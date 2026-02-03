Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 3., kedd

Edward herceg megtörte a brit királyi család hallgatását: ezt mondta az Epstein-ügyről

Rideg Léna
2026.02.03.
Újabb dokumentumok borzolják a kedélyeket a Jeffrey Epstein-ügyben, és ezúttal a brit királyi család sem tudta tovább kerülni a nyilvános reagálást. Edward herceg Dubajban szólalt meg először a botrányról.

Edward herceg elsőként törte meg a brit királyi család hallgatását a Jeffrey Epstein-ügy újabb fejleményeivel kapcsolatban. A király öccse február 3-án, kedden, a Dubajban megrendezett Világkormányzati Csúcstalálkozón szólalt meg a botrányról, amely ismét reflektorfénybe helyezte András herceg és egykori felesége, Sarah Ferguson kapcsolatát a hírhedt amerikai pénzemberrel.

Edward herceg az Epstein-ügyről beszélt Dubaiban
Forrás: Getty Images Europe
  • Edward herceg elsőként reagált a királyi családból az Epstein-akták új fejleményeire
  • A herceg az áldozatokra való emlékezés fontosságát hangsúlyozta egy dubaji csúcstalálkozón
  • Az új amerikai igazságügyi dokumentumok András herceg és Epstein kapcsolatát érintik
  • Kiderült: András évekkel Epstein elítélése után is levelezett vele
  • Sarah Ferguson neve is felbukkan az aktákban, kényes hangvételű e-mailek miatt
  • A botrány ismét súlyosan érinti a brit királyi család megítélését

Edward herceg megtörte a csendet: ezt mondta az Epstein-botrány kapcsán

Az edinburghi herceg a CNN újságírójának, Eleni Giokosnak adott, színpadon zajló interjúban hangsúlyozta: a történtek kapcsán nem szabad megfeledkezni az érintettekről. Mint fogalmazott, rendkívül fontos, hogy a közvélemény az áldozatokra is figyeljen, hiszen az ügynek számos sértettje van. Edward ezzel az első olyan magas rangú királyi családtaggá vált, aki nyilvánosan reagált az Epstein-akták újabb nyilvánosságra kerülésére – számolt be róla a The Independent.

András herceg és Epstein kapcsolata

A megszólalás időzítése nem véletlen: az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által közzétett legfrissebb dokumentumok új részleteket tártak fel András herceg és Jeffrey Epstein kapcsolatáról. 

Az iratok szerint a 65 éves Andrew Mountbatten-Windsor a 2010-es évek elején levelezést folytatott Epsteinnel, amelynek során családi karácsonyi üdvözlőlapokat is elküldött neki.

A dokumentumok alapján András 2011-ben és 2012-ben is továbbított olyan képeslapokat, amelyeken lányai, Beatrix és Eugénia hercegnők szerepeltek. A felvételek akkor készültek, amikor a hercegnők a húszas éveik elején jártak: az egyik kártyán együtt csónakáztak, a másikon külön-külön, utazásaik során készült fotókon láthatók.

A levelezés különösen érzékeny megvilágításba került annak fényében, hogy Epstein már 2008-ban jogerősen elítélték Floridában kiskorú prostitúcióval kapcsolatos bűncselekmények miatt, amiért 13 hónap börtönbüntetést töltött le. Mindez ráadásul azt követően történt, hogy András herceg a hírhedtté vált, 2019-es BBC-interjújában azt állította: minden kapcsolatot megszakított Epsteinnel.

Sarah Ferguson is bajba került Epstein miatt

Az újonnan nyilvánosságra hozott iratok Sarah Fergusont, York egykori hercegnéjét is érintik. A dokumentumok között szerepel egy e-mail, amelyet állítólag Ferguson küldött Epsteinnek, és amelyben vulgáris hangnemben tett utalást lányára, Eugénia hercegnőre. Amikor Epstein egy lehetséges New York-i utazásról érdeklődött, Ferguson válaszában azt írta: még nem biztos a dologban, mert arra vár, hogy Eugénia visszatérjen egy szexi hétvégéről.

A The Mirror értesülései szerint az e-mailezés idején Eugénia akkori párjával, Jack Brooksbankkel utazott el ünnepelni a 20. születésnapja előtt néhány nappal. Egy másik, szintén most nyilvánosságra került levelezésben Ferguson gratulált Epsteinnek egy kisfiú születéséhez. A történtek miatt a kegyvesztett András mellett Sarah Ferguson is mindenét elvesztette, erről itt írtunk bővebben.

