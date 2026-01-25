Ha ebben az életkorban leszel szingli, azt megköszöni a mentális egészséged

Amíg a társadalom, a nagymamád és a szomszéd néni még mindig sajnálkozva néz rád, hogy egyedül vagy, egy harvardi tanulmány bizonyítja, hogy pont jó korban vagy a szingliséghez. Harminc felett ugyanis olyan belső erőt és önismeretet ad, amit egyetlen langyos párkapcsolat sem tud pótolni.

A szingliséget választottad, pedig elmúltál 30? Élvezd ki!

Forrás: Shutterstock

A 30 feletti szingliség a legintenzívebb önismereti tréning Az egyedülálló nők mentális ellenállóképessége gyakran magasabb, mint a rossz kapcsolatban élőké.

A kompromisszummentes élet csökkenti a krónikus stresszt és a szorongást.

A minőségi baráti kapcsolatok ekkor válnak igazi védőhálóvá.

Húszévesen a legtöbb nő a párkapcsolatában keresi az identitását. De harminc felett, amikor egyedül maradsz, valami rendkívül ijesztő, mégis felszabadító dolog történik. Nincs kire fogni a rosszkedvet, nincs ki mögé elbújni társaságban. A harvardi pszichológusok 2003-as kutatása szerint ez a fajta magány elengedhetetlen a mentális éréshez. Esélyt kapsz arra, hogyan lehetsz egész ember egyedül is.

A szingliség gyógyító ereje

Emlékszel azokra az estékre, amikor hulla fáradtan hazaestél, de még végig kellett hallgatnod a párod panaszkodását a főnökéről, vagy vitatkozni azon, ki vigye le a szemetet? A szingliség egyik legnagyobb ajándéka, hogy nem kell ilyesmiben részt venned. A tanulmány ennyik szerzője, Bella DePaulo szociálpszichológus szerint az egyedülállók nagyobb arányban tudnak fejlődni egyedül, mint akik párkapcsolatban vannak ebben az életkorban, hiszen csak az önmagaddal való kapcsolaton kell dolgoznod és azon nem kell aggódnod, vajon elég jó vagy-e a másiknak.

Élvezd ki, hogy nem kell várnod senkire

Sokak szerint aggasztó, hogy ennyi szingli van manapság, de neked nem kell emiatt bosszankodnod. A legnagyobb tévhit, ami mérgezi a nők lelkét, hogy a szingliség csak egy átmeneti állapot két kapcsolat között, mert ez egyenes út a kapcsolatfüggőséghez. Egyfajta váróterem, ahol unottan lapozgatod a magazint, amíg be nem hív a Nagy Ő. A kutatás szerint azonban ez nem így van. A boldog szinglik nem várnak másra, hanem merik élni az életüket. Ebben az életkorban az egyedüllét lehetőséget ad arra, hogy olyan karriert építs, olyan hobbikat válassz, vagy egyszerűen csak úgy töltsd a hétvégét, ahogy te akarod és még bűntudatot sem kell érezned. Ez az autonómia érzése a mentális egészség egyik alappillére. Az az érzés, hogy te irányítod az életed, a legjobb szorongás elleni gyógyszer.