatnak jól, ha a nagy részük a közelmúltra vonatkozik, ám ha az egykori partnerek már jó ideje a régmúlt homályába vesztek, nem gond, hogy egykor ugyanannak a nőnek csapták a szelet, mint az aktuális pasi.

Nem csak a szexpartnerek száma befolyásolja a szexuális életet. Ha érdekel, mi minden más is, olvasd el az alábbiakat is:

Figyelj az emojikra! Ezek a hangulatjelek hűtlenségre utalnak

Lehet, hogy a párod leggyakrabban használt emojijai többet árulnak el, mint gondolnád. Van néhány olyan hangulatjel, ami hűtlenségre utalhat. Mutatjuk, melyek ezek.

Tudod, hogy hány szexpartnered volt? – Ez a jel megmutatja, hogy mekkora pasifaló vagy

Nem kell többet faggatózni, a jel majd magáért beszél.

Ettől az egyetlen trükktől is felpezsdül a hangulat a hálószobában

Minden párkapcsolat fontos része az összebújás, azonban statisztikai adatok alapján egyre több pár küszködik problémákkal az ágyban. Egyetlen trükk viszont sokat lendíthet a szexuális életen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu