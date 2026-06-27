Kylie Jenner miatt vetélt el, állítja a sztár volt séfje: a nő a bírósághoz fordult

Újabb bírósági ügy miatt szívhatja a fogát Kylie Jenner, akit most egy újabb alkalmazottja perelte be. A volt privát séf sokkoló dologgal vádolta meg a 28 éves sztárt.

Kylie Jennert újabb volt alkalmazottja perelte be. Az egykori séf Jennert okolja babája elvesztéséért.

Forrás: Doug Peters / Northfoto

Kylie Jenner volt privát séfje beperelte a valóságshow sztárt.

A neve elhallgatását kérő nő azért fordult bírósághoz, mert szerinte a megterhelő munkakörülmények miatt vetélt el.

Nem ő az első alkalmazott, aki beperelte Jennert.

Kylie Jenner botrányba keveredett: beperelte a volt séfje

Kylie Jenner ellen pert indított egykori privát séfje, aki azt állítja, hogy a rá rótt nagy munkaterhelés miatt elveszítette születendő babáját. A Los Angeles-i Felsőbíróságon hétfőn benyújtott bírósági dokumentumokból kiderült, hogy hetente öt napon át 11-12 órás műszakokban dolgozott, és fizikailag megterhelő feladatokat kellett elvégeznie annak ellenére, hogy feletteseit tájékoztatta veszélyeztetett terhességéről – írta meg a Los Angeles Times. A nő 2024 novemberében kezdett el dolgozni Jenner szakácsaként.

Kylie Jenner nem is annyira jó főnök?

Forrás: 208535-5 / KGC-356 / Nothfoto

A következő hónapban értesítette feletteseit, hogy három hónapos terhes, így az egészsége és a magzata védelme érdekében arra van szüksége, hogy kíméletesebb feladatokat végezzen. 2024 szilveszterén felettesei utasították, hogy segítség nélkül emeljen fel és szállítson nehéz élelmiszereket az utca túloldalára, ami egy dombosabb részen feküdt.

A nehéz feladatok miatt szédült, fulladozott és kapkodta a levegőt, emiatt segítségre szorult a biztonsági személyzettől, akik beavatkoztak, egyből vizet adtak neki.

Február elseje körül Jenner gyermekének születésnapi rendezvényén dolgozott Palm Springsben, de nem kapott elég segítséget a rendezvény igényeinek kielégítéséhez. Hiába szólt, a vezetői figyelmen kívül hagyták. A kimerültség és a túlterhelő fizikai megterhelés miatt az esemény során teljesen összeomlott a mosdóban. Aznap este a hosszan tartó és intenzív munkaterhelés következtében rendkívüli fizikai kimerültséget és az egész testét átható nehézséget érzett. Másnap reggelre súlyos vérveszteségre ébredt, azonnal kórházba rohant, ahol kiderült, hogy nem érzékelhető szívverés és elvetélt.

Néhány nappal azután, hogy tájékoztatta feletteseit a vetélésről, a nőt hamisan azzal vádolták, hogy a Palm Springs-i rendezvény után rendetlenséget hagyott maga után a konyhában és a hűtőszekrényben.

A dokumentumok szerint február 8-án még intenzívebb vérzés jelentkezett nála, majd a terhesség elvesztésének következtében érzelmi szorongásba és súlyos depresszióba esett. Állítása szerint azonban később egyik felettese megdorgálta, mondván: „Hagyd abba, csak hagyd abba! Felidegesíted Kylie-t. Depresszióssá teszed.”

A séf meg nem határozott összegű kártérítést követel, és azt állítja, hogy a megfelelő munkakörülmények biztosításának elmulasztása, a terhességi diszkrimináció és a zaklatás mellett tévesen magánvállalkozónak minősítették, nem kapta meg időben a fizetését, illetve nem fizették ki a ténylegesen ledolgozott órákat, és jogtalanul bocsátották el.