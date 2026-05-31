Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 31., vasárnap Angéla, Petronella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
urológia

Véres a vizeleted? Ezt a halálos betegséget jelezheti

urológia betegség véres vizelet
Bába Dorottya
2026.05.31.
Amikor pisilés után vért látunk a toalettben, megijedünk – tegyük hozzá, jogosan. Ugyanis a véres vizelet komoly betegséget jelezhet, amit időben kell kezelni.

Hogyha véres vizeletet tapasztalunk, az sose jelent jót, ám egy speciális megjelenési formája különösen nagy veszélyre figyelmeztet. Ez a betegség első sorban férfiakat sújtja, ám nők sincsenek tőle biztonságban. Mutatjuk, milyen tünetekre kell odafigyelni!

Véres vizelet
A véres vizelet komoly betegé jele lehet, amit időben fel kell ismerni.
Forrás: 123rf.com

Mi lehet a véres vizelet oka?

  • Húgyúti fertőzés, vesekő, prosztatamegnagyobbodás, gyulladás, fizikai sérülés is lehet.
  • A véres vizelet egy ritka formája egy súlyos betegség előjele.

Hólyagrákot jelezhet a véres vizelet – Erre kell figyelni

Évente mintegy 3000 új esetet regisztrálnak húgyhólyagrákból, amit ha időben diagnosztizálnak, eredményesen gyógyítható. Ennek egyik legkorábbi jele a véres vizelet, ami a daganatos megbetegedés esetén nem mindennapi módon jelentkezik: teljesen fájdalommentes.

Mivel akár egy csepp vér is a hólyagrák tünete lehet, ha ezt tapasztaljuk, azonnal forduljunk orvoshoz.

A gyakori vizelési inger, vagy épp az akadozó vizelet szintén a húgyhólyagrák tünete is lehet; ha ezek már alhasi fájdalommal is párosulnak, az már előrehaladott stádiumot jelez. Éppen ezért indította el a Magyar Urológusok Társasága az „Egy csepp se! Egyszer se!” jelmondatú kampányát, mely a BClear néven fut, utalva a vizelet kívánt tisztaságára. A projekt művészek bevonásával hívja fel a figyelmet a rákszűrés fontosságára. A betegségben elsősorban a 60 év fölötti dohányzó férfiak érintettek, akiknek több ingyenes szűrést is tartanak.

Azonban a véres vizelet okai szélesebb körűek lehetnek, például ha fájdalommal és égő érzéssel társul, az vesekőre utalhat. Véres vizelet nőknél leggyakrabban húgyúti fertőzést, felfázást jelezhet, míg férfiak esetén gyakran prosztatamegnagyobbodás állhat a háttérben. Fizikai sérülés, katéterezés következtében is megjelenhet vér a vizeletben. 

Legyen akármi is a véres vizelet kísérő tünete, ha ilyet tapasztalunk, haladéktalanul forduljunk orvosoz!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

„Komoly tervei voltak még” – megrendítő részletek derültek ki Scherer Péter utolsó forgatásáról

A színész halála az egész országot megrázta. Scherer Péter nem sokkal a halála előtt még Mucsi Zoltánnal együtt dolgozott egy fontos prevenciós kampányon, amelynek célja az volt, hogy minél több ember figyelmét felhívják a korai szűrővizsgálatok életmentő szerepére.

Két éve tudják a kollégák, hogy Scherer Péter beteg: „Voltak riasztó tünetek..."

Scherer Péter halála a közönséget és a pályatársakat is mélyen megrázta. A Jászai Mari-díjas színművész 64 éves korában, hosszú, méltósággal viselt betegség után hunyt el. Simon Kornél számára különösen fájdalmas a veszteség, hiszen másfél évtizeden át játszott együtt Pepével a Pletykafészek című előadásban.

Ezért hívják a hólyaghurutot nászutas betegségnek is

Van néhány praktika, amivel védekezhetsz ellene.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu