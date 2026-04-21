Megszólalt a sokkoló esetről Palvin Barbara és Dylan Sprouse: így vannak most

A pár hétfőn Az ördög Pradát visel 2 New York-i premierjén vett részt, ahol természetesen a pénteki incidensről is kérdezték őket. Dylan Sprouse és Palvin Barbara elmondta, hogy vannak a történtek után.

Betörtek Palvin Barbara és Dylan Sprouse otthonába

Forrás: Variety

Betörtek Palvin Barbara és Dylan Sprouse otthonába: már tudnak nevetni az eseten

Dylan Sprouse azt mondta, az egészet kifejezetten viccesnek találta. Amikor megkérdezték tőle, nem túl korai-e még nevetni egy ilyen helyzeten, azt felelte: ő alapvetően nem hisz abban, hogy valamihez ne lehetne humorral nyúlni. A színész szerint kell némi könnyedség az életbe, és mivel szerencsére senki sem sérült meg, illetve a helyzet nem fajult el, úgy érzi, minden rendben zárult. Palvin Barbi hasonlóan nyilatkozott. A modell azt mondta, viccekkel és nevetéssel próbálják feldolgozni a traumát.

A beszámolók szerint a betörő péntek éjfél után nem sokkal jelent meg a háznál a kaliforniai Hollywood Hillsben. Dylan Sprouse szembeszállt a gyanúsítottal, a földre vitte, majd ott tartotta, amíg a rendőrök meg nem érkeztek. A 32 éves Palvin közben hívta a 911-et. A TMZ-nek egy Dylan Sprouse-hoz közel álló forrás azt mondta, a színészt megrázta az eset, de a dulakodás során nem sérült meg.

Dylan Sprouse még 2021-ben vásárolta a négy hálószobás, két fürdőszobás házat, amelynek értékét közel kétmillió dollárra becsülik.

