Melyik romantikus történet hősnője lennél? – Töltsd ki ezt a szerelmi tesztet!

A szerelem mindenkinél másképp működik: van, aki a szenvedélyt keresi, más a biztonságot, megint más a finoman kibontakozó érzelmekben találja meg önmagát. A legismertebb romantikus történetek hősnői is ezt a sokszínűséget tükrözik. Ez a szerelmi teszt segít jobban megérteni, te melyik típusba tartozol, és melyik ikonikus karakter áll hozzád a legközelebb.

Szerelmi teszt: tudd meg, melyik történet romantikus hősnője lennél!

A szerelem jelei sokféle formában mutatkozhatnak meg, mindenkinél másképp és más amplitúdóval robban be. Léteznek mindent elsöprő szerelmek és olyanok is, amik szépen lassan bontakoznak ki és életünk végéig tartanak. Egyes emberek pedig a szerelembe szerelmesek, ők a szerelemfüggők.

Te inkább a mindent elsöprő, végzetes szerelmek asszonya vagy, vagy a csendes, kitartó érzelmekben hiszel? Esetleg a szenvedély és a gondoskodás különleges elegye jellemez? Töltsd ki a szerelmi tesztet, és derítsd ki, melyik ismert romantikus történet hősnőjének lelkületét hordozod!

1. Hogyan reagálsz, ha a szerelmed megbánt?

A) Látszólag büszkén visszavonulok, de belül vihar dúl bennem.

B) Megpróbálom megérteni az okokat, és megbeszélem vele a konfliktust.

C) Csendesen átgondolom, majd higgadtan tisztázom a helyzetet.

2. Milyen férfi kelti fel leginkább az érdeklődésedet?

A) A titokzatos, sötét tekintetű, kissé vad természetű.

B) Az erős, bátor, de gyengéd szívű.

C) Az intelligens, visszafogott, megbízható úriember.

3. Melyik környezet vonz leginkább?

A) Szeles, zord táj, ahol a természet is szenvedélyes.

B) Kalandokkal teli vidék, ahol mindig történik valami.

C) Elegáns báltermek, kifinomult társasági élet.

4. Hogyan fejezed ki az érzelmeidet?

A) Hevesen, néha végletesen.

B) Őszintén, odaadóan, nem csak szavakkal, hanem tettekkel is.

C) Finoman, visszafogott gesztusokkal.

5. Mi a legfontosabb számodra egy kapcsolatban?

A) A mindent elsöprő, sorsszerű vonzalom.

B) A kölcsönös támogatás és biztonság.

C) A tisztelet és a harmónia.

6. Mit teszel, ha választanod kell a szív és az ész között?

A) Többnyire a szívemre hallgatok, még ha mások le is akarnak beszélni róla.

B) Megpróbálom összehangolni a kettőt.

C) Inkább megfontolt döntést hozok.