Azok a rettegett földrajzi nevek! Vajon maximum pontot érsz el a kvízben?

Jónás Ágnes
2026.01.24.
Talán a legnehezebb témakör a helyesírás terepén a földrajzi nevek helyesírása. Középiskolai pedagógusok szerint a legtöbb hibát a földrajzi nevek és a dátumok írásakor követjük el. Lássuk, te mire emlékszel! Megbirkózol a kvízünkkel?

Aki azt állítja, hogy a magyar nyelv nehéz, nem téved. Elsősorban azért bonyolult, mert agglutináló nyelv, vagyis a ragokat, a jeleket és a képzőket a szavak végére illesztjük, ellentétben az angol és a német nyelvekkel. Ha megvizsgáljuk a házainkban vagy a kertjeinket szavakat, rájövünk, hogy a többes szám jele, a birtokos személyjel, a tárgyrag és a helyhatározó ragja is megtalálható bennük. Egyetlen rövid magyar szó tehát számos információt tartalmaz. Ha a ragozott alakok bonyolultak, akkor mit mondjanak szegény külföldiek a földrajzi neveinkre? A földrajzi nevek helyesírása sok gyakorlást, utánanézést és tanulást igényel, és ezt a tudást nem árt időről időre felfrissíteni. Neked hogy megy? Teszteld a helyesírási kvízünkkel!

A földrajzi nevek helyesírásának egyik nehézsége, hogy számos kivételt kell megtanulni — teszteld a kvízzel, mit jegyeztél meg az iskolában
A földrajzi nevek kvíze szinte mindenkit elgondolkodtat

A magyar nyelvvel nem csupán a külföldieknek gyűlik meg a baja, hanem nekünk, anyanyelvi magyaroknak is. A földrajzi nevek helyesírása különösen feladja a leckét: igencsak bele lehet kavarodni a kis- és nagybetűkbe, a kötőjeles formákba, és ha ez nem lenne elég, az egybe- és különírás szabályaira is figyelni kell. A magyar helyesírás szabályai alapján a természeti képződmények (hegyek, tavak, folyók stb.) többtagú neveit kötőjellel írjuk, nagy kezdőbetűvel ellátva az első tagot (pl. Velencei-tó). Az ember alkotta építmények neveit (hidak, terek, utcák) általában kötőjel nélkül írjuk, kisbetűs utótaggal (pl. Petőfi híd). Az egybeírt alakú nevek közé tartoznak az ország- és országrésznevek, egyes tájegységek neve, a magyar helységnevek és helységrésznevek (Budapest, Balatonalmádi). Egybe kell írni továbbá azokat a településneveket is, amelyek magyar megfelelője több elemből áll (Újvidék, Fokváros). 

Többet nem segítünk, most rajtad a sor, hogy megmutasd, mennyire vagy jó a földrajzi nevek helyesírásában. Induljon a kvíz!

1/9 Ha egy városrészről van szó, melyik formát használjuk az alábbi kettő közül?
2/9 Melyik a helyes alak?
3/9 Hogyan írjuk?
4/9 Hogyan írjuk helyesen?
5/9 Hogyan írjuk helyesen?
6/9 Melyik a helyes forma?
7/9 Melyik a helyes?
8/9 És ezt?
9/9 Melyik írásmód helyes?

 

Helyesíráskvíz: ha tudod, mi ezeknek a szavaknak a szófaja, okosabb vagy az átlagnál

Rég volt már az érettségi? Bizonyára dolgozatot sem írtál azóta túl sűrűn, vagy legalábbis nem szófajokból. Most itt az idő, hogy ezzel a szófajkvízzel teszteld a tudásod.

Kvíz: 35 éves a Beverly Hills 90210 – Mennyire emlékszel a sorozatra?

Kvíz: 35 éves a Beverly Hills 90210 – Mennyire emlékszel a sorozatra?

Ly vagy j? 10-ből 10 pontot csak a magyar lakosság 30 %-a ér el ebben a helyesírási kvízben

Jól ment a nyelvtan az általános iskolában, és hamar megtanultad, mely szavakat írjuk ly-nal és melyeket j-vel? Helyesírási kvízünkkel most tesztelheted, mire emlékszel.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
