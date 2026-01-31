Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 31., szombat Marcella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
spiritualitás

Miért van mindenki oda TikTokon a dark feminine energiáért? Mutatjuk, hogyan tedd magadévá a sötét oldaladat

FilmMagic - Taylor Hill
spiritualitás női energia nőiesség
Tudtad, hogy a női energiának van sötét oldala? TikTokon most mindenki a dark feminine energy trendjéről beszél. Mutatjuk, mit kell tudnod a spirituális életérzésről.

Az elmúlt két évben több új női archetípus született a közösségi médiában. Ott volt a szerencséslány-szindróma vagy a soft girl trend. Ezek az elgondolások mindig egy új niche kategóriát hoznak létre, amelyek kihatnak az öltözködésre, az életmódodra és a kisugárzásodra is. Az év legmeghatározóbb spirituális trendje, a dark feminine energia. Tudj meg mindent a nőiesség sötét oldaláról! 

dark feminine energia, spiritualitás
Tudj meg mindent a dark feminine energiáról.
Forrás: Getty Images North America

Dark feminine energia a TikTokról 

  • A sötét női energia egy érzéki, magabiztos, manipulatív perszóna, akit gyakran Megan Fox és Anelina Jolie képeivel szoktak illusztrálni.
  • Bárki elsajátíthatja a dark feminine energy sajátosságait.  
  • Ez a niche spirituális trend új szintre emeli az önbizalmadat és segít, hogy megszeresd a sötét oldaladat. 

Mi az a sötét női energia? 

A „dark feminine energy” (DFE) egy ősi fogalom, amelyet már a korai buddhizmus, hinduizmus és egyiptomi szentírások is ismertek és gyakoroltak. Most a koncepció a TikTok világában vált népszerűvé, mint a nők önmegvalósításának forrása. A sötét női energia, amely mind a szépség, mind az életmód szempontjából fontos, valójában inkább egy gondolkodásmód, mint esztétikai fogalom. A nőiesség árnyékoldalát képviseli, vagyis azokat az erős akaratú és intuitív tulajdonságokat, amelyeket a nőknek a társadalmi elvárások miatt régóta el kell nyomniuk. Nevezhetnénk femme fatale energiának is.

Ez a spirituális gondolkodásmód nem egy microtrend, évszázadok óta velünk van, csak most modern köntöst kapott. A sötét női energia arról szól, hogy elfogadjuk függetlenségünket, visszanyerjük erőnket és megbízzunk ősi ösztöneinkben – legyenek azok „sötétek” vagy sem. Mászóval ez egy isteni nőiesség, amely szerint minden embernek van világos és sötét oldala. Ez a szemléletmód azért is vált szuper népszerűvé, mert ellenhangsúlyozza a lágy nőiesség trendjeit.  

Nézd meg a TikTok videóban, hogyan mutatják be a különbséget a nőiességek között!

@4ngelss1 #women #feminism #darkenergy #darkfeminine #darkhair #darkvibes #dark #feminineenergy #confidence ♬ son original - Hugo IFSI

Melyek a sötét női energia jellemzői? 

Azok, akik a sötét energiát használják, kapcsolatban állnak vad és megzabolázhatatlan oldalukkal, és erőt, félelemmentességet, szenvedélyt, csábítást, rejtélyességet, magabiztosságot és merész viselkedést mutatnak. 

Ahogy egy TikTok-felhasználó egy videóban leírja, amelynek megtekintései már meghaladták a 7,3 milliót: „Tudod, hogy mennyit érsz, és tudod, mit vagy hajlandó tolerálni az életedben, és mit nem.” 

Kik a dark feminine energia múzsái? 

Olyan femme fatale nevekre gondolj, mint Angeline Jolie, Monica Bellucci és Megan Fox. Igéző a tekintetük, és csak úgy sugárzik belőlük az érzéki energia. Az újhullámos hírességek között Jenna Ortega, Alexa Demi és Lily Rose Depp képviseli ezt az energiát. TikTokon az ő képeikből, videóikból szoktak összevágásokat készíteni Dark feminine energy szöveggel.  

angelina jolie dark feminine energy
Angelina Jolie sötét női energiája.
Forrás:  Getty Image

Hogyan teheted magadévá a sötét női energiát? 

Ha kapcsolatba akarsz kerülni a sötét női energiáddal, ki kell alakítanod egy spirituális rutint. Gondolj a meditációra, a naplóírásra, a kreatív hobbikra, valamint a természetben töltött időre, és shadow workre. Fontos az is, hogy gyakorold a határok kijelölését. Így helyezheted előtérbe az önértékelésedet. Esetleg nézz utána a csábítási manipulációknak vagy a manifesztációnak. Ezek segíthetnek megtalálni a belső sötét énedet.  

Tekintsd meg további spirituális cikkeinket is:

A szerelem érkezésének spirituális előjelei: így jelzi az univerzum, hogy hamarosan megérinti valaki a szívedet

A szerelem ritkán toppan be teljesen váratlanul az életünkbe. A szerelem előjeleit a legtöbben már hetekkel korábban érzik, még ha nem is tudják pontosan megfogalmazni, mi az.

Fedezd fel az "O-módszert": a csúcson nemcsak a gyönyör vár, vágyaidat is manifesztálhatod

Olvass tovább, és tudd meg, hogyan alkalmazhatod ezt a forradalmi módszert a mindennapjaidban!

A titkos képlet, amivel megtalálhatod az igaz szerelmet – Mi az a 37%-os szabály?

Szerelem egyetlen képletben. A legújabb 37%-os matematikai szabály segíthet megtalálni az igazit,de használhatod a karrieredben is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu