Szlengkvíz: érted, mit mond az X generáció? Teszteld, mennyire vágod apád, anyád laza dumáját!

Előfordult már, hogy felnevettél, amikor anyád vagy apád egy régi, szerintük menő kifejezést dobott be? Ebben a szlengkvízben olyan kérdések várnak rád, amelyek az X generáció jellegzetes szóhasználatát mutatják be. Derítsd ki, mennyire érted a szüleid korosztályának laza dumáját!

Érted a szülied minden szavát? – X gen szleng kvíz

A generációk közötti kommunikáció sokszor apró nyelvi különbségeken múlik: ami egykor menő volt, ma már néha viccesen hangzik. Megvan az a helyzet, amikor anyád vagy apád beszél hozzád, te pedig próbálsz nem hangosan felnevetni, miközben azon gondolkodsz: „Ez most mit jelent?” Ismerős, amikor egy szülő lazán benyögi, hogy „no para”, „klafa” vagy „tipli”, a fiatalok pedig csak mosolyognak? Pedig magyarul beszélnek ők is!

Ez az online szleng teszt játékos formában mutatja meg az X generáció beszédstílusát és generációs szóhasználatát. Olyan online kvízkérdések segítségével vezet be a különböző generációk nyelvi világába, amelyekből kiderül, mennyire vagy otthon az X generáció kommunikációjában. Töltsd ki a szleng teszt kérdéseit, és nézd meg, mennyire érted a szüleid korosztályának egykori vagány kifejezéseit!

Na, mennyire vagy képben? Oh, yeah! No para!