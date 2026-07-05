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Törékeny, papírvékony réteg védi csak a Földet − A NASA űrhajósát megváltoztatta, amit látott

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Amióta a világűrből is látta egészen másképp gondolkodik a bolygónkról Winston Scott asztronauta. A NASA űrhajósa semmihez nem fogható élménynek nevezte, amit a légkörön túlról látott.

Winston Scott több mint 24 napig volt az űrben, két űrsiklóküldetést teljesített és 19 órát töltött űrsétákon. A NASA korábbi űrhajósa azt mondta, spirituális élménye volt, ahogyan a világűrből látta a Földet. 

Winston Scott a NASA volt asztronautája másképp néz a világra, amióta az űrből látta a Földet.
Winston Scott a NASA volt asztronautája másképp néz a világra, amióta az űrből látta a Földet.
Forrás: 123.rf.com

Winston Scott a NASA űrhajósa megosztotta, mit látott a légkörön túl 

Winston Scottnak az évek során számtalan kérdést tettek fel a Föld körüli élettel kapcsolatban, az űrséta veszélyeitől kezdve a gravitáció nélküli életig. Az asztronauta a technika csodáit megtapasztalta, ami természetesen lenyűgözte, de ami teljesen elkápráztatta, az valami egészen más volt. Az űrhajós elmondta, az, hogy a bolygót több száz mérföldes magasságból látta, alapvetően megváltoztatta a földi életről alkotott képét.

„Nem hiszem, hogy van olyan, aki nem változtatna meg az, ha ebből a perspektívából látja a Földet. Onnan nézve, nem országokokat látsz egymás mellett, hanem a bolygót, mint közös otthon, amit védeni kell. Azt is felismered, hogy a határok, amelyekre itt lent annyit koncentrálunk, az űrből nem láthatók. Nem láthatod, hol ér véget az egyik ország, és hol kezdődik a másik. Amit látsz, az egy bolygó, a Föld az összes ember lakhelye. Spirituális tapasztalat volt” – nyilatkozta Scott az Uniladnek.  „Amikor repülőgépen repülsz, bármilyen magasra is mész, csak a horizontig látsz. Az űrben azonban látod a horizontot, és aztán azon túlra látsz: a Földet, a Holdat , a Napot, a csillagokat és a körülöttük lévő hatalmas űrt. Ez igazán érzékelteti, milyen kicsi is a bolygónk” – idézte fel az élményét az asztronauta. 

„Az egyik legvarázslatosabb dolog a Föld légkörének látványa, ami az űrből egy törékeny, papírvékony rétegnek tűnik. Pedig ez a levegőréteg az, amely fenntartja az életet a Földön”  – magyarázta.

 

Megváltozik a prioritás, más lesz a fontos, mint korábban 

„Ez a perspektíva akkor is veled marad, amikor hazaérsz. Megváltoztatja a mindennapi problémákról alkotott gondolkodásmódodat. Kevésbé valószínű, hogy felidegesíted magad az apróságok miatt, mint addig.

 Sok dolog, ami miatt nap mint nap aggódunk, sokkal kevésbé tűnik fontosnak, ha látod a Földet az űrből. Amikor valami apróság rosszul sül el, emlékeztetem magam, hogy valószínűleg nem érdemes emiatt izgulni.

 Ehelyett arra koncentrálok, ami igazán fontos, és továbblépek” −  nyilatkozta Scott, a NASA veterán űrhajósa

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