Olcsó és brutális támadást mér a kerti kártevőkre, te mégis kidobod - A kertészek esküsznek rá

A legtöbb ember számára a narancshéj legfeljebb csak szemét vagy dekoráció lehet. Maximum talán egy pillanatig hezitálunk fölötte, mielőtt a kukában landol. Pedig a kertészek szerint lehet, hogy épp ekkor dobsz ki egy olyan filléres „csodafegyvert”, ami keményebb csapást mér bizonyos kerti kártevőkre, mint több nagyon drága és veszélyes vegyszer.

Narancshéjjal a kerti kártevők ellen.

Forrás: 123rf

Olcsó trükk, ami kiirtja a kerti kártevőket: ezt dobd a földre a vegyszerek helyett A narancshéj természetes módon tartja távol a kerti kártevőket.

Tápanyagokkal segíti a talajt és a növények fejlődését.

Megfelelő „előkészítéssel” olcsó és igazán fenntartható alternatíva lehet.

Az ökológiai kertészkedés hívei egyre gyakrabban esküsznek a narancshéj kertben való használatára, nem véletlenül. A citrusfélék héja ugyanis olyan fontos tápanyagokat tartalmaz, mint a nitrogén, a foszfor és a kálium, amelyek segíthetik a növények egészséges fejlődését. Vagyis nemcsak a kukát tölti meg, hanem a talajt is „megetetheti”.

Itt jön a csavar

A narancshéj nemcsak táplál, hanem véd is. A szakértők szerint a citrusillatot a hangyák mellett több más rovar sem kedveli, ráadásul a héjban található limonén természetes rovarriasztóként működhet. Igen, amit te hulladéknak hiszel, az a kertben és az otthonodban mini testőrként dolgozhat.

Fontos azonban, hogy ne csak úgy odadobd a földre. A kertészek azt javasolják, hogy a héjat előbb szárítsd meg, majd aprítsd fel, így gyorsabban lebomlik, és nem borítja fel a talaj nedvességét sem. Egy apró trükkre is jobb figyelni: ha lehet, bio narancs héját használd, hogy ne kerüljenek vegyszermaradványok a földbe.

Szóval legközelebb, amikor narancsot pucolsz, lehet, hogy nem a szemetes lesz a legjobb helye a héjnak. A paradicsompalánták például egészen hálásak lesznek érte, ha nekik adod.

Ezek a kerti témák is érdekelhetnek: