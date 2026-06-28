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fejtörő

IQ-teszt: találd meg 10 másodperc alatt a zoknit, és tartozz a 2%-os elitbe

fejtörő IQ-teszt képrejtvény
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Mennyire vagy jó a logikai feladványok megoldásában? Ebben a képes IQ-tesztben egy rendetlen kislánynak kell segítened, akinél annyira elhatalmasodott a káosz, hogy már ő se képes átlátni.

A szülők abban szinte mind egyetértenek, hogy egy tinédzser szobája maga a káosz. Számukra ugyanis nem fontos a rend, általában a legnagyobb kupiban is mindent megtalálnak. Ám, a kivétel erősíti a szabályt. Ezzel fogsz a most következő képes IQ-tesztünkben is szembesülni. Készen állsz bevenni egy tini szobáját? 

képes IQ-teszt
Ez a képes IQ-teszt próbára teszi a logikai feladványok iránti szenvedélyedet.
Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

Zoknikereső IQ-teszt

Az OCD-sek most ki fognak készülni. Az ekkora rendetlenség azonban gyakorlatilag mindenkit kiborítana, kivéve persze a képrejtvényünkben szereplő tinit, akit nevezzünk mondjuk Ágotának. Egészen eddig képes volturalni a szobájában kialakult káoszt, de a szintje elérte azt a határt, ami már rajta is kifog. A te dolgod ebben az agytornában az lesz, hogy mindössze 10 másodperc alatt megtaláld a rajta lévő zokni párját. Miért sürget az idő, és miért ennyire fontos? Ágotának ma lesz az osztályfényképezése, a barátnőivel pedig megbeszélték, hogy ugyanabban a zokniban lesznek. Ezzel jelezve az örök barátságukat. Nincs sok ideje, már így is a késésben van.

Fejtörőre fel!

képrejtvény, IQ-teszt
A képrejtvény feladványa: hol lehet a zokni?
Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

Miért szeretjük ezeket a képrejtvényeket?

Egyrészt szórakoztatnak, másrészt remek agytornaként is szolgálnak. A mostani logikai feladvány megoldása során például tesztelheted az éleslátásodat, azt, hogy miként reagálsz az időnyomásra, de a problémamegoldó képességedre is szükséged lesz, ha valóban segíteni szeretnél Ágotának. Ha szuper vagy a részletek alapos megfigyelésében, és még az agyad is gepárdsebességgel pörög, nem lesz gond.

A fejtörő megfejtése

Megtaláltad a zokni párját? Akkor gartulálunk, bizony az elitbe tartozol, ráadásul Ágota is időben beért az iskolába, az osztályképek pedig szuperül sikerültek. Amennyiben a fejtörő megfejtésére nem volt elég az idő, próbáld meg anélkül megkeresni. De ne csüggedj akkor sem, ha most a káosz nyert. Gyakorolj más hasonló képrejtvényekkel, hogy legközelebb jobban menjen.

Mutatjuk a zokni helyét:

képrejtvény, fejtörő, agytorna, logikai feladvány
A képrejtvény megfejtése: te megtaláltad a zoknit?
Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

Mit tanulhattál ebből?

Ha még nincs tinikorú gyereked, elkezdhettél hozzászokni, milyen lesz majd később a szobája. Az IQ-teszt pedig segített kideríteni, mennyire jár gyorsan az agyad, milyen vagy a logikai feladványokban, és mennyire éles a szemed. 

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