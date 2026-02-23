Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 23., hétfő

Paddington mackó ellopta a show-t: lekvárral kente össze a BAFTA-szobrot - Videó

BAFTA - Scott Garfitt
cukiság Paddington díjátadó gála BAFTA 2026 mackó
Jónás Ágnes
2026.02.23.
Egyértelműen ellopta a show-t. Mármint Paddington mackó, Nagy-Britannia egyik legszerethetőbb szimbóluma. A 2026-os BAFTA-gálán bűvölte el a közönséget, amikor színpadra lépett és saját kis pódiuma mögött állva kihirdette a legjobb gyermek- és családi film győztesét.

Mindannyian meglepődtetek, hogy itt vagyok, ugye?” – köszöntötte ikonikus kék kabátjában és piros kalapjában a BAFTA közönségét a távoli Peruból származó medvebocs. Paddington mackó az alkalmat kihasználva megemlékezett szeretett Lucy nénjéről, valamint a Brown családról, akik befogadták Londonban. 

Paddington mackó a 2026-os BAFTA-díjátadón.
Paddington mackónak a BAFTA 2026 közönsége sem tudott ellenállni.
Forrás: BAFTA

Paddington mackó ellopta a 2026-os BAFTA-show-t

  • Paddington mackót óriási üdvrivalgással köszöntötték a sztárok is a Royal Festival Hallban. 
  • Ő adhatta át a Legjobb gyermek- és családi filmért járó díjat.
  • Az X-en követelik, hogy Paddington legyen a BAFTA jövőbeli arca.

A kedves kis mackó – aki egyben Nagy-Britannia egyik szimbóluma – cameo szerepe olyannyira elbűvölőre sikeredett, hogy az emberek azonnal elkezdték kommentálni a szereplését az X-en.

Paddington mackó az A-kategóriás színészek fényét is elhomályosította

Többen leszögezték, hogy a medvebocs elbűvölő, és hogy jelenléte gyakorlatilag elhomályosította a legnagyobb hollywoodi sztárokét. Olyanokét mint például Emma Stone, Kate Hudson, a díj nélkül maradt Leonardo DiCaprio, Kylie Jenner és Timothée Chalamet.

Ilyenkor mindig 10 évesnek érzem magam!” – írta egy rajongó az X-re, míg egy másik így reagált:

Micsoda brit báj – lekvár és filmszínház egyetlen ikonikus pillanatban!”

A legjobb gyermek- és családi film győztesének adta át a díjat 

A világutazó Paddington mackó egy kis időre félretette megviselt barna bőröndjét és imádott lekváros szendvicsét, hogy kibonthassa a győztes nevét rejtő borítékot.

A győztes a Boong című indiai alkotás lett, amelynek rendezője, Lakshmipriya Devi vette át a díjat, és aki a színpadon meg is ölelgette a mackót.

Ritesh Sidhwani, Alan McAlex, Farhan Akhtar and Lakshmipriya Devi vették át Paddington mackótól a díjat a BAFTA díjátadón.
A Boong című film alkotói (balról) Ritesh Sidhwani, Alan McAlex, Farhan Akhtar and Lakshmipriya Devi vették át Paddington mackótól a díjat.
Forrás: BAFTA

A nagy meglepetéseket tartogató BAFTA közepette Paddington maci egy kis időre elfeledtette a közönséggel a külsőségeket – gyermeki öröm és az őszinte vidámság költözött a londoni Royal Festival Hall falai közé. A gála egyik legviccesebb pillanata az volt, amikor Paddington bevallotta, hogy egy kicsit összekente lekvárral a BAFTA-szobrot. A díjazottak és a BAFTA elnöke, Vilmos herceg is elnézték neki a bakit, a világhírű mackó pedig elégedetten sétált le a színpadról, hogy válaszolhasson az újságírók kérdéseire. 

Paddington mackó az újságírók előtt, BAFTA 2026.
Paddington szívélyesen köszöntötte a sajtó képviselőit és örömmel válaszolt a kérdésekre.
Forrás: BAFTA

A fellépés hatalmas sikert aratott, a nézők a közösségi médiában azóta is követelik, hogy Paddington legyen a jövő évi gála állandó házigazdája. Addig is nézd vissza a sikeres debütálását videón:
 

Michael Bond író 1956 karácsonyán a Paddington állomás közelében pillantott meg egy magányos macit a kirakatban. Azonnal megvette ajándékba a feleségének, és Paddingtonnak nevezték el. 

Egy másik anekdota szerint az író az Oxford Streeten található Selfridge áruházban vásárolta a macit, és azért lett Paddington a neve, mert ennek az állomásnak a közelében lakott. 

A mackó tehát megihlette őt, 10 nap múlva pedig már kész is volt első könyv A maci, akit Paddingtonnak hívtak címmel. A kedves medvebocs népszerűsége azóta is töretlen, számos regény és film jelent már meg a főszereplésével. 

