Olcsó és brutális támadást mér a kerti kártevőkre, te mégis kidobod - A kertészek esküsznek rá

kert narancshéj rovarűző kártevő hangya
A drága vegyszerek helyett, most egy filléres megoldás hódít a kertészek körében. Lehet, hogy már most ott van a konyhádban, csak éppen nem a legjobb helyen. Így védekezz természetesen a kártevők ellen.

A legtöbb ember számára a narancshéj legfeljebb csak szemét vagy dekoráció lehet. Maximum talán egy pillanatig hezitálunk fölötte, mielőtt a kukában landol. Pedig a kertészek szerint lehet, hogy épp ekkor dobsz ki egy olyan filléres „csodafegyvert”, ami keményebb csapást mér bizonyos kerti kártevőkre, mint több nagyon drága és veszélyes vegyszer.

Narancshéjjal a kerti kártevők ellen.
Olcsó trükk, ami kiirtja a kerti kártevőket: ezt dobd a földre a vegyszerek helyett

  • A narancshéj természetes módon tartja távol a kerti kártevőket.
  • Tápanyagokkal segíti a talajt és a növények fejlődését.
  • Megfelelő „előkészítéssel” olcsó és igazán fenntartható alternatíva lehet.

Az ökológiai kertészkedés hívei egyre gyakrabban esküsznek a narancshéj kertben való használatára, nem véletlenül. A citrusfélék héja ugyanis olyan fontos tápanyagokat tartalmaz, mint a nitrogén, a foszfor és a kálium, amelyek segíthetik a növények egészséges fejlődését. Vagyis nemcsak a kukát tölti meg, hanem a talajt is „megetetheti”.

Itt jön a csavar

A narancshéj nemcsak táplál, hanem véd is. A szakértők szerint a citrusillatot a hangyák mellett több más rovar sem kedveli, ráadásul a héjban található limonén természetes rovarriasztóként működhet. Igen, amit te hulladéknak hiszel, az a kertben és az otthonodban mini testőrként dolgozhat.

Fontos azonban, hogy ne csak úgy odadobd a földre. A kertészek azt javasolják, hogy a héjat előbb szárítsd meg, majd aprítsd fel, így gyorsabban lebomlik, és nem borítja fel a talaj nedvességét sem. Egy apró trükkre is jobb figyelni: ha lehet, bio narancs héját használd, hogy ne kerüljenek vegyszermaradványok a földbe.

Szóval legközelebb, amikor narancsot pucolsz, lehet, hogy nem a szemetes lesz a legjobb helye a héjnak. A paradicsompalánták például egészen hálásak lesznek érte, ha nekik adod. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
