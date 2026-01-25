Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ha ebben az életkorban leszel szingli, azt megköszöni a mentális egészséged

Shutterstock - fizkes
önismeret szingliség párkapcsolat
Pópity Balázs
2026.01.25.
Felejtsd el a Bridget Jones-i önsajnálatot és a macskás néni sztereotípiát, mert már lejárt lemez. A tudomány szerint a szingliség ebben a korban egy valódi főnyeremény.

Amíg a társadalom, a nagymamád és a szomszéd néni még mindig sajnálkozva néz rád, hogy egyedül vagy, egy harvardi tanulmány bizonyítja, hogy pont jó korban vagy a szingliséghez. Harminc felett ugyanis olyan belső erőt és önismeretet ad, amit egyetlen langyos párkapcsolat sem tud pótolni.

A szingliséget választó boldog nő a konyhában táncol örömében.
A szingliséget választottad, pedig elmúltál 30? Élvezd ki!
Forrás: Shutterstock

A 30 feletti szingliség a legintenzívebb önismereti tréning

  • Az egyedülálló nők mentális ellenállóképessége gyakran magasabb, mint a rossz kapcsolatban élőké.
  • A kompromisszummentes élet csökkenti a krónikus stresszt és a szorongást.
  • A minőségi baráti kapcsolatok ekkor válnak igazi védőhálóvá.

Húszévesen a legtöbb nő a párkapcsolatában keresi az identitását. De harminc felett, amikor egyedül maradsz, valami rendkívül ijesztő, mégis felszabadító dolog történik. Nincs kire fogni a rosszkedvet, nincs ki mögé elbújni társaságban. A harvardi pszichológusok 2003-as kutatása szerint ez a fajta magány elengedhetetlen a mentális éréshez. Esélyt kapsz arra, hogyan lehetsz egész ember egyedül is.

A szingliség gyógyító ereje

Emlékszel azokra az estékre, amikor hulla fáradtan hazaestél, de még végig kellett hallgatnod a párod panaszkodását a főnökéről, vagy vitatkozni azon, ki vigye le a szemetet? A szingliség egyik legnagyobb ajándéka, hogy nem kell ilyesmiben részt venned.  A tanulmány ennyik szerzője, Bella DePaulo szociálpszichológus szerint az egyedülállók nagyobb arányban tudnak fejlődni egyedül, mint akik párkapcsolatban vannak ebben az életkorban, hiszen csak az önmagaddal való kapcsolaton kell dolgoznod és azon nem kell aggódnod, vajon elég jó vagy-e a másiknak.

Élvezd ki, hogy nem kell várnod senkire

Sokak szerint aggasztó, hogy ennyi szingli van manapság, de neked nem kell emiatt bosszankodnod. A legnagyobb tévhit, ami mérgezi a nők lelkét, hogy a szingliség csak egy átmeneti állapot két kapcsolat között, mert ez egyenes út a kapcsolatfüggőséghez. Egyfajta váróterem, ahol unottan lapozgatod a magazint, amíg be nem hív a Nagy Ő. A kutatás szerint azonban ez nem így van. A boldog szinglik nem várnak másra, hanem merik élni az életüket. Ebben az életkorban az egyedüllét lehetőséget ad arra, hogy olyan karriert építs, olyan hobbikat válassz, vagy egyszerűen csak úgy töltsd a hétvégét, ahogy te akarod és még bűntudatot sem kell érezned. Ez az autonómia érzése a mentális egészség egyik alappillére. Az az érzés, hogy te irányítod az életed, a legjobb szorongás elleni gyógyszer.

A társas magány vs. valódi egyedüllét

Nincs rosszabb annál a magánynál, amit egy rossz kapcsolatban élsz meg, miközben a másik ott szuszog melletted. A statisztikák szerint a boldogtalan házasságban élő nők jobban hajlamosak a depresszióra, mint azok, akik egyedül élnek.

Szinglinek lenni 30 felett azt is jelenti, hogy volt bátorságod nemet mondani a rossz kapcsolatokra. Ráadásul a kutatások azt mutatják, hogy az egyedülállók sokkal szorosabb és mélyebb kapcsolatot ápolnak a barátaikkal és a tágabb családdal, mint a házasok, akik gyakran bezárkóznak a  szűk család buborékjába.

Ha jön valaki, az már nem mentőöv lesz

A legjobb dolog a szingliségben, ha rendbe tudod tenni a mentális egészségedet egyedül. Így, ha a jövőben mégis úgy döntesz, beengedsz valakit az életedbe, már nem azért kell majd pasi, hogy megmentsen és validálja a létezésedet. Csak hozzátesz ahhoz a kerek egészhez, aki te vagy. Addig is, élvezd, hogy nálad van az irányítás.

