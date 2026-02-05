Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Szavak, amiket a Bridgerton-sorozatból tanultunk meg (újra) – Te mennyit tudsz vajon?

Getty Images Europe - Jeff Spicer
kvíz Bridgerton régens korszak szavai
Tóth Hédi
2026.02.05.
A Bridgerton-sorozat világa nemcsak romantikát és cselszövést, de különleges nyelvezetet is elhozott nekünk. Ez a Bridgerton nyelvi kvíz most segít felidézni a régenskor varázsát, és persze a szókincsét is. Mennyit tanultál, míg nézted a filmet?

Képzeld el, hogy Sarolta királyné szigorú, mindent látó tekintete kísér végig a kérdéseken – itt bizony nincs helye tévedésnek! A Bridgerton-sorozat nem csupán a látványos kosztümökkel és cselszövésekkel ragadott magával minket, hanem a régenskorra jellemző, míves nyelvezetével is. Olyan különleges szavak és kifejezések bukkantak fel benne, amelyeket a mai magyar nyelvben már ritkán használunk – ha egyáltalán ismerünk még.
Ebben a kvízben ezeknek az (újra)felfedezett nyelvi kincseknek járunk utána – és ki tudja, talán még Penelope Featherington is megemlít egy kedves sorban a híres lapjában, ha valóban jól teljesítesz!

A Bridgerton nyelvezete igazi időutazás – te megérted a régies szavakat?
A Bridgerton nyelvezete igazi időutazás – te megérted a régies szavakat?
Forrás: Northfoto

Bridgerton-kvíz: felismered ezeket a különleges régenskori kifejezéseket?

Készen állsz egy kis nyelvi időutazásra?
A Bridgerton-sorozat nemcsak bálokat, botrányokat és titkos pillantásokat hozott el nekünk, hanem olyan szavakat és kifejezéseket is, amelyeket talán már hallottunk valaha… aztán szépen elfelejtettünk. Most itt az idő, hogy újra felfedezzük őket!
Ebben a nyelvi kvízben megnézzük, mennyire ragadtak rád a sorozatból (újra)tanult szavak: vajon egy igazi régenskori nyelvzseni vagy, vagy inkább csak élvezted a történetet?
Fogadd el a kihívást, és derítsük ki együtt – Lady Whistledown is figyelne!

Legdrágább Nyájas Olvasó! A játék ím kezdődik!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/15 Milyen ember az, aki NYÁJAS?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/15 Mit csinál az, aki KORZÓZIK?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/15 Milyen az, aki DUHAJ?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/15 Mit jelent a FATTYÚ szó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/15 Mit jelent az OLYBÁ TŰNIK kifejezés?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/15 Mi a LÉGYOTT?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/15 Mit jelent a VIZITÁL ige?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/15 Mit jelent valakit KIKOSARAZNI?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/15 Mi az ÚRI KLUB?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/15 Milyen férfiviselet a PANTALLÓ?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
11/15 Ki a GARDEDÁM?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
12/15 Mit jelent a PETREZSELYMET ÁRUL kifejezés?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
13/15 Ki az UDVARHÖLGY?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
14/15 Milyen, aki DÉVAJ?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
15/15 Mit jelent a KUJON szó?

