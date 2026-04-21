2026. ápr. 21., kedd

Megszólalt a sokkoló esetről Palvin Barbara és Dylan Sprouse: így vannak most

Horváth Angéla
2026.04.21.
Dylan Sprouse és Barbara Palvin először szólaltak meg azután, hogy péntek éjjel betörő jelent meg hollywoodi otthonuknál. A színész a rendőrök kiérkezéséig feltartóztatta az idegent. Bár borzalmasan megijedtek, azt mondják: humorral próbálják feldolgozni a történteket.

A pár hétfőn Az ördög Pradát visel 2 New York-i premierjén vett részt, ahol természetesen a pénteki incidensről is kérdezték őket. Dylan Sprouse és Palvin Barbara elmondta, hogy vannak a történtek után.

Betörtek Palvin Barbara és Dylan Sprouse otthonába
Betörtek Palvin Barbara és Dylan Sprouse otthonába
Forrás: Variety

Betörtek Palvin Barbara és Dylan Sprouse otthonába: már tudnak nevetni az eseten

Dylan Sprouse azt mondta, az egészet kifejezetten viccesnek találta. Amikor megkérdezték tőle, nem túl korai-e még nevetni egy ilyen helyzeten, azt felelte: ő alapvetően nem hisz abban, hogy valamihez ne lehetne humorral nyúlni. A színész szerint kell némi könnyedség az életbe, és mivel szerencsére senki sem sérült meg, illetve a helyzet nem fajult el, úgy érzi, minden rendben zárult. Palvin Barbi hasonlóan nyilatkozott. A modell azt mondta, viccekkel és nevetéssel próbálják feldolgozni a traumát.

A beszámolók szerint a betörő péntek éjfél után nem sokkal jelent meg a háznál a kaliforniai Hollywood Hillsben. Dylan Sprouse szembeszállt a gyanúsítottal, a földre vitte, majd ott tartotta, amíg a rendőrök meg nem érkeztek. A 32 éves Palvin közben hívta a 911-et.  A TMZ-nek egy Dylan Sprouse-hoz közel álló forrás azt mondta, a színészt megrázta az eset, de a dulakodás során nem sérült meg.

Dylan Sprouse még 2021-ben vásárolta a négy hálószobás, két fürdőszobás házat, amelynek értékét közel kétmillió dollárra becsülik. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Nicole Kidman lánya káprázatosan fest: a 17 éves Sunday Rose élete mérföldkőhöz érkezett

Nicole Kidman lánya, Sunday Rose az Instagramon mutatta meg a szalagatavói bálján viselt ezüst outfitjét.

Váratlan tragédia: 57 évesen meghalt szívrohamban a Melrose Place sztárja

A színész 2026. április 19-én, vasárnap reggel hunyt el. Patrick Muldoon halála különösen megrázó, mindössze két nappal korábban még új filmes projektjéről adott hírt a közösségi médiában.

Megszületett Eddie Murphy fiának és Martin Lawrence lányának gyermeke

Eric Murphy és Jasmin Lawrence kislányának az Ari Skye nevet adták.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu