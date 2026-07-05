3+1 trükk a legiutaskísérőtől, hogy idén nyáron te is beférj a bőröndbe

A rutinos utazók már tudják, hogy a nyaralás előtti napok mindig az izgalomról, és a stresszről szólnak, de ennek nem kell mindig ilyennek lennie! A ruhák szelektálása közben ugyanis hajlamosak vagyunk eszeveszett kapkodásba kezdeni, aminek a vége az, hogy a bőröndbe olyan felesleges holmik is bekerülnek, amelyekre – lássuk be – az utazás során egyáltalán nem lesz szükségünk. A tudatos tervezés, a logikus szelektálás és néhány jól bevált, praktikus pakolási trükk azonban teljesen új nézőpontot adhat a repülés előtti készülődésnek.

Az utazás előtti kapkodásban gyakran annyira összevissza pakolunk mindent a lakásban, hogy a végén már a legfontosabb dolgainkat is alig találjuk meg a hatalmas káoszban.

Forrás: Shutterstock

Az utazás előtti pakolás során hajlamosak vagyun olyan felesleges dolgokat is a bőröndünkbe csempészni, amikre valójában nem is lesz szükségünk.

Mielőtt a túlpakolás csapdájába esnénk, érdemes alaposan átgondolni és rendszerezni a tárkába kerülő holmiaink.

Egy légiutaskísérő olyan trükköket osztott meg, amivel minden férőhelyet kihasználva, gördülékenyen menedzselhetjük még a pakolást is.

Az utazás legnehezbb része a tudatos pakolás

Az utazás legnehezebb része nem az elindulás vagy a megtervezés pillanata; sokkal inkább a pakolás az, ami a legtöbb fejfájást okozza, hiszen a ruhákon kívül a cipőket, neszeszereket és elektronikai eszközöket gyakran művészi pontossággal kényszerülünk betetriszezni a maradék helyre. Ez a folyamat sokaknak komoly frusztrációt okoz, a nagy kapkodás közben pedig még az is előfordulhat, hogy olyan kulcsfontosságú kellékek maradnak otthon, amiket nagyobb valószínűséggel használtunk volna a táskánkban tobzódó többi felesleges holmi helyett. Ennek ellenére a legtöbben mégis olyan felesleges darabokkal pakolják tele a poggyászaikat, amelyekhez valószínűleg hozzá sem nyúlnak majd a nyaralás alatt.

Sokan a túlpakolás elkerülése miatt már előre megírt listákkal és kész forgatókönyvvel vágnak neki a bepakolásnak, hiszen ők már tudják, hogy a bőröndben nem a hely, hanem az átláthatóság az az érték, amiből nem lehet engedni.

Erre esküsznek a légiutaskísérők

Egy légiutaskísérő most lerántotta a leplet azokról a taktikákról, amik segtségével elviselhetőbbé tehető az utazás előtti pakolás, trükkjeivel ráadául még rengeteg értékes helyet is felszabadíthatunk a bőröndünkben.

A stewardess szerint a sikeres utazás titka nem másban, mint a tudatos döntésekben rejlik, ami során a mi dolgunk pontosan meghatározni, mi az, ami valóban nélkülözhetetlen, és mi az, ami csak feleslegesen foglalja a helyet.

A légiutaskísérő szerint a legnagyobb probléma általában magával a pakolási kultúránkkal van, és már csupán néhány egyszerű, tudatos lépés is gyökeresen megváltoztathatja a rendszerezési szokásainkat. Ez a logikus szelektálás pedig meglepően sok szabad helyet szabadíthat fel a poggyászban, mindezt úgy, hogy közben egyetlen valóban fontos holmiról sem kell lemondanunk a nyaralás során.

A titok nyitja tehát soha nem a táska méretében, sokkal inkább a szervezési rendszerünkben rejlik.

3+1 trükk, hogy könnyen beférj a bőröndbe

A legnehezebb ruháknak nem a bőröndben van a helyük

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a legnehezebb ruhadarabjaikat is a már csurig megpakolt bőrönd tetejére gyömöszölik. Ahhoz azonban, hogy mindenképpen beférjünk a táskába, ideje ezen változtatni, és megérteni, hogy a sportcipőt, vagy a vastag, hosszú nadrágot és pulóvert egyszerűen nem kell a bőröndre erőltetni. Sokkal érdemesebb az utazás napján már eleve, ezekben a darabokban elindulni a repülőtérre, így ugyanis rengeteg értékes hely marad a többi, valóban létfontosságú holminknak.

Ne ruhadarabokban, hanem szettekben gondolkodj

Biztos mindenki számára ismerős már az a forgatókönyv, mikor bizonyos ruhadarabokat csak úgy, vaktában bedobunk a bőröndbe azzal a felkiáltással, hogy „hátha jó lesz még valamire”.

Azonban, ha már az utazás előtt pontosan eldöntjük, melyik napokon és milyen alkalmakkor fogjuk viselni az adott ruhadarabot, azzal könnyen kicselezhetjük a túlpakolást.

A rendszertelen pakolás helyett egy átlátható logika mentén, a fejünkben könnyen mérlegelhetünk, és olyan szetteket állíthatunk össze, amelyeknek darabjai akár egymással is oda-vissza jól kombinálhatók.

A 3 cipő szabály

Legyen szó sportcipőről, elegáns lábbeliről vagy egy kényelmes papucsról, érdemes szigorúan maximalizálni a lábbelik mennyiségét. Ha az utazás napján már eleve a legnagyobb, legnehezebb sportcipőben vágunk neki az útnak, azzal máris rendkívül sok helyet takaríthatunk meg. A bőröndbe kerülő maradék lábbelik belső terét pedig eszünkbe se jusson üresen hagyni: nyugodtan gyömöszöljünk beléjük zoknikat vagy egyéb apróbb dolgokat, ezzel is maximálisan kihasználva a bennük rejlő pakolási teret.

Pakolás előtt mindent tegyél ki az ágyra

A logika megköveteli, hogy egy lista alapján minden bepakolandó dolgot még egyszer, tüzetesen átnézzünk. Ez rendkívül fontos eleme a pakolásnak, hiszen ha mindent kiterítünk magunk elé, sokkal átláthatóbban tudjuk majd betenni őket a táskába. Ráadásul így még az utolsó pillanatban is lesz időnk mérlegelni, változtatni, és könnyűszerrel kivehetjük azokat az egyébként felesleges elemeket, amik rengeteg férőhelyet helyet vesznek el a létfontosságú homiaink elől.