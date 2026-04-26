Csak a zsenik találják meg 7 másodperc alatt medvét a képen − Neked sikerül?

Az IQ-tesztek mindig örömöt hoznak a reggelünkbe. Általában azért, mert egyből beindítják a még kissé szunyókáló agytekervényeinket, és mert felettébb szórakoztatóak. Ráadásul ebben az erdőben biztosan nem fogsz élőben találkozni a képen elbújó medvével, sőt, arra is rá fogsz jönni, hogy itthon bárhol barangolhatsz a természetben anélkül, hogy medveriasztó sprayt kellene hordanod az öveden…

Az IQ-tesztben is egy hasonló medve bújt meg.

IQ-teszt a természetben

A cuki macikat mindenki imádja. Az állatkertben vagy a filmekben. De nem testközelségből. (Ez alól természetesen kivételt képez kedvenc kisállatunk, Paddington, aki a BAFTA-díjátadón is ellopta a show-t.) Elvégre nap mint nap találkozhatunk olyan hírekkel, hogy egy megvadult medve végzett valakivel vagy megtámadott valakit. Míg mi szerencsések vagyunk, hiszen Magyarországon nem járkálnak szabadon a medvék, addig az erdélyi magyarok szinte el sem hagyják az otthonukat medveriasztó spray nélkül (már aki elővigyázatos). Ha tehát a nyári kánikula elől el akarsz menekülni egy jó kis túraútvonalra, esetleg magyar várkastélyokat és lombkoronasétányokat néznél meg, akkor nyugi, neked nem kell megküzdened medvékkel.

Kivéve, ha épp egy medvés fejtörőt oldanál meg!

Medvés képrejtvény zseniknek

Ezek a képes agytornák olyan fontosak a kognitív képességeidnek, mint egy nagy pohár víz a testednek egy tikkadt, nyári napon. Javítják a megfigyelőképességed, gyorsabb gondolkodásra serkentenek, illetve arra ösztönöznek, hogy minél gyorsabban észleld az eléd táruló mintákat. Most sikerülni fog?

Valahol a természetben megbújt egy medve. Képes vagy 7 másodperc alatt megtalálni az állatot? Jól nézd meg a képet! Nem ér csalni!

Hová bújt el a medve?

Megvan a válasz? Vagy szabad a gazda? Akkor görgess lejjebb!

IQ-teszt megoldása

Elsőre csak egy hegyvidéki tájat látsz – de ha jól megnézted a képet, akkor rájöhettél, hogy a kép jobb alsó sarkában nem egy szikla hever, hanem maga a medve! Te megtaláltad?

Itt van a medve!

Ezt tanulhattad az IQ-tesztünkből Sikerült megtalálnod az elterülő medvét 7 másodperc alatt? Ha nem, akkor se búsulj! Szoktasd hozzá a szemed az ilyesfajta képrejtvényekhez, és olajozd be az agytekervényeid velük minden nap! Ha viszont sikerrel járták, akkor veregesd meg a vállad! Megérdemled!

Ha még több IQ-tesztet oldanál meg, akkor ezeket se hagyd ki!