Melyik görög istennő lakozik benned? A válaszaid alapján kiderül, mi a valódi szupererőd

Azt hiszed, te döntesz a reggeli kávéd, a párkapcsolati drámáid vagy a karrierlépéseid felől? Lehet, hogy csak egy évezredes forgatókönyvet játszol újra. Mindannyiunkban ott lüktet egy ókori kód, egy görög istennő, aki akkor is irányít, ha mi épp a hétköznapok szürke porában gázolunk. Derítsd ki kvízünkkel, melyik görög istennő lennél!

Görög istennőkvíz: Aphrodité, Athéné vagy Artemisz lennél?

Forrás: 123rf.com

A modern világ zajában gyakran elfelejtjük, hogy döntéseink mögött az archetípusok évezredes bölcsessége és ereje rejlik. Vagy olyan stratéga, mint Pallasz Athéné? És olyan csábító és érzéki, mint Aphrodité? Fedezd fel rejtett énedet, és tudd meg, melyik olümposzi istennő ereje rejllik benned!

Ókori görögistennő kvíz: 5 kérdés a belső istennőhöz

Vajon benned milyen ókori mitológiai örökség rejlik? Válaszolj őszintén a kérdésekre, és engedd, hogy a válaszok felfedjék a benned rejlő isteni erőket!

1. Mit teszel, ha váratlanul összeomlik körülötted a világ?

A) Azonnal elemzem a helyzetet, prioritásokat állítok fel, és érzelemmentesen elkezdem a romok eltakarítását.

B) Megengedem magamnak, hogy kiakadjak, majd keresek valakit, aki segít visszanyerni az egyensúlyomat.

C) Egyszerűen hátat fordítok az egésznek, és elindulok egy teljesen új irányba, egyedül.

2. Milyen számodra az ideális párkapcsolati dinamika?

A) Szellemi partnerség, ahol tiszteljük és becsüljük egymást.

B) Szenvedélyes egyesülés, ahol a figyelem és a vágy minden percet (és rést) kitölt.

C) Két párhuzamos út, amelyek néha összeérnek, de senki nem korlátozza a másik szabadságát.

3. Milyen fegyvert választanál egy sorsdöntő vitában?

A) A pengeéles logikát és a megkérdőjelezhetetlen tényeket.

B) A csábítást, az érzelmi intelligenciát és a lágyságot, ami lebontja a falakat.

C) A hallgatást és a távolságtartást: én nem vitatkozom, csak döntök és távozom.

4. Mit jelent számodra a magány?

A) Ürességet, amit tanulással vagy munkával kell kitölteni, hogy hatékony maradjak.

B) Elszigeteltséget, ami elszívja az életerőmet; nekem kell a visszajelzés, mint a levegő.

C) Kiváltságot és töltekezést; a legmélyebb igazságaimat csak egyedül találom meg.