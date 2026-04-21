2026. ápr. 21., kedd Konrád

Kőkemény, izmos hasat szeretnél? − Ezt a 3 gyakorlatot végezd a fárasztó felülések helyett

Jónás Ágnes
2026.04.21.
Ha szeretnél olyan izmos hasat, mint amilyen Pinknek vagy Jennifer Lopeznek van, nem feltétlenül kell órákat töltened az edzőteremben, de még csak a fárasztó hasprést sem kell erőltetned. Léteznek sokkal egyszerűbb, mégis rendkívül hatékony gyakorlatok a lapos has elérésére, amelyeket bárhol elvégezhetsz, és még eszköz sem kell hozzá. Mutatjuk azt a hármat, amelyeket, ha heti rendszerességgel végzel, nem a sajtreszelőn fogod többé reszelni a sajtot.

A modern életmódnak „köszönhetően" órákig ülsz az íróasztal mellett vagy az ágyon, laptoppal az öledben, aminek a következménye, hogy a hátad elfárad, a hasizmok pedig eltunyulnak. Létezik 3 olyan hasizomerősítő gyakorlat, amelyek messze hatékonyabbak a klasszikus hasprésnél, és amelyek végrehajtása közben úgy érzed, mintha órák óta erősítenél. Az eredmény? Lapos has és szép kockák, amelyekkel még a sajtreszelőt is helyettesítheted. Már persze, ha mellette az étkezésre is odafigyelsz. 

Lapos has hasprés nélkül, 3 gyakorlattal.
Forrás: 123rf.com

Lapos has megterhelő hasprés nélkül

  • A hasizmok rendszeres edzése nem csak azért hasznos, hogy jól nézz ki. Az erős mélyhasizmok támasztják a gerincet, így megelőzhetőek a derékfájdalmak.
  • A hasfal izmai olyanok, akár egy jó fűző: a helyükön tartják a belső szerveket. 
  • A tónusos has eléréséért célzott edzéssel és megfelelő étrenddel tehetsz. 

A csüngő has nem szégyellnivaló, de körülbelül olyan, mint az integető háj: kissé zavaró. Heti 2-3 alkalommal 10 percre vedd rá magad a hasizmaid edzésére otthon, hidd el, utána a munka és a koncentráció is jobban megy majd. Az alábbi 3 hasgyakorlat idővel meghozza a várt eredmény, azaz a vágyott „sajtreszelős” lapos hasat.

Bölcsőtartás

A hasizom edzésének egyik jolly jokere! Nem könnyű, ez igaz, de eleinte nem is kell kitartanod a pózt pár másodpercél tovább. A bölcsőtartás során a teljes mélyizomzat dolgozik, így már az első másodperctől érezni fogod a hatását. Később pedig az izomlázat

  • Feküdj le a földre háttal, a lábfejed legyen a talajon, a karjaidat nyújtsd ki függőlegesen a fejed felett.
  • Emeld el a lábaid és a karjaid egyszerre a talajtól néhány centire, majd tartsd meg ezt a testhelyzetet.
  • Kezdésnek 5-10 másodpercig tartsd meg a pózt 3 körben. Ha nem megy, ne csüggedj, fokozatosan növeld az időt.

Hegymászó

A hegymászó egy remek gyakorlat a hasad edzésére, erősíti az oldalsó izmokat és a karokat is. Teljesen mindegy, hogy tempósabban vagy lassan csinálod, mindenképp hatékony. Ereszkedj fekvőtámaszba, majd emeld meg a törzsed, nyomd a tenyereidet a talajba, majd kezdd felhúzni a jobb, majd a bal térded a mellkasodhoz. 

Végezz mindkét lábaddal 20 ismétlést, 4 körben. 

Plank, vagyis alkartámasz

A planket sokan bevetik, hogy kiváltsák vele a hasprést, de te ne kövesd el azt a hibát, hogy helytelenül hajtod végre. A plank akkor helyes, ha a tested egy egyenest alkot a fejtetőtől a sarkadig, miközben a törzsizmaid aktívan dolgoznak. 

  • A könyökeid pontosan a vállaid alatt legyenek.
  • Nyújtsd ki a lábaidat, és támaszkodj a lábujjaidra. 
  • Fontos, hogy ne engedd beesni a derekadat, de ne is told túl magasra a popsidat.
  • A nyakad legyen a gerinced meghosszabbítása, vagyis ne lógasd! 

