A brit királyi család rajongói hosszú ideje találgatták, hogy a trónörökös legidősebb fia hol folytatja tanulmányait. Vilmos herceg és Katalin hercegné állítólag több neves iskola lehetőségét is megvizsgálta, mielőtt végül megszületett a döntés: György herceg az Etonban folytatja a tanulmányait.

György herceg Etonba fog iskolába járni, ahova az apja, Vilmos herceg és nagybátyja, Harry is.

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Vilmos herceg és Katalin döntésében a hagyományok is fontos szerepet játszottak

György herceg végül ugyanabba az iskolába kerül, ahol korábban édesapja, Vilmos herceg, valamint nagybátyja, Harry herceg is tanult. A döntés sokak szerint a királyi hagyományok folytatását jelzi, ugyanakkor a család számára érzelmi jelentőséggel is bírhat, hiszen Vilmos hercegnek személyes kötődése van az intézményhez. De nem csak a hagyomány döntött.

A szakértők szerint a választásban gyakorlati szempontok is közrejátszottak. Az iskola ugyanis mindössze néhány percre található a család windsori otthonától, így György herceg a bentlakásos rendszer ellenére is közel maradhat szüleihez és testvéreihez. Ez különösen fontos lehet egy ilyen jelentős életszakaszváltás idején.

Az intézmény világszerte ismert magas színvonalú oktatásáról, valamint arról, hogy kiemelt figyelmet fordít a vezetői készségek fejlesztésére és a diákok személyiségének formálására. Szakértők szerint ezek a szempontok szintén szerepet játszhattak a döntésben, hiszen György hercegre a jövőben különösen fontos feladatok várnak.

György herceg is örömmel fogadta a döntést

Bennfentes információk szerint a fiatal herceg izgatottan várja az új tanévet, és örül annak, hogy édesapja nyomdokaiba léphet. A királyi család számára ugyanakkor továbbra is kiemelt szempont, hogy gyermekeik a lehető legkiegyensúlyozottabb és leginkább hétköznapi gyermekkort élhessék meg a rájuk irányuló figyelem ellenére.

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