Miért van mindenki oda TikTokon a dark feminine energiáért? Mutatjuk, hogyan tedd magadévá a sötét oldaladat

Az elmúlt két évben több új női archetípus született a közösségi médiában. Ott volt a szerencséslány-szindróma vagy a soft girl trend. Ezek az elgondolások mindig egy új niche kategóriát hoznak létre, amelyek kihatnak az öltözködésre, az életmódodra és a kisugárzásodra is. Az év legmeghatározóbb spirituális trendje, a dark feminine energia. Tudj meg mindent a nőiesség sötét oldaláról!

Dark feminine energia a TikTokról

A sötét női energia egy érzéki, magabiztos, manipulatív perszóna, akit gyakran Megan Fox és Anelina Jolie képeivel szoktak illusztrálni.

Bárki elsajátíthatja a dark feminine energy sajátosságait.

Ez a niche spirituális trend új szintre emeli az önbizalmadat és segít, hogy megszeresd a sötét oldaladat.

Mi az a sötét női energia?

A „dark feminine energy” (DFE) egy ősi fogalom, amelyet már a korai buddhizmus, hinduizmus és egyiptomi szentírások is ismertek és gyakoroltak. Most a koncepció a TikTok világában vált népszerűvé, mint a nők önmegvalósításának forrása. A sötét női energia, amely mind a szépség, mind az életmód szempontjából fontos, valójában inkább egy gondolkodásmód, mint esztétikai fogalom. A nőiesség árnyékoldalát képviseli, vagyis azokat az erős akaratú és intuitív tulajdonságokat, amelyeket a nőknek a társadalmi elvárások miatt régóta el kell nyomniuk. Nevezhetnénk femme fatale energiának is.

Ez a spirituális gondolkodásmód nem egy microtrend, évszázadok óta velünk van, csak most modern köntöst kapott. A sötét női energia arról szól, hogy elfogadjuk függetlenségünket, visszanyerjük erőnket és megbízzunk ősi ösztöneinkben – legyenek azok „sötétek” vagy sem. Mászóval ez egy isteni nőiesség, amely szerint minden embernek van világos és sötét oldala. Ez a szemléletmód azért is vált szuper népszerűvé, mert ellenhangsúlyozza a lágy nőiesség trendjeit.

Melyek a sötét női energia jellemzői?

Azok, akik a sötét energiát használják, kapcsolatban állnak vad és megzabolázhatatlan oldalukkal, és erőt, félelemmentességet, szenvedélyt, csábítást, rejtélyességet, magabiztosságot és merész viselkedést mutatnak.