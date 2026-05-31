Véres a vizeleted? Ezt a halálos betegséget jelezheti

Hogyha véres vizeletet tapasztalunk, az sose jelent jót, ám egy speciális megjelenési formája különösen nagy veszélyre figyelmeztet. Ez a betegség első sorban férfiakat sújtja, ám nők sincsenek tőle biztonságban. Mutatjuk, milyen tünetekre kell odafigyelni!

Mi lehet a véres vizelet oka? Húgyúti fertőzés, vesekő, prosztatamegnagyobbodás, gyulladás, fizikai sérülés is lehet.

Hólyagrákot jelezhet a véres vizelet – Erre kell figyelni

Évente mintegy 3000 új esetet regisztrálnak húgyhólyagrákból, amit ha időben diagnosztizálnak, eredményesen gyógyítható. Ennek egyik legkorábbi jele a véres vizelet, ami a daganatos megbetegedés esetén nem mindennapi módon jelentkezik: teljesen fájdalommentes.

Mivel akár egy csepp vér is a hólyagrák tünete lehet, ha ezt tapasztaljuk, azonnal forduljunk orvoshoz.

A gyakori vizelési inger, vagy épp az akadozó vizelet szintén a húgyhólyagrák tünete is lehet; ha ezek már alhasi fájdalommal is párosulnak, az már előrehaladott stádiumot jelez. Éppen ezért indította el a Magyar Urológusok Társasága az „Egy csepp se! Egyszer se!” jelmondatú kampányát, mely a BClear néven fut, utalva a vizelet kívánt tisztaságára. A projekt művészek bevonásával hívja fel a figyelmet a rákszűrés fontosságára. A betegségben elsősorban a 60 év fölötti dohányzó férfiak érintettek, akiknek több ingyenes szűrést is tartanak.

Azonban a véres vizelet okai szélesebb körűek lehetnek, például ha fájdalommal és égő érzéssel társul, az vesekőre utalhat. Véres vizelet nőknél leggyakrabban húgyúti fertőzést, felfázást jelezhet, míg férfiak esetén gyakran prosztatamegnagyobbodás állhat a háttérben. Fizikai sérülés, katéterezés következtében is megjelenhet vér a vizeletben.

Legyen akármi is a véres vizelet kísérő tünete, ha ilyet tapasztalunk, haladéktalanul forduljunk orvosoz!

