Felismerhetetlen lett Helen Hunt, a 90-es évek népszerű sztárja − Fotó

Helen Hunt a Megőrülök érted című szituációs komédiával robbant be a köztudatba még 1992-ben, Jamie Buchman alakításáért egy Golden Globe- és négy Emmy-díjat kapott. Mivel sorozatsztár volt, emiatt sokan kételkedtek benne, hogy mozifilmekben is kaphat szerepet, ám végül erre rácáfolt, Hollywood megkerülhetetlen arcává vált. Egyik filmje ikonikusabb volt, mint a másik, azonban a 2000-es évektől már kevesebbet hallhattuk a nevét, pedig a mai napig alkot.

Helen Hunt a Lesz ez még így se! című filmben, amiért még Oscar-díjat is kapott.

Forrás: KPA / Sony Pictures / Northfoto

Helen Hunt a '90-es évek egyik legfelkapottabb sztárja volt.

Még Oscar-díjat is nyert, azonban nem tudott olyan szinten köztudatban maradni, mint például Meryl Streep.

Megmutatjuk, mennyit változott a színésznő 63 éves korára.

Helen Hunt 2026-ban így néz ki

Helen Hunt számos kasszasikerben benne volt, ilyen volt a Twister, a Lesz ez még így se! Jack Nicholsonnal, ezért még Oscar-díjat is nyert, a Számkivetett Tom Hanksszel vagy a Mi kell a nőnek? Mel Gibsonnal. Akik csak ezekből a filmekből ismerik a színésznőt, lehet a friss fotóin már fel sem ismernék őt. Ez a kép például a 2026-os Oscar-gála afterpartiján készült róla.

Helen Hunt 63 éves korára így megváltozott.

Forrás: Doug Peters / PA Wire

A színészet mellett a rendezés is közel állt a szívéhez mindig is. Például a Megőrülök érted, a Rólunk szól, a Kaliforgia, az Elválótársak vagy az Anyaság túlsúlyban című sorozatok több epizódját is ő rendezte. A 2007-es Amikor minden változik és a 2014-es Hullámlovasok című filmek rendezői székébe is ő ülhetett bele.

2012-ben A kezelés című filmben nyújtott alakításáért is Oscarra jelölték, de végül nem ő vihette haza az arany szobrocskát. A mai napig színészkedik, 2024 és 2025 között a Hacks - A pénz beszél című sorozatban szerepelt, 2025-ben pedig az In Cold Light című filmben volt benne.

Ha ennyire sokat alkot, akkor mégis miért nincs már úgy köztudatban, mint régen? Ez vélhetően összefügg a visszafogott és szerény jellemével, sosem volt az a hollywoodi díva alkat, aki szinte vágyik az állandó figyelemre és reflektorfényre, a magánéletét is óvta.

A másik, hogy a filmipar is átalakult, a romantikus alkotások népszerűsége csökkent, ezzel együtt több olyan nagy sztár neve is a feledés homályába merült, akik ebben a műfajban alkottak maradandót. Helen Hunt mellett így járt Meg Ryan vagy Andie MacDowell. Ma már szerencsére a 40 feletti női hírességeket ez kevésbé érinti, de Hunt még abban a generációban nőtt fel, amelyben a színésznők az idő múlásával egyre kevesebb lehetőséget kaptak az életkoruk miatt.