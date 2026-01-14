Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Rubrika vagy rublika? 7 kérdéses nyelvtani kvíz, ami nem is olyan könnyű, mint gondolnád

Jónás Ágnes
2026.01.14.
Mennyi maradt meg az iskolai nyelvtanórákból? Sikerül a 7 kérdéses kvízünket tökéletesen teljesíteni? Légy körültekintő, mert vannak köztük beugratós szavak is!

A digitális korban a helyesírás fejlesztése már nem csupán a szótárak lapozgatásáról szól, hanem a technológia tudatos használatáról is. Az egyik leghatékonyabb módszer az automatikus javítóprogramok és böngészőbővítmények használata, na meg a helyesírási kvízek kitöltése. Érdemes a kitöltés után pár percre megállni és elemezni, miért jelölte hibásnak az adott szót a rendszer; ebben segíthet például a Magyar Tudományos Akadémia helyesírási tanácsadó portálja. 

Középhaladó nyelvi kvíz. A legnehezebbekből merítettünk. Vajon sikerül mindre jó választ adni? 
Középhaladó kvíz, amelybe beletettünk mindent, ami nehéz

A magyar nyelvben számos olyan szó és kifejezés létezik, amelyeket a kiejtésük miatt 2026-ban is rendre hibásan írunk. Az egyik legtipikusabb példa a cikk címében is szereplő „rubrika", amelyet a beszédhangok hasonulása miatt sokan helytelenül „rublika” formában használnak. 

Hasonlóan gyakori tévesztés az áru (mint termék)  és az árú szavak. Egyesek a szólások és közmondásokkal állnak hadilábon, míg mások a tájnyelvi szavak jelentésénél és az igekötők témakörében jönnek zavarba, és vannak szavak, amelyek helyesírását szinte mindenki elrontja.

A leggyakoribb helyesírási bakik, amelyekért érettségin pontlevonás járt: 

Az általános intelligenciához hozzátartozik, hogy tudjuk, hogyan írunk bizonyos szavakat és kifejezéseket helyesen. A Word helyesírás-ellenőrzője hasznos segítség lehet, ám nem mindig megbízható. Ennek oka, hogy a program nem érti a szöveg tartalmát, csupán a betűk sorrendjét és az alapvető szabályokat ellenőrzi. Épp ezért bizonyos szavak helyesírását illik fejből tudni. Az „egyelőre" és az „egyenlőre" szavakat rendre összekeverik a mondatban való használatkor. Az egyelőre azt jelenti, hogy most még, míg az egyenlőre azt, hogy egyforma méretűre. Szintén bizonytalanság merül fel, amikor átalány és általány, kaució és kaukció helyesírása között kell dönteni, és dilemma elé állít a dicséret szó is. Utóbbit sokan  hosszú í-vel írják, helytelenül.

Az online nyelvi játékok és appok szórakoztató formában rögzítik agyunkban a helyes alakokat. Emellett az e-könyvek olvasása is kiváló módszer, hiszen a digitális szövegek a vizuális emlékezeten keresztül észrevétlenül is bevésődnek. Ne sajnáld az időt az önfejlesztésre. Kvízezz, csekkold és emlékezz a helyes alakokra!

Most te jössz, teszteld, mennyire megy jól a nyelvtan, induljon a kvíz!

1/7 Hogyan írjuk helyesen?
2/7 És ezt a szót hogyan írjuk?
3/7 Melyik a helyes?
4/7 Hogyan írjuk KÖZNYELVI formában?
5/7 Melyik a helyes a kettő közül?
6/7 Ezt sokan elrontják. Vajon melyik szót írtuk helyesen?
7/7 Mit gondolsz erről? Melyik a helyes?

