„ Jelenleg elválaszthatatlanok” – Anglia után Párizsban romantikázott Kim Kardashian és Hamilton

Kim újabb bepillantást engedett a Hamiltonnal kibontakozó románcába: a realitysztár hétfőn az Instagram-oldalán osztott meg hangulatos felvételeket Párizsról. Úgy tudni, Kim Kardashian és Lewis Hamilton Anglia után itt romantikáztak.
Kim Kardashian és Lewis Hamilton fülig szerelmesek egymásba
Ahogy arról mi is írtunk, Kim Kardashian és Hamilton Angliában töltötték a hétvégét egy igencsak nívós luxusszállodában. A londoni program előtt a Cotswolds régióban található Estelle Manorba is bejelentkeztek, ahol egy páros masszázson vettek részt.
Nagyon úgy fest, hogy a gerlepár minden adandó alkalmat megragad, hogy együtt töltsék az időt, Anglia után ugyanis Párizsban folytatták a romantikázást. Kim egyik posztjában egy csillogó videó látható az Eiffel-toronyról, amely egy párizsi tetőről készült. A képsorok a jelek szerint a City of Love hangulatát idéző Aqua Kyoto étteremben készültek, ahol a 45 éves Skims-alapító a 41 éves Forma–1-es világsztárral, Lewis Hamiltonnal vacsorázott – írja a Page Six.
Kim Kardashian egy fekete csipkés kosztümben jelent meg az exkluzív étteremben, amelyet az estére kizárólag a pár számára tartottak fenn. Információk szerint Kardashian és Hamilton mintegy három órát töltöttek a helyszínen. A vacsoráról készült látványos felvételek mellett Kardashian egy intimebb pillanatot is megosztott követőivel: elárulta, hogy az estét a Bridgerton negyedik évadával és a Hotel Costes sajttortájával zárta.
A hozzájuk közel álló források azt mondták, hogy titokban akarták tartani a randevúikat, és mindent megtettek, hogy ne lássák őket együtt.
„Kim és Lewis szállodák oldalsó bejáratait használták, vagy olyan szállodákat, amelyeknek földalatti parkolójuk van. Utána egyenesen a lifttel jutnak fel a szobájukba.” Egy közeli ismerősük azt is hozzátette, hogy Párizsban nagyon visszafogottan éltek, az idejük nagy részét a szobájukban töltötték együtt.
Több mint 10 éve ismerik egymást
Bár egyre több jel arra utal, hogy valóban egy párt alkotnak, Kardashiant és Hamiltont még nem fotózták le együtt a nyilvánosság előtt. A két sztár azonban nem új ismerős egymás számára: több mint egy évtizede barátok, 2014-ig rendszeresen jelentek meg közös eseményeken, és nemrég mindketten részt vettek Kate Hudson szilveszteri partiján Coloradóban. Azt egyelőre nem tudni, pontosan mikor fordult romantikus irányba a kapcsolatuk.
Kim Kardashian, aki 2022-ben vált el Kanye Westtől, nemrég a Khloé Csodaországban című podcastben beszélt arról, hogy jelenleg egy nyugodt, megbízható partnerre vágyik, akinek megfelelő értékrendje van.
Ezek is érdekelhetnek: