„ Jelenleg elválaszthatatlanok” – Anglia után Párizsban romantikázott Kim Kardashian és Hamilton

Kim újabb bepillantást engedett a Hamiltonnal kibontakozó románcába: a realitysztár hétfőn az Instagram-oldalán osztott meg hangulatos felvételeket Párizsról. Úgy tudni, Kim Kardashian és Lewis Hamilton Anglia után itt romantikáztak.

Kim Kardashian és Lewis Hamilton Rómában romantikáztak

Forrás: Getty Images / Life.hu

Kim Kardashian és Lewis Hamilton fülig szerelmesek egymásba

Ahogy arról mi is írtunk, Kim Kardashian és Hamilton Angliában töltötték a hétvégét egy igencsak nívós luxusszállodában. A londoni program előtt a Cotswolds régióban található Estelle Manorba is bejelentkeztek, ahol egy páros masszázson vettek részt.

Nagyon úgy fest, hogy a gerlepár minden adandó alkalmat megragad, hogy együtt töltsék az időt, Anglia után ugyanis Párizsban folytatták a romantikázást. Kim egyik posztjában egy csillogó videó látható az Eiffel-toronyról, amely egy párizsi tetőről készült. A képsorok a jelek szerint a City of Love hangulatát idéző Aqua Kyoto étteremben készültek, ahol a 45 éves Skims-alapító a 41 éves Forma–1-es világsztárral, Lewis Hamiltonnal vacsorázott – írja a Page Six.

Kim Kardashian egy fekete csipkés kosztümben jelent meg az exkluzív étteremben, amelyet az estére kizárólag a pár számára tartottak fenn. Információk szerint Kardashian és Hamilton mintegy három órát töltöttek a helyszínen. A vacsoráról készült látványos felvételek mellett Kardashian egy intimebb pillanatot is megosztott követőivel: elárulta, hogy az estét a Bridgerton negyedik évadával és a Hotel Costes sajttortájával zárta.

A hozzájuk közel álló források azt mondták, hogy titokban akarták tartani a randevúikat, és mindent megtettek, hogy ne lássák őket együtt.

„Kim és Lewis szállodák oldalsó bejáratait használták, vagy olyan szállodákat, amelyeknek földalatti parkolójuk van. Utána egyenesen a lifttel jutnak fel a szobájukba.” Egy közeli ismerősük azt is hozzátette, hogy Párizsban nagyon visszafogottan éltek, az idejük nagy részét a szobájukban töltötték együtt.

Több mint 10 éve ismerik egymást

Bár egyre több jel arra utal, hogy valóban egy párt alkotnak, Kardashiant és Hamiltont még nem fotózták le együtt a nyilvánosság előtt. A két sztár azonban nem új ismerős egymás számára: több mint egy évtizede barátok, 2014-ig rendszeresen jelentek meg közös eseményeken, és nemrég mindketten részt vettek Kate Hudson szilveszteri partiján Coloradóban. Azt egyelőre nem tudni, pontosan mikor fordult romantikus irányba a kapcsolatuk.