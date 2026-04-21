Kőkemény, izmos hasat szeretnél? − Ezt a 3 gyakorlatot végezd a fárasztó felülések helyett

A modern életmódnak „köszönhetően" órákig ülsz az íróasztal mellett vagy az ágyon, laptoppal az öledben, aminek a következménye, hogy a hátad elfárad, a hasizmok pedig eltunyulnak. Létezik 3 olyan hasizomerősítő gyakorlat, amelyek messze hatékonyabbak a klasszikus hasprésnél, és amelyek végrehajtása közben úgy érzed, mintha órák óta erősítenél. Az eredmény? Lapos has és szép kockák, amelyekkel még a sajtreszelőt is helyettesítheted. Már persze, ha mellette az étkezésre is odafigyelsz.

Forrás: 123rf.com

Lapos has megterhelő hasprés nélkül A hasizmok rendszeres edzése nem csak azért hasznos, hogy jól nézz ki. Az erős mélyhasizmok támasztják a gerincet, így megelőzhetőek a derékfájdalmak.

A hasfal izmai olyanok, akár egy jó fűző: a helyükön tartják a belső szerveket.

A tónusos has eléréséért célzott edzéssel és megfelelő étrenddel tehetsz.

A csüngő has nem szégyellnivaló, de körülbelül olyan, mint az integető háj: kissé zavaró. Heti 2-3 alkalommal 10 percre vedd rá magad a hasizmaid edzésére otthon, hidd el, utána a munka és a koncentráció is jobban megy majd. Az alábbi 3 hasgyakorlat idővel meghozza a várt eredmény, azaz a vágyott „sajtreszelős” lapos hasat.

Bölcsőtartás

A hasizom edzésének egyik jolly jokere! Nem könnyű, ez igaz, de eleinte nem is kell kitartanod a pózt pár másodpercél tovább. A bölcsőtartás során a teljes mélyizomzat dolgozik, így már az első másodperctől érezni fogod a hatását. Később pedig az izomlázat.

Feküdj le a földre háttal, a lábfejed legyen a talajon, a karjaidat nyújtsd ki függőlegesen a fejed felett.

Emeld el a lábaid és a karjaid egyszerre a talajtól néhány centire, majd tartsd meg ezt a testhelyzetet.

Kezdésnek 5-10 másodpercig tartsd meg a pózt 3 körben. Ha nem megy, ne csüggedj, fokozatosan növeld az időt.

Hegymászó

A hegymászó egy remek gyakorlat a hasad edzésére, erősíti az oldalsó izmokat és a karokat is. Teljesen mindegy, hogy tempósabban vagy lassan csinálod, mindenképp hatékony. Ereszkedj fekvőtámaszba, majd emeld meg a törzsed, nyomd a tenyereidet a talajba, majd kezdd felhúzni a jobb, majd a bal térded a mellkasodhoz.

Végezz mindkét lábaddal 20 ismétlést, 4 körben.

Plank, vagyis alkartámasz

A planket sokan bevetik, hogy kiváltsák vele a hasprést, de te ne kövesd el azt a hibát, hogy helytelenül hajtod végre. A plank akkor helyes, ha a tested egy egyenest alkot a fejtetőtől a sarkadig, miközben a törzsizmaid aktívan dolgoznak.

A könyökeid pontosan a vállaid alatt legyenek.

Nyújtsd ki a lábaidat, és támaszkodj a lábujjaidra.

Fontos, hogy ne engedd beesni a derekadat, de ne is told túl magasra a popsidat.

A nyakad legyen a gerinced meghosszabbítása, vagyis ne lógasd!

