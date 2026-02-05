Szavak, amiket a Bridgerton-sorozatból tanultunk meg (újra) – Te mennyit tudsz vajon?

Képzeld el, hogy Sarolta királyné szigorú, mindent látó tekintete kísér végig a kérdéseken – itt bizony nincs helye tévedésnek! A Bridgerton-sorozat nem csupán a látványos kosztümökkel és cselszövésekkel ragadott magával minket, hanem a régenskorra jellemző, míves nyelvezetével is. Olyan különleges szavak és kifejezések bukkantak fel benne, amelyeket a mai magyar nyelvben már ritkán használunk – ha egyáltalán ismerünk még.

Ebben a kvízben ezeknek az (újra)felfedezett nyelvi kincseknek járunk utána – és ki tudja, talán még Penelope Featherington is megemlít egy kedves sorban a híres lapjában, ha valóban jól teljesítesz!

A Bridgerton nyelvezete igazi időutazás – te megérted a régies szavakat?

Forrás: Northfoto

Bridgerton-kvíz: felismered ezeket a különleges régenskori kifejezéseket?

Készen állsz egy kis nyelvi időutazásra?

A Bridgerton-sorozat nemcsak bálokat, botrányokat és titkos pillantásokat hozott el nekünk, hanem olyan szavakat és kifejezéseket is, amelyeket talán már hallottunk valaha… aztán szépen elfelejtettünk. Most itt az idő, hogy újra felfedezzük őket!

Ebben a nyelvi kvízben megnézzük, mennyire ragadtak rád a sorozatból (újra)tanult szavak: vajon egy igazi régenskori nyelvzseni vagy, vagy inkább csak élvezted a történetet?

Fogadd el a kihívást, és derítsük ki együtt – Lady Whistledown is figyelne!

Legdrágább Nyájas Olvasó! A játék ím kezdődik!