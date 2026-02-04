Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Bodrogi Gyula Voith Ági haláláról: "Tudtuk, hogy nem egészséges, de mégis váratlan volt a távozása. Sokkos állapotban vagyunk"

2026.02.04.
Szerettei tudták, hogy beteg, decemberben kórházba is került, később azonban úgy tűnt jobban van. Január 28-án azonban tragédia rázta meg az országot: Voith Ági meghalt. Bodrogi Gyula és párja, Vass Angéla mély gyászban vannak.

Az egész országot megrázta a hír, hogy 2026. január 28-án elhunyt Voith Ági. Bodrogi Gyula, akivel több mint negyven éve nem éltek együtt, de sosem váltak el, összeomlott hír hallatán. 

Voith Ágiról Bodrogi Gyula és párja, Vass Angéla emlékezett meg

„Tudtuk, hogy nem egészséges, de mégis hirtelen, váratlan volt a távozása. Sokkos állapotban vagyunk. Jó viszonyban, mindennapi kapcsolatban voltunk. Ági annyira szeretett élni!” – nyilatkozta a hot! magazinnak a Nemzet Színésze. „Soha nem volt egy rossz gondolatom sem Ágiról. Magamban sokszor megköszöntem neki Gyulát (...) Különleges emléket őrzök a közelmúltból. Karácsony előtt megbeszéltük, hogy senki nem vesz ajándékot senkinek. Ő mégis egy táskával, cipővel, blúzzal érkezett, mondván, hogy ez annyira én vagyok, megvette nekem. Olyan szeretettel adta át! Volt egy olyan érzésem, mintha búcsúajándéknak szánná. Imádkoztunk, hogy ne szenvedjen, szépen aludjon el. Így történt” – idézi a magazin nyomán Voith Ágit a Bors.

Voith Ági temetésén nem a színész mond beszédet

Bodrogi Gyula elmondta, hogy Voith Ágit február 19-én, 14 óra 30 perckor kísérik utolsó útjára a Farkasréti temetőben. A búcsúztatás nem szűk családi körben zajlik majd: pályatársak, barátok és tisztelők is jelen lesznek, a József Attila Színház pedig saját halottjának tekinti az elhunyt művésznőt. „Én nem fogok beszédet mondani, képtelen lennék megszólalni. De lesz helyettem majd, aki beszél, ezt nem szerettem volna magamra vállalni”  − nyilatkozta a színész.

Bodrogi Gyula évekkel ezelőtt elárulta, hogy Voith Ágival - aki korábban már beszélt a színésszel való töretlen barátságáról - a szakításukkor nem adták be a válókeresetet, így hivatalosan házasok maradtak, annak ellenére, hogy a színművész már évtizedek óta Vass Angéla párja. 

