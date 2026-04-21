Rachel és Monica vagy Meredith és Cristina? Személyiségteszt sorozatfüggő barátnőknek

Valljuk be, csajok: kevés olyan kaotikusan harmonikus kapcsolat létezik, mint amilyen Meredith és Cristina között szövődött. Ki ne imádná évadokon át követni a saját bejáratú kis univerzumukat? Ha benned is felmerült már a kérdés, hogy a legjobb barátnőddel vajon melyik ikonikus páros energiáit hordozzátok, ne keress tovább! Összeállítottuk nektek a tökéletes személyiségtesztet, amiből végre kiderül, melyik sorozatbeli álomduó bőrébe bújtatok!

Személyiségteszt: melyik ikonikus duó lennétek a barátnőddel a sorozatvilágból?

Személyiségteszt sorozatimádó barátnőknek Kedvenc sorozataink egyik legjobb része a női kapcsolatok és az azokkal járó kaotikus dinamikák.

Legyen szó a Jóbarátok, A Grace klinika vagy az örökké ikonikus Szex és New Yorkról, mindegyikben megtalálhatjuk önmagunkat.

Töltsd ki személyiségtesztünket, és derítsd ki milyen energia lakozik a legjobb baráti kapcsolatodban!

Lássuk be: mindannyian egy kicsit romantizált, kávéillatú és imádnivalóan kaotikus mindennapokra vágyunk, pontosan olyanra, amilyet a kedvenc sorozathőseinktől láttunk a képernyőn. A rohanó hétköznapok és a „se veled, se nélküled” szerelmek sűrűjében ugyanis egyvalaki a biztos pont: a legjobb barátnőd. Ő az, aki ítélkezés nélkül hallgatja végig a drámáidat, és akivel egyetlen pillantásból is értitek egymást. Ez az a megbonthatatlan szövetség, amiért annyira rajongunk a sitcom szériákban is!

1. Hogyan reagáltok, ha egyikőtöknek összetörik a szívét?

A: Azonnal szervezünk egy "szingli-estet", és emlékeztetjük egymást, hogy a pasik jönnek-mennek, de mi maradunk.

B: Kitalálunk egy rafinált tervet, hogy az illető megbánja a napot is, amikor megszületett.

C: Nem beszélünk sokat az érzésekről, csak ott vagyunk egymás mellett, hogy elűzzük a démonokat.

D: Jöhet a fagyi, a vígjátékok és a hosszú éjszakába nyúló lelki fröccs, amíg újra nem mosolyogsz.

2. Mi okozza köztetek a legtöbb feszültséget?

A: Ha az egyikünk túl sokat ítélkezik a másik életmódja vagy választásai felett.

B: A rivalizálás vagy az elhallgatott titkok, amik néha váratlanul robbannak.

C: A munkahelyi stressz és az, ha az egyikünk nem érti meg a másik szakmai ambícióit.

D: Az apró hétköznapi dolgok, mint a rendetlenség vagy egy régi gyerekkori sérelem.

3. Milyen a stílusotok, amikor együtt mutatkoztok?

A: Merész, divatos és nagyvárosi, imádjuk a divatot és önkifejezésként használjuk.

B: Mi diktáljuk a trendeket a környezetünkben, akkor is ha más nem érti azokat.

C: Praktikus és kényelmes, nálunk a belső értékek és a teljesítmény többet jelent a külcsínnél.

D: Laza és barátságos: a stílusunk az évek alatt együtt alakult és finomodott.

4. Mi a barátságotok "szentírása"?

A: A férfiak nagyszerűek, de a barátnők azok, akikkel valóban leéljük az életünket.

B: Bármi történik, mi vagyunk a csúcson, és senki nem állhat közénk.

C: Te vagy az én emberem!

D: Mindig ott leszünk egymásnak, akkor is, ha az életünk épp darabokban van.

5. Hogyan támogatjátok egymást a karrieretekben?

A: Lelkesen olvassuk/nézzük egymás munkáját, és mi vagyunk egymás legnagyobb rajongói.

B: Kapcsolatokkal és stratégiai tanácsokkal segítjük a másikat a ranglétrán.

C: Versengünk, de ez a versengés visz minket előre, tudjuk, hogy a másik a legprofibb a szakmájában.

D: Segítünk a felkészülésben, és akkor is hiszünk a másikban, ha épp áldozatit kell hoznia az álmai elérése érdekében.

Számold össze melyik betűből válaszoltál a legtöbbet, és nézd meg a személyiségteszt megfejtését!

Személyiségteszt eredmények

Legtöbb A – Carrie és Samantha (Szex és New York)

Ti vagytok a nagyvárosi kalandorok, akik számára a barátság az első számú párkapcsolat. Kapcsolatotok alapja a tabuk nélküli őszinteség és a feltétel nélküli elfogadás, legyen szó bármilyen merész élethelyzetről. Nem féltek kritizálni egymást, de ha baj van, ti vagytok az elsők, akik koktéllal a kézben ott teremnek a másiknál. Mélyen hisztek a női energiák fontosságában, és nagyon fontos számotokra a csajos lét.