Paddington mackó ellopta a show-t: lekvárral kente össze a BAFTA-szobrot - Videó

„Mindannyian meglepődtetek, hogy itt vagyok, ugye?” – köszöntötte ikonikus kék kabátjában és piros kalapjában a BAFTA közönségét a távoli Peruból származó medvebocs. Paddington mackó az alkalmat kihasználva megemlékezett szeretett Lucy nénjéről, valamint a Brown családról, akik befogadták Londonban.

Paddington mackónak a BAFTA 2026 közönsége sem tudott ellenállni.

Forrás: BAFTA

Paddington mackó ellopta a 2026-os BAFTA-show-t Paddington mackót óriási üdvrivalgással köszöntötték a sztárok is a Royal Festival Hallban.

Ő adhatta át a Legjobb gyermek- és családi filmért járó díjat.

Az X-en követelik, hogy Paddington legyen a BAFTA jövőbeli arca.

A kedves kis mackó – aki egyben Nagy-Britannia egyik szimbóluma – cameo szerepe olyannyira elbűvölőre sikeredett, hogy az emberek azonnal elkezdték kommentálni a szereplését az X-en.

Paddington mackó az A-kategóriás színészek fényét is elhomályosította

Többen leszögezték, hogy a medvebocs elbűvölő, és hogy jelenléte gyakorlatilag elhomályosította a legnagyobb hollywoodi sztárokét. Olyanokét mint például Emma Stone, Kate Hudson, a díj nélkül maradt Leonardo DiCaprio, Kylie Jenner és Timothée Chalamet.

„Ilyenkor mindig 10 évesnek érzem magam!” – írta egy rajongó az X-re, míg egy másik így reagált: „Micsoda brit báj – lekvár és filmszínház egyetlen ikonikus pillanatban!”

A legjobb gyermek- és családi film győztesének adta át a díjat

A világutazó Paddington mackó egy kis időre félretette megviselt barna bőröndjét és imádott lekváros szendvicsét, hogy kibonthassa a győztes nevét rejtő borítékot.

A győztes a Boong című indiai alkotás lett, amelynek rendezője, Lakshmipriya Devi vette át a díjat, és aki a színpadon meg is ölelgette a mackót.

A Boong című film alkotói (balról) Ritesh Sidhwani, Alan McAlex, Farhan Akhtar and Lakshmipriya Devi vették át Paddington mackótól a díjat.

Forrás: BAFTA

A nagy meglepetéseket tartogató BAFTA közepette Paddington maci egy kis időre elfeledtette a közönséggel a külsőségeket – gyermeki öröm és az őszinte vidámság költözött a londoni Royal Festival Hall falai közé. A gála egyik legviccesebb pillanata az volt, amikor Paddington bevallotta, hogy egy kicsit összekente lekvárral a BAFTA-szobrot. A díjazottak és a BAFTA elnöke, Vilmos herceg is elnézték neki a bakit, a világhírű mackó pedig elégedetten sétált le a színpadról, hogy válaszolhasson az újságírók kérdéseire.