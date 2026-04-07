Igaz-hamis történelmi kvíz: vajon téged is átvertek a hollywoodi filmek?

Most kiderül, hogy át tudtak-e verni a történelmi filmek. Ha eddig azt hitted, hogy téged nem lehet megvezetni néhány jól hangzó városi legendával, akkor itt az idő, hogy megmérettesd magad, hogy valódi tudás van-e a fejedben, vagy csak a Hollywoodban gyártott historikus filmek hamisított emlékei. Töltsd ki történelmi kvízünket!
Történelmi kvíz – Mennyire vagy profi?
- Így vernek át a hollywoodi történelmi filmek.
- Az Oxfordi Egyetem és az azték piramisok furcsa időrendje.
- Gyapjas mamutok és a gízai piramis.
- A Star Wars és a francia guillotine összefüggései.
- A Nintendo és Hasfelmetsző Jack londoni éjszakái.
A történelem sokkal érdekesebb és furcsább, mint amit a száraz évszámok sugallnak. A hollywoodi történelmi filmek azonban könnyen felül tudják írni a memóriánkat. Vajon te a töri könyveknek hiszel inkább, vagy teljesen beszippantott az álomgyár? Az alábbi kvíz segít tiszta vizet önteni a pohárba.
Íme az igaz-hamis történelmi kvíz. Tedd próbára a tudásod!
A múlt tele van PR-fogásokkal és párhuzamos idősíkokkal, amik teljesen átírják a fejedben lévő tudást. Biztos, hogy ismered a valóságot?
Döbbenetes párhuzamok, amikről nem tanultál
A fejünkben a történelem összemosódni látszik. Van, hogy azt hisszük, hogy bizonyos korszakok szereplői fényévekre vannak egymástól, de kiderül, hogy a valóságban kezet foghattak volna a szereplők. Ez a kvíz is bizonyítja, hogy a történelem nemcsak unalmas évszámok halmaza, hanem egy vibráló, néha teljesen abszurd összefüggésrendszer, ahogy ezt a királyi hagyományok is mutatják.
Ne hagyd magad megvezetni!
1/9 Az Oxfordi Egyetem már több mint száz éve működött, amikor az Azték Birodalmat megalapították.
2/9 Még éltek gyapjas mamutok a Földön, amikor az egyiptomiak elkezdték építeni a gízai nagy piramist.
3/9 Franciaországban még javában használták a guillotine-t kivégzésekhez, amikor az első Star Wars filmet bemutatták a mozikban.
4/9 George Washington soha nem tudta meg, hogy valaha léteztek dinoszauruszok.
5/9 Az első faxgépet ugyanabban az évben szabadalmaztatták, amikor az első nagy telepescsoport elindult az Oregon-ösvényen szekerekkel.
6/9 Orville Wright, aki az első motoros repülést hajtotta végre, még élt, amikor ledobták az atombombát Hirosimára.
7/9 A szamurájok kora még tartott Japánban, amikor az első táviratot elküldték a világon.
8/9 Napoleon tényleg sokkal alacsonyabb volt, mint az átlagemberek.
9/9 A vikingek szarvakkal díszített sisakban harcoltak.
