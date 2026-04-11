Mennyire vagy mentálisan éber? Ezt az IQ-tesztet csak az emberek 7 százaléka tudja megoldani

Olyan éles a látásod, hogy szinte papírt lehet vágni vele? Erre most szükséged is lesz! Vedd elő a fürkésző tekinteteket, és csekkold le az IQ-teszttel, hogy vajon beletartozol-e a zsenik szűkös csoportjába!

Ha jól akarod indítani a reggeled, akkor az agytekervényeidnek is kell adnod egy „jó reggelt kávét”. És mi más lenne jobb egy ilyen beolajozásra, mint egy reggeli IQ-teszt? Derítsd ki, hogy mennyire gyorsak most az agytekervényeid!

A reggeli IQ-teszttel kibogozhatod a gondolataid fonalát.
IQ-teszt az éleslátó zseniknek – A reggeli rutin része

Minden nap egy új esélyt kapunk arra, hogy a lehető legjobb énünket éljük meg aznap. Biztosan neked is volt már olyan érzésed, hogy egy nap nem voltál túl produktív, vagy nem sikerült véghez vinned azokat a dolgokat, amelyeket elterveztél, esetleg túl sok volt a görgetés a közösségi média felületein. Ha produktívan akarod kezdeni a napod, akkor érdemes figyelni arra, hogy hogyan indulsz neki.

A reggeli rutin kialakítása fontosabb, mint gondolnád. És persze a rutin lépéseinek kialakításában arra is figyelni kell, hogy nemcsak a testünket, hanem az agytekervényeinket is megmozgassuk. Megelőzheted az agytornát pár agybarát étellel, mely serkenti az agyműködést, de igenis szükség van arra, hogy szellemileg is edzd magad. Ekkor jönnek képbe a fejtörők!

Miért érdemes megoldani egy képrejtvényt?

Ha minden reggeledet egy feladvánnyal kezded, akkor az agyad hozzászokik ahhoz, hogy válaszokat és mintákat keressen. Vagyis egyre egyszerűbben fogod tudni megoldani ezeket az IQ-teszteket, ezzel párhuzamosan pedig egyre fittebb leszel mentálisan. Hiszen ha a reggeli kávéd mellé csak görgetsz az interneten, akkor nem hagyod levegőhöz jutni az agyad, és már a napod első perceiben túlstimulálod magad. Így egész biztosan nem lesz olyan produktív a napod. Ha viszont egy IQ-teszttel kezdesz, akkor nemcsak kiszellőzteted az agyad felkelés után, hanem fejleszted a kognitív képességeidet is!

Napi feladvány: megtalálod a 3 hibát 45 másodperc alatt?

Most egy olyan lehetetlen IQ-tesztet hoztunk el, melyben meg kell találni a különbségeket a két kép között. Adott egy kisfiú, aki csirkék társaságában rohan az aznapi tojásterménnyel. Viszont valami nem stimmel, ugyanis a két kép között 3 különbség leledzik. Képes vagy megtalálni ezt a 3 hibát 45 másodperc alatt? Jól nézd meg a képeket, és ne csalj!

Találd meg a 3 hibát, de vigyázz, mert az óra ketyeg!
Megvan a válasz? Vagy szabad a gazda? Akkor görgess lejjebb!

IQ-teszt megoldása

Az első hiba szinte teljesen szembeötlő, hiszen az első képen csak egy tojás esik le a tojástoronyból, a másodikon pedig kettő. A másik két hibát viszont már nem volt ilyen könnyű megtalálni. De ha eléggé szemfüles voltál, akkor láthattad, hogy a tyúk szárnyán nem ugyanúgy vannak a vonalak, a kép alján lévő kiscsirke pedig közelebb van a második képen, mint az elsőn.

Itt bújtak el a hibák. Te megtaláltad őket?
Ezt tanulhattad az IQ-tesztből

Ha nem sikerült az összes hibát megtalálni 45 másodperc alatt, akkor se búsulj! Legközelebb sikerül majd! Szoktasd hozzá az agyadat az efféle képrejtvényekhez, és meglátod, fejlődni fognak a kognitív képességeid!

