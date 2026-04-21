A világ legszebb embere a People magazin szerint: Anne Hathaway érdemelte ki idén a megtisztelő címet

Anne Hathaway nagyon élvezte a People rendhagyó címlapfotózását. A háttérben a saját lejátszási listája szól, melyben Bad Bunny, Billie Eilish és Madonna dalai váltják egymást. A 43 éves színésznő ma már felszabadultnak és magabiztosnak tűnik, de elmondása szerint ez nem volt mindig így.

Anne Hathaway a világ legszebb embere a People magazin szerint

Anne Hathaway New Jersey-ben nőtt fel.

Úgy érzi, abban, hogy a sikerei ellenére is két lábbal tud állni a földön, a családjának óriási szerepe van.

Külön kiemelte férje, Adam Shulman szerepét. Az ékszertervezővel 13 éve házasok, és két fiuk született: a 10 éves Jonathan és a 6 éves Jack.

Anne Hathaway a világ legszebb embere: a színésznő már nem hisz az önsanyargatásban

Úgy fogalmazott, pályája elején abban hitt, hogy annál jobb művész lesz, minél keményebben bánik önmagával. Sokáig úgy érezte, a szigor és az önkritika viszi előre. Később azonban rájött, hogy ez az állandó belső nyomás inkább elvesz tőle, mint segíti. A fordulópontot szerinte az hozta el, amikor betöltötte a negyvenet. Innentől már nem akart tovább a kényelmetlen, görcsös életformába kapaszkodni, inkább arra kezdett figyelni, hogy végre örömét is lelje abban, amit csinál.

A pályája ennek ellenére lenyűgözően alakult. A 2001-es Neveletlen hercegnő hozta meg számára az áttörést, később pedig olyan filmekben szerepelt, mint a Brokeback Mountain – Túl a barátságon vagy a Jane Austen magánélete. A nagyszabású közönségfilmek világában is otthonosan mozgott, elég csak az Alice Csodaországban vagy a Nyomorultak című alkotásra gondolni. Utóbbiért Oscar-díjat is kapott, és az évek során Hollywood egyik legfoglalkoztatottabb színésznőjévé vált.

Anna Hathawaynél az idei év különösen sűrű lesz: összesen öt filmje érkezik, a legnagyobb várakozás pedig Az ördög Pradát visel 2-t övezi, amely május 1-jén kerül a mozikba. Hathaway számára különösen sokat jelentett, hogy húsz év után újra eljátszhatta Andy Sachs szerepét, ráadásul az eredeti színészekkel együtt. Meryl Streep, Emily Blunt és Stanley Tucci oldalán dolgozhatott ismét. Úgy gondolja, ritkán adatik meg az embernek, hogy visszatérjen egy korábbi fontos állomáshoz úgy, hogy közben már egészen más szemmel látja ugyanazt. Számára ez most erről szólt: újra ott lehetett, ugyanazokkal az emberekkel, ugyanabban a közegben, csak érettebben, tapasztaltabban.