Melyik fát választod? Kiderül, mennyire intuitív, logikus vagy stratégikus a gondolkodásod

Most egy igazán izgalmas személyiségtesztet hoztunk neked, ami nem azt kérdezi meg, mit gondolsz magadról, hanem azt mutatja meg, hogyan működik valójában az elméd. Vajon inkább az intuíciód vezet, vagy a logika az erősséged? Esetleg stratégiai gondolkodó vagy, aki mindig több lépéssel előrébb jár? Ez a teszt segít feltérképezni, milyen döntéshozó vagy: ösztönös, racionális vagy tudatosan tervező. Nem kell hozzá semmi más, csak egy pillanatnyi megérzés és máris közelebb kerülsz ahhoz, hogy megértsd, mi irányítja a gondolkodásmódodat a hétköznapokban, a kapcsolataidban és a fontos döntéseknél.

Nézd meg a hat különböző fát ábrázoló képet, és válaszd ki azt, amelyik elsőre megfog. Ne elemezd, ne agyald túl, csak érezd! Aztán görgess tovább, és nézd meg, mit árul el rólad a választásod, ez a személyiségteszt.

Forrás: LinaTherapy

Személyiségteszt a gondolkodásmódról

A rohanó hétköznapokban ritkán állunk meg azon gondolkodni, mi miért döntünk úgy, ahogy. Pedig minden apró választásunk mögött ott lapul a személyiségünk és a gondolkodásmódunk is.

De mit is jelent valójában a gondolkodásmód? Az a belső szemüveg, amin keresztül a világot látod.

Meghatározza,

hogyan értelmezed a helyzeteket,

hogyan hozol döntéseket,

mennyire vagy logikus vagy inkább intuitív,

és hogyan kezeled az élet kihívásait.

Beletartozik: az észjárásod, a világnézeted, az értékrended és a problémamegoldó képességed.

Lehetsz például:

logikus vagy intuitív,

gyors vagy alapos,

analitikus vagy holisztikus,

tudatos vagy ösztönös.

A legjobb hír? A gondolkodásmód fejleszthető, akár tudatos önismerettel, akár mélyebb, belső munkával.

Na de lássuk, mit mond rólad a választott fád!

Az ilyen és ehhez hasonló online személyiségtesztek játékos önismereti eszközként szolgálnak. Érdekesek, szórakoztatók és ahogy elgondolkodunk rajtuk, valóban közelebb kerülhetünk önmagunkhoz. Íme a képes személyiségteszt magyarázata.

1. fa – A stabil támasz

Ha ezt választottad, magabiztos és kiegyensúlyozott személyiség vagy. Szilárdan állsz a lábadon, nem pánikolsz feleslegesen, és elfogadod a világot olyannak, amilyen.

• Hűséges barát vagy, mindig számítani lehet rád.

• Mások igényeit gyakran előrébb helyezed a sajátodnál.

• Logikusan gondolkodsz, de nem analizálsz túl mindent.

Figyelj arra, hogy néha magadra is jusson energia, ne csak másokra!

2. fa – A lendületes megoldó

Te az a típus vagy, aki nem fél belevágni az újba. Projektek, ötletek, kihívások? Jöhet!

• Határozott és céltudatos vagy.

• Több dolgot is képes vagy egyszerre menedzselni.

• Logikus, gyakorlatias gondolkodás jellemez.

Néha állj meg egy pillanatra, és hallgass a belső hangodra is, ne csak a teljesítményre!

3. fa – Az álmodozó gondolkodó

Ha ez a fa szólított meg, mély érzelmi és filozofikus alkat vagy. Szeretsz az élet nagy kérdésein elmélkedni, és fontos számodra az önállóság.

• Intuitív döntéseket hozol.

• Nem szereted, ha mások megmondják, mit tegyél.

• Erős belső iránytű vezet.

Ügyelj arra, hogy az álmaid mellett a realitás is megmaradjon, a kettő együtt verhetetlen!

4. fa – A szabad lélek

Te egy igazi független, kalandvágyó személyiség vagy. Nehezen viseled a monotonitást, és mindig új impulzusokra vágysz.

• Utazás, tanulás, élmények – ez tölti fel a lelked.

• Egy jó könyv vagy film számodra igazi menedék.

• Gondolkodásod rugalmas és nyitott.

A szabadságod érték, de néha a gyökerek is biztonságot adnak.

5. fa – A romantikus idealista

Ha az ötödik fát választottad, különleges és kifinomult személyiség vagy.

• Őszinte és mély érzésű vagy.

• Hiszel az igaz szerelemben.

• Gondolkodásod érzelmi alapú, de meglepően erős belső logikával.

Ne félj kimondani, mire vágysz, az érzéseid az erősségeid!

6. fa – A magányos farkas

Te az vagy, aki a saját útját járja, és ebben teljesen jól érzi magát.

• Szereted a csendet és az egyedüllétet.

• Inspirálnak a sikeres, erős emberek.

• Gondolkodásod önálló, mély és stratégikus.

Néha engedd közelebb az embereket. Nem gyengít, hanem gazdagít a társasági élet.