Paddington mackó ellopta a show-t: lekvárral kente össze a BAFTA-szobrot - Videó

„Mindannyian meglepődtetek, hogy itt vagyok, ugye?” – köszöntötte ikonikus kék kabátjában és piros kalapjában a BAFTA közönségét a távoli Peruból származó medvebocs. Paddington mackó az alkalmat kihasználva megemlékezett szeretett Lucy nénjéről, valamint a Brown családról, akik befogadták Londonban.
Paddington mackó ellopta a 2026-os BAFTA-show-t
- Paddington mackót óriási üdvrivalgással köszöntötték a sztárok is a Royal Festival Hallban.
- Ő adhatta át a Legjobb gyermek- és családi filmért járó díjat.
- Az X-en követelik, hogy Paddington legyen a BAFTA jövőbeli arca.
A kedves kis mackó – aki egyben Nagy-Britannia egyik szimbóluma – cameo szerepe olyannyira elbűvölőre sikeredett, hogy az emberek azonnal elkezdték kommentálni a szereplését az X-en.
Paddington mackó az A-kategóriás színészek fényét is elhomályosította
Többen leszögezték, hogy a medvebocs elbűvölő, és hogy jelenléte gyakorlatilag elhomályosította a legnagyobb hollywoodi sztárokét. Olyanokét mint például Emma Stone, Kate Hudson, a díj nélkül maradt Leonardo DiCaprio, Kylie Jenner és Timothée Chalamet.
„Ilyenkor mindig 10 évesnek érzem magam!” – írta egy rajongó az X-re, míg egy másik így reagált:
„Micsoda brit báj – lekvár és filmszínház egyetlen ikonikus pillanatban!”
A legjobb gyermek- és családi film győztesének adta át a díjat
A világutazó Paddington mackó egy kis időre félretette megviselt barna bőröndjét és imádott lekváros szendvicsét, hogy kibonthassa a győztes nevét rejtő borítékot.
A győztes a Boong című indiai alkotás lett, amelynek rendezője, Lakshmipriya Devi vette át a díjat, és aki a színpadon meg is ölelgette a mackót.
A nagy meglepetéseket tartogató BAFTA közepette Paddington maci egy kis időre elfeledtette a közönséggel a külsőségeket – gyermeki öröm és az őszinte vidámság költözött a londoni Royal Festival Hall falai közé. A gála egyik legviccesebb pillanata az volt, amikor Paddington bevallotta, hogy egy kicsit összekente lekvárral a BAFTA-szobrot. A díjazottak és a BAFTA elnöke, Vilmos herceg is elnézték neki a bakit, a világhírű mackó pedig elégedetten sétált le a színpadról, hogy válaszolhasson az újságírók kérdéseire.
A fellépés hatalmas sikert aratott, a nézők a közösségi médiában azóta is követelik, hogy Paddington legyen a jövő évi gála állandó házigazdája. Addig is nézd vissza a sikeres debütálását videón:
Michael Bond író 1956 karácsonyán a Paddington állomás közelében pillantott meg egy magányos macit a kirakatban. Azonnal megvette ajándékba a feleségének, és Paddingtonnak nevezték el.
Egy másik anekdota szerint az író az Oxford Streeten található Selfridge áruházban vásárolta a macit, és azért lett Paddington a neve, mert ennek az állomásnak a közelében lakott.
A mackó tehát megihlette őt, 10 nap múlva pedig már kész is volt első könyv A maci, akit Paddingtonnak hívtak címmel. A kedves medvebocs népszerűsége azóta is töretlen, számos regény és film jelent már meg a főszereplésével.
