Edward herceg megtörte a brit királyi család hallgatását: ezt mondta az Epstein-ügyről

Edward herceg elsőként törte meg a brit királyi család hallgatását a Jeffrey Epstein-ügy újabb fejleményeivel kapcsolatban. A király öccse február 3-án, kedden, a Dubajban megrendezett Világkormányzati Csúcstalálkozón szólalt meg a botrányról, amely ismét reflektorfénybe helyezte András herceg és egykori felesége, Sarah Ferguson kapcsolatát a hírhedt amerikai pénzemberrel.

Edward herceg az Epstein-ügyről beszélt Dubaiban

Forrás: Getty Images Europe

Edward herceg elsőként reagált a királyi családból az Epstein-akták új fejleményeire

A herceg az áldozatokra való emlékezés fontosságát hangsúlyozta egy dubaji csúcstalálkozón

Az új amerikai igazságügyi dokumentumok András herceg és Epstein kapcsolatát érintik

Kiderült: András évekkel Epstein elítélése után is levelezett vele

Sarah Ferguson neve is felbukkan az aktákban, kényes hangvételű e-mailek miatt

A botrány ismét súlyosan érinti a brit királyi család megítélését

Edward herceg megtörte a csendet: ezt mondta az Epstein-botrány kapcsán

Az edinburghi herceg a CNN újságírójának, Eleni Giokosnak adott, színpadon zajló interjúban hangsúlyozta: a történtek kapcsán nem szabad megfeledkezni az érintettekről. Mint fogalmazott, rendkívül fontos, hogy a közvélemény az áldozatokra is figyeljen, hiszen az ügynek számos sértettje van. Edward ezzel az első olyan magas rangú királyi családtaggá vált, aki nyilvánosan reagált az Epstein-akták újabb nyilvánosságra kerülésére – számolt be róla a The Independent.

András herceg és Epstein kapcsolata

A megszólalás időzítése nem véletlen: az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által közzétett legfrissebb dokumentumok új részleteket tártak fel András herceg és Jeffrey Epstein kapcsolatáról.

Az iratok szerint a 65 éves Andrew Mountbatten-Windsor a 2010-es évek elején levelezést folytatott Epsteinnel, amelynek során családi karácsonyi üdvözlőlapokat is elküldött neki.

A dokumentumok alapján András 2011-ben és 2012-ben is továbbított olyan képeslapokat, amelyeken lányai, Beatrix és Eugénia hercegnők szerepeltek. A felvételek akkor készültek, amikor a hercegnők a húszas éveik elején jártak: az egyik kártyán együtt csónakáztak, a másikon külön-külön, utazásaik során készült fotókon láthatók.