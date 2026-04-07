Igaz-hamis történelmi kvíz: vajon téged is átvertek a hollywoodi filmek?

Pópity Balázs
2026.04.07.
Eddig azt hitted, téged nem ver át az álomgyár? Teszteld a tudásod történelmi kvízünkkel, és tudd meg, mennyire vagy a hollywoodi filmek bűvöletében!

Most kiderül, hogy át tudtak-e verni a történelmi filmek. Ha eddig azt hitted, hogy téged nem lehet megvezetni néhány jól hangzó városi legendával, akkor itt az idő, hogy megmérettesd magad, hogy valódi tudás van-e a fejedben, vagy csak a Hollywoodban gyártott historikus filmek hamisított emlékei. Töltsd ki történelmi kvízünket!

A 17. században a magas homlok az intelligencia jele volt. Vajon ő ki tudta volna tölteni ezt a történelmi kvízt?
Történelmi kvíz – Mennyire vagy profi?

  • Így vernek át a hollywoodi történelmi filmek.
  • Az Oxfordi Egyetem és az azték piramisok furcsa időrendje.
  • Gyapjas mamutok és a gízai piramis.
  • A Star Wars és a francia guillotine összefüggései.
  • A Nintendo és Hasfelmetsző Jack londoni éjszakái.

A történelem sokkal érdekesebb és furcsább, mint amit a száraz évszámok sugallnak. A hollywoodi történelmi filmek azonban könnyen felül tudják írni a memóriánkat. Vajon te a töri könyveknek hiszel inkább, vagy teljesen beszippantott az álomgyár? Az alábbi kvíz segít tiszta vizet önteni a pohárba.

Íme az igaz-hamis történelmi kvíz. Tedd próbára a tudásod!

A múlt tele van PR-fogásokkal és párhuzamos idősíkokkal, amik teljesen átírják a fejedben lévő tudást. Biztos, hogy ismered a valóságot?

Döbbenetes párhuzamok, amikről nem tanultál

A fejünkben a történelem összemosódni látszik. Van, hogy azt hisszük, hogy bizonyos korszakok szereplői fényévekre vannak egymástól, de kiderül, hogy a valóságban kezet foghattak volna a szereplők. Ez a kvíz is bizonyítja, hogy a történelem nemcsak unalmas évszámok halmaza, hanem egy vibráló, néha teljesen abszurd összefüggésrendszer, ahogy ezt a királyi hagyományok is mutatják.

Ne hagyd magad megvezetni!

Legközelebb, ha egy filmet nézel, ne felejtsd el: a múlt néha sokkal izgalmasabb, mint bármilyen forgatókönyv. Ha tetszett ez a kis agytorna, oszd meg a barátaiddal is, és derítsd ki, őket mennyire tudták átverni a történelmi és a kosztümös filmek!

1/9 Az Oxfordi Egyetem már több mint száz éve működött, amikor az Azték Birodalmat megalapították.
2/9 Még éltek gyapjas mamutok a Földön, amikor az egyiptomiak elkezdték építeni a gízai nagy piramist.
3/9 Franciaországban még javában használták a guillotine-t kivégzésekhez, amikor az első Star Wars filmet bemutatták a mozikban.
4/9 George Washington soha nem tudta meg, hogy valaha léteztek dinoszauruszok.
5/9 Az első faxgépet ugyanabban az évben szabadalmaztatták, amikor az első nagy telepescsoport elindult az Oregon-ösvényen szekerekkel.
6/9 Orville Wright, aki az első motoros repülést hajtotta végre, még élt, amikor ledobták az atombombát Hirosimára.
7/9 A szamurájok kora még tartott Japánban, amikor az első táviratot elküldték a világon.
8/9 Napoleon tényleg sokkal alacsonyabb volt, mint az átlagemberek.
9/9 A vikingek szarvakkal díszített sisakban harcoltak.

