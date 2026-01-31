Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 31., szombat Marcella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kvíz

Három szív és növényen élő húsevő − Vajon tudod, mi igaz és mi hamis az állati érdekességek világában?

kvíz érdekesség állatok
A Föld meghökkentő tényei közül mi most az állatvilágból emeltünk ki tízet. Kvízünkben egészen egyértelmű, és igen kevesek által ismert állati érdekességeket is találsz majd, de ne rettenj meg, ha nem tudod egyből, legalább gyarapodtál egy új ismerettel!

Készen állsz egy izgalmas és egyben meglepő tudástesztre? Ígérjük, hogy utána másként fogsz tekinteni a vadon lakóira. Állatiérdekességek-kvízünkben nem kérdéseket fogsz látni, hanem tényeket. De vigyázz, mert nem mindegyik lesz igaz, elrejtettünk pár hamis állítást is! Ahhoz, hogy jó eredményt érj el, nem kell komoly biológiai tudás, igyekeztünk ugyanis úgy összeválogatni az érdekességeket, hogy a köztudatban régóta jelen lévő különc állatok is helyet kapjanak benne.

állati érdekességek kvíz
Ez a kvíz az állatokról és nem az állatoknak szól. Szóval ez az okos koala nem fog tudni neked segíteni.
Forrás: 123.rf.com

Állati érdekességek kvíze

  • Teszteld tudásodat az állatvilág különleges bajnokairól!
  • Tíz állítás vár rád, neked csak azt kell eldönteni, hogy igazak-e.
  • Egy ilyen kvíz nemcsak tudásfelmérés, hanem remek tanulási lehetőség is egyben.

Tudtad, hogy a flamingók képesek meginni a forráspont közeli vizet? És azt, hogy a hangyák a saját testsúlyuk akár ötezerszeresét is képesek felemelni, mégsem ők a legerősebb állatok a Földön? Nyugi, ezekre a tényekre nem fogunk rákérdezni a kvízben, de hasonló izgalmas állításokra bátran készülhetsz.

Állati érdekességek

Az állatvilág annyira lenyűgöző, és sok esetben még mindig annyira rejtélyes, hogy szerintünk nem lehet elég állatos kvízt csinálni. Miért? Mert közben bővítheted az ismereteidet, megoszthatod az ismerőseiddel és barátaiddal, egy-kettő pedig talán annyira meg fog lepni, hogy kedved támad utánaolvasni például az öt legkülönlegesebb állatnak, vagy épp annak, hogy miként tartják télen melegen a kaptárjukat a méhek. Miután megtudtad, hogy milyen erdei állat lennél az orvoslátogatási szokásaid alapján, azt is derítsd ki, hogy mennyire vagy képben a meghökkentő vagy épp fals állati érdekességek terén!

Kezdődjön a kvíz!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 A polipoknak három szívük van.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 A strucc homokba dugja a fejét, ha megijed.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 A pandák eredetileg húsevő állatok.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 A hangyák a természetben téli álmot alszanak.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 A medveállatkák egyaránt elviselik a -270 Celsius fokos hideget és a 150 fokos forróságot.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 A Földön csak egy emlős szaporodik tojással.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 A lajhár két hétig emészti az elfogyasztott táplálékot.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Az újszülött kenguru kb. akkora, mint egy padlizsán.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 A vombat széklete kocka alakú.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 A csupasz földikutyák nem éreznek fájdalmat.

Ezek a kvízek is érdekelhetnek:

Kvíz: tudod még magyarul? – Angol szavak magyar megfelelői

Angol szavak lepik el a mindennapjainkat, és sokszor már fel sem tűnik, hogy magyarul is tudnánk mondani őket. Ebben a kvízben arra kérdezünk rá, mennyire él még benned a magyar megfelelő. Vajon menne éles helyzetben is?

Rubrika vagy rublika? 7 kérdéses nyelvtani kvíz, ami nem is olyan könnyű, mint gondolnád

Nyelvi kvízünkkel középhaladó szinten tesztelheted tudásod.

Képes kvíz: felismered ezeket a rég elfeledett konyhai eszközöket?

Kvízünkben olyan rég elfeledett emlékek között emlékek között kutakodunk, mint például amikor kisgyermekként nagymamád körül sertepertéltél és próbáltad kitalálni, hogy milyen eszköz mire való.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu