Nicole Kidman lánya káprázatosan fest: a 17 éves Sunday Rose élete mérföldkőhöz érkezett

Szinte már felnőtt Nicole Kidman és Keith Urban nagyobbik lánya Sunday Rose. Lassan befejezi a középiskolát, de már sikeres modell és azt tervezi, hogy édesanyja nyomdokaiba lép.

Nicole Kidman és két lánya, Sunday Rose és Faith Margaret.

Forrás: Corbis Entertainment

Sunday Rose lenyűgözően néz ki

Április 19-én, vasárnap Sunday Rose, Nicole Kidman és Keith Urban lánya különleges fotót tett közzé a közösségi oldalán. A 17 éves modell egy, a szalagavatóján készült képet osztott meg. A felvételen Sunday Rose egy ezüst sellő fazonú ruhát visel, amelyet felül hímzett virágminták díszítenek.

Mit tudunk Sunday Rose-ról?

2008-ban született, és a Kidman–Urban család legidősebb gyermekeként már egészen fiatalon a reflektorfénybe került. Modellkarrierje 2024-ben indult el és 2025 októberében már jelentős sikereket zsebelhetett be. Sunday Rose a szülei válása közepette 2025 október 1-jén lépett először kifutóra a párizsi divathéten a Miu Miu bemutatóján, majd néhány hónappal később újra a márka egyik show-ján szerepelt. „Még középiskolába járok, szóval valahányszor végigsétálok a kifutón, úgy érzem, mintha matekórára vonulnék be” − nyilatkozta. A lány elhagyta elhagyta szülei nevét, ez pedig azt jelezheti, hogy a szülei hírnevétől független, saját brand kialakítására törekszik. Sunday Rose korábban arról is beszélt, hogy a filmszakmában látja a jövőjét.

