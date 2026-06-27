Britney Spears fiai, Sean Preston és Jayden pénteken debütáltak a Párizsi Divathét kifutóján− Fotó

A Vetements 2027 tavaszi-nyári bemutatóján vett részt Britney Spears két fia Sean Preston és Jayden.
Britney Spears fiai modellként vonultak
Bár az énekesnőnek nem volt mindig jó a kapcsolata a fiaval, miután elkapták ittas vezetésért, közeledtek egymáshoz. A Grammy-díjas popsztár néhány héttel az ittas vezetése után hozta meg a döntést, hogy bevonul rehabilitációra. Később kiderült, hogy azért kért szakértői segítséget, mert nem szeretné elveszíteni a két fiát. Britney Spears jó ideje nem iszik, és AA gyűlésekre is jár.
Nézd meg hogy festett a Párizsi Divathéten Sean Preston és Jayden!
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