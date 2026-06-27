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szemetes

Bűzlik a konyhai kukád? Ezzel az olcsó hozzávalóval eltüntetheted a szagot

szemetes kellemetlen szag szódabikarbóna nyár
Life.hu
2026.06.27.
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A nyári hőségben a szemetesekből áradó kellemetlen szagok sok háztartásban okoznak fejfájást. Profi takarítók szerint létezik egy egyszerű, filléres megoldás, amely segít megszüntetni a kellemetlen szagokat az otthonodban – ráadásul már most is ott lapul a konyhádban.

Ahogy emelkedik a hőmérséklet, úgy válnak egyre intenzívebbé a konyhai szemetesből áradó szagok. Ennek oka, hogy a meleg felgyorsítja a baktériumok szaporodását és a szerves hulladék bomlását, így a kukák nyáron sokkal gyorsabban kezdenek bűzölögni, amivel sokszor elviselhetetlen szagúvá teszik az egész otthonodat. De nem kell, hogy így legyen: a következő trükkökkel a kuka és az otthonod is szagmentes lesz.

illatos kuka, illatos otthon
Az illatos otthon titka: a jól karbantartott szemetes.
Forrás: 123rf

Az illatos otthon titka: a szódabikarbóna lehet a titkos fegyvered

A profi takarítók szerint a kellemetlen szagok ellen az egyik leghatékonyabb és legolcsóbb megoldás a szódabikarbóna. Egyszerűen szórj egy bőséges réteget a tiszta szemetes aljába, mielőtt új szemeteszsákot helyezel bele. A szódabikarbóna természetes módon semlegesíti a szagokat, miközben a nedvességet is felszívja.

A szakértők szerint érdemes minden zsákcsere alkalmával frissíteni a réteget, különösen a forró nyári hónapokban, amikor a szagok gyorsabban alakulnak ki.

A tisztításról sem szabad megfeledkezned

Fontos tudni, hogy a szódabikarbóna önmagában nem csodaszer. Ahhoz, hogy valóban hatékony legyen, rendszeresen ki kell tisztítanod magát a szemetest is. A szakemberek azt javasolják, hogy ürítés után mosd át forró, mosogatószeres vízzel vagy ecetes oldattal, majd hagyd teljesen megszáradni. A nedves felületek ugyanis kedveznek a baktériumok elszaporodásának és a kellemetlen szagok kialakulásának.

Így előzheted meg a kellemetlen szagokat nyáron

Ha szeretnéd, hogy a konyhádban még a legnagyobb hőségben is friss maradjon a levegő, érdemes néhány egyszerű szabályt betartanod:

  • nyáron gyakrabban ürítsd a szemetest;
  • a szerves hulladékot ne hagyd napokig a kukában;
  • ügyelj arra, hogy a szemetes mindig száraz legyen;
  • a különösen erős szagú élelmiszer-maradékokat – például a hal vagy hús csomagolását – csomagold be külön, mielőtt kidobod;
  • ha lehet, a kültéri kukát árnyékos helyen tárold.

Ezekkel az egyszerű praktikákkal nemcsak a kellemetlen szagoktól szabadulhatsz meg, hanem azt is megakadályozhatod, hogy a legyek és más rovarok megjelenjenek a szemetes környékén.

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