Britney Spears fiai, Sean Preston és Jayden pénteken debütáltak a Párizsi Divathét kifutóján− Fotó

A Vetements 2027 tavaszi-nyári bemutatóján vett részt Britney Spears két fia Sean Preston és Jayden.

Britney Spears jó ideje nem iszik, és AA gyűlésekre is jár.

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Britney Spears fiai modellként vonultak

Bár az énekesnőnek nem volt mindig jó a kapcsolata a fiaval, miután elkapták ittas vezetésért, közeledtek egymáshoz. A Grammy-díjas popsztár néhány héttel az ittas vezetése után hozta meg a döntést, hogy bevonul rehabilitációra. Később kiderült, hogy azért kért szakértői segítséget, mert nem szeretné elveszíteni a két fiát. Britney Spears jó ideje nem iszik, és AA gyűlésekre is jár.

Nézd meg hogy festett a Párizsi Divathéten Sean Preston és Jayden!

🤩 Britney Spears' sons make Paris Fashion Week runway debut.



Take a look: https://t.co/4snK6pIRg7 pic.twitter.com/qX5WhayMHE — TMZ (@TMZ) June 27, 2026

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