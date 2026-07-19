A ’90-es évek tele volt emlékezetes mozis pillanatokkal, ikonikus mondatokkal és felejthetetlen karakterekkel. A korszak filmjei mára generációs élménnyé váltak. Most egy filmes kvíz segítségével tesztelheted, mennyire élnek még benned ezek a legendás jelenetek és történetek.

A ’90-es évek kultfilmjei ma is élnek. Ez a filmes kvíz a legismertebb jelenetekre kérdez rá.

Forrás: NORTHFOTO

Filmes kvíz, amit csak a mozirajongók tudnak hibátlanul kitölteni

A kilencvenes évek a mozi egyik igazi aranykora volt. Ekkor születtek azok a filmek, amelyeket ma már kultikus klasszikusként emlegetünk, és amelyekből idézetek, jelenetek és ikonikus karakterek maradtak velünk évtizedekre. Sok közülük már több mint 30 éves, mégis ugyanúgy működik ma is, mint a premier idején: újranézzük őket, idézzük a mondataikat, és az első képkockából felismerjük a jeleneteket.

A korszak filmjei egyszerre voltak merészek, szórakoztatóak és emlékezetesek: gengsztertörténetek, romantikus vígjátékok, akciófilmek és generációs kultmozik születtek ekkor. Nem véletlen, hogy ma is rengetegen nosztalgiával gondolnak vissza rájuk. Most egy rövid filmes kvíz segítségével tesztelheted, mennyire élnek még benned ezek az ikonikus pillanatok.

Ez az online kvíz azonban nem lesz túl könnyű. A kérdések között akadnak egyszerűbbek, de néhány igazi csavar is vár, amely csak azoknak megy könnyen, akik tényleg jól emlékeznek a kilencvenes évek mozis slágereire.

Tulajdonképpen egy kis műveltségi teszt a filmrajongóknak: vajon felismered egy híres mondatból vagy jelenetből, melyik filmről van szó?

Tekintsd ezt egy játékos tudáspróbának. Ha a legtöbb kérdésre tudod a választ, nyugodtan mondhatjuk: igazi filmes zseni vagy. Ha pedig mindet eltalálod, akkor nagy eséllyel az a bizonyos X generációs mozilátogató vagy, aki ezen a filmeken nőtt fel, és ma is kívülről fújja a legemlékezetesebb jeleneteket.

3-2-1 csapó! Indul, kezdünk!