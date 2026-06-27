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2026. jún. 27., szombat László

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Britney Spears fiai, Sean Preston és Jayden pénteken debütáltak a Párizsi Divathét kifutóján− Fotó

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Britney Spears most igazán büszke a gyerekeire.

A Vetements 2027 tavaszi-nyári bemutatóján vett részt Britney Spears két fia Sean Preston és Jayden.

Britney Spears jó ideje nem iszik, és AA gyűlésekre is jár.
Britney Spears jó ideje nem iszik, és AA gyűlésekre is jár.
Forrás: Shutterstock

Britney Spears fiai modellként vonultak

Bár az énekesnőnek nem volt mindig jó a kapcsolata a fiaval, miután elkapták ittas vezetésért, közeledtek egymáshoz. A Grammy-díjas popsztár néhány héttel az ittas vezetése után hozta meg a döntést, hogy bevonul rehabilitációra. Később kiderült, hogy azért kért szakértői segítséget, mert nem szeretné elveszíteni a két fiát. Britney Spears jó ideje nem iszik, és AA gyűlésekre is jár.

Nézd meg hogy festett a Párizsi Divathéten Sean Preston és Jayden!

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