Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 27., szombat László

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Mediterrán titok
királyi család györgy eton iskola katalin hercegné
Life.hu
2026.06.27.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Hosszú hónapok találgatása után hivatalossá vált Vilmos és Katalin döntése. György herceg szeptembertől ugyanabba az elit bentlakásos iskolába jár majd, mint egykor az édesapja. A döntés mögött azonban nem csupán a hagyományok állnak: Vilmos és Katalin több fontos szempontot is mérlegelt, mielőtt meghozták a végső döntést.

A brit királyi család rajongói hosszú ideje találgatták, hogy a trónörökös legidősebb fia hol folytatja tanulmányait. Vilmos herceg és Katalin hercegné állítólag több neves iskola lehetőségét is megvizsgálta, mielőtt végül megszületett a döntés: György herceg az Etonban folytatja a tanulmányait. 

György herceg
György herceg Etonba fog iskolába járni, ahova az apja, Vilmos herceg és nagybátyja, Harry is.
Forrás: Northfoto

Vilmos herceg és Katalin döntésében a hagyományok is fontos szerepet játszottak

György herceg végül ugyanabba az iskolába kerül, ahol korábban édesapja, Vilmos herceg, valamint nagybátyja, Harry herceg is tanult. A döntés sokak szerint a királyi hagyományok folytatását jelzi, ugyanakkor a család számára érzelmi jelentőséggel is bírhat, hiszen Vilmos hercegnek személyes kötődése van az intézményhez. De nem csak a hagyomány döntött.

A szakértők szerint a választásban gyakorlati szempontok is közrejátszottak. Az iskola ugyanis mindössze néhány percre található a család windsori otthonától, így György herceg a bentlakásos rendszer ellenére is közel maradhat szüleihez és testvéreihez. Ez különösen fontos lehet egy ilyen jelentős életszakaszváltás idején.

Az intézmény világszerte ismert magas színvonalú oktatásáról, valamint arról, hogy kiemelt figyelmet fordít a vezetői készségek fejlesztésére és a diákok személyiségének formálására. Szakértők szerint ezek a szempontok szintén szerepet játszhattak a döntésben, hiszen György hercegre a jövőben különösen fontos feladatok várnak.

György herceg is örömmel fogadta a döntést

Bennfentes információk szerint a fiatal herceg izgatottan várja az új tanévet, és örül annak, hogy édesapja nyomdokaiba léphet. A királyi család számára ugyanakkor továbbra is kiemelt szempont, hogy gyermekeik a lehető legkiegyensúlyozottabb és leginkább hétköznapi gyermekkort élhessék meg a rájuk irányuló figyelem ellenére.

Olvass még cikkeket a brit királyi családról

Harry herceg saját biztonsági csapattal tér vissza Londonba - nem tetszett neki a palota ajánlata

Harry herceg a hírek szerint abban bízik, hogy a következő hónapban sor kerülhet egy találkozóra közte és apja, Károly király között. A sussexi herceg Meghan Markle-lel és gyermekeikkel utazhat Nagy-Britanniába, de továbbra is kérdéses, milyen védelem illeti meg őket.

Hatalmasat hibázott Katalin hercegné: olyat tett, amit nem bocsátanak meg neki egyhamar

Hatalmas a vita a kommentszekcióban Vilmos születésnapi fotója miatt. A képet Katalin hercegné választhatta, így most őt éri a legtöbb kritika.

Harry herceg így ölelte gyerekeit: tündéri családi fotót posztolt Meghan

Meghan Markle apák napja alkalmából nagyon édes fotóval lepte meg követőit az Instagramon. Harry hercegről és a gyerekeikről imádni való felvételt készített.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu