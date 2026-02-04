Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ennek a Z-generációs trendnek még Katalin hercegné sem tud nemet mondani

Getty Images - Karwai Tang
brit királyi család Z generáció minitáska stílus
Baranyi Hanna
2026.02.04.
Kedvenc királyi családunk a legsikkesebb szettekkel örvendeztet meg minket. Ebben is a legnyerőbb nem más, mint Katalin hercegné, aki tényleg úgy néz ki tökéletesen fénylő hajával és divatos, ám mégis nőies és elegáns ruháival, mint egy mesebeli hercegnő. Most viszont kiderült, hogy van egy Z-generációs trend, amelynek bizony még ő sem tud nemet mondani.

Vilmos herceg felesége, Katalin hercegné – aki a brit királyi család legstílusosabb tagja és egyúttal a millenniálok ikonja – újra bebizonyította, hogy a divat nem ismer korhatárt.

Katalin hercegné stílusos megjelenése
Katalin hercegné mindig ikonikus outfitekben jelenik meg.
Forrás: Getty Images

Katalin hercegné, az ikon

Bár a brit királyi család ikonjaként talán örökké Diana képe lobog majd lelki szemeink előtt, azt be kell valljuk, hogy Katalin hercegné is királyné alkat. Természetesen, ahogy vannak, akik kevésbé szívlelték Vilmos herceg édesanyját, úgy akadnak, akik a feleségét nem tudták a szívükbe zárni, annak ellenére sem, hogy a walesi hercegné milyen higgadtsággal és eleganciával kezelte a betegségét és a kemoterápiás kezeléseit is. Ha meg akarsz feledkezni a közelmúlt kevésbé vidám eseményeiről, és egy kicsit emberközelibb arcát akarod látni Katalin hercegnének, akkor ideje, hogy lecsekkolod a havas képeit, ahol játékos oldalát is megmutatja.

Katalin hercegné stílusa – A minitáska hódítása

Bár a hercegné alapvetően az elegancia és a klasszikus vonalak híve, mostanában egy olyan Z-generációs trendbe is belemártotta a lábujjait, amelytől a fiatalabb divatrajongók el vannak ájulva. Katalin hercegné úgy tűnik, már ki sem mozdul a végtelenül sikkes minitáskái nélkül!

A minitáska nem a legpraktikusabb találmány, hiszen olyan apró, hogy szinte semmi nem fér el benne, még a telefonodat sem tudod belegyömöszölni. Viszont annál divatosabb lett ez a kiegészítő! Az elmúlt években a Z generáció must-have darabjává nőtte ki magát a minimalista, merész és játékos stílus karakterességét képviselve.

Katalin már többször fordult meg ilyen minitáskák kíséretében, melyeket mindig egy elegáns és visszafogott ruhakombinációval párosít – így tökéletes összhangba kerül a királyi és a fiatalos trend.

Nézd meg a hercegné minitáskás összeállításait! Kattints a galériára!

Katalin hercegné minitáskával
Katalin hercegné minitáskával
Katalin hercegné minitáskával
Katalin hercegné minitáskával
Katalin hercegné ikonikus outfitjeinek ékköve a minitáska.
Getty Images

Katalin hercegné, az összhang mestere

Katalin hercegné azzal, hogy ezt a trendet követi, tökéletesen bemutatja, hogyan lehet ötvözni a hagyományosat az újjal. Hiszen a fiatalok kedvenc kiegészítőjét is lehet hercegnéi módon viselni, ezt több képen is láthattuk. Ez pedig újabb bizonyíték arra, hogy a divatnál aligha találni erősebb generációkat és hagyományokat összetartó kohéziót.

